楊莉珊｜築牢國家安全底線　夯實發展安全根基

今日（4月15日）是第十個「全民國家安全教育日」，今年亦是全國人民代表大會常務委員會公佈實施《香港國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。香港特區維護國家安全委員會早上於香港會議展覽中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上致辭表示，今年是習近平主席提出總體國家安全觀10周年。習主席強調要「統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力」，指出「一國兩制的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。這些重要論述深刻揭示了「一國兩制」的初心使命。

《維護國家安全條例》的全票通過，以法律之力為「一國兩制」行穩致遠夯實根基。從國安法到本地立法，香港以法治之錨定分止爭，終結社會撕裂之痛，開啟由亂轉治、由治及興的全新篇章。

十年來，總體國家安全觀為香港撥開迷霧、校準航向。如今，法治屏障的全面構築讓香港徹底告別政治泥潭，社會聚焦發展、經濟重拾動能成為鮮明主題。從「愛國者治港」原則的全面落實，到行政立法的良性互動，香港治理體系的重塑讓社會共識更加凝聚，市民對安定繁榮的期盼正轉化為共謀發展的行動力。這種從「安全底線」到「發展高線」的跨越，既是國家戰略的深層賦能，更是香港重拾優勢的必然選擇。

站在新起點，香港的機遇與挑戰並存。國際競爭加劇、民生需求升級，要求香港以更高水準的法治保障為依託，以更開放的姿態融入國家發展大局。唯有以「拼」的精神、「創」的智慧、「幹」的擔當，才能在金融、科創、文化等領域突破瓶頸，讓東方之珠煥發新光彩。

香港特區行政長官、國安委主席李家超衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的關心、指導和支持。李家超關於國家安全的論述，揭示了維護國家主權與香港繁榮穩定的辯證關係。在百年變局加速演進、國際局勢動盪加劇的當下，國家安全已成為香港由治及興的根基所在。從《香港國安法》到《維護國家安全條例》，法治利劍的持續完善既為「一國兩制」構築了堅實護欄，更為香港創造了長治久安的發展環境。

這種法治保障與全民教育並重的治理智慧值得充分肯定。國家安全教育日系列活動的開展，有效強化了社會各界對「總體國家安全觀」的認識，使維護國家安全的意識真正融入市民生活。特區政府以國家安全教育日為載體，既築牢法治基石，又善用教育浸潤，充分體現「剛柔並濟」的治理藝術。這種創新實踐既彰顯中央全面管治權的憲制權威，又契合香港市民的認知規律，使國家安全意識真正內化為社會共識。法治教育雙軌並行的模式，既強化了制度約束力，更培育了社會自覺性，為香港長治久安構築起立體防護網，展現出「一國兩制」框架下的治理創新智慧，值得深入總結推廣。

香港作為國家「超級連絡人」，在築牢安全屏障的同時持續提升國際競爭力，正是踐行高水準安全促進高品質發展的生動實踐。相信在法治護航與社會共識的雙重支撐下，香港必將為維護國家主權安全、拓展對外開放新格局作出更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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