仲點論政｜面對美國「胡作非為」　整套思維方式要改變

來稿作者：劉仲恒



在眾多經濟學家眼中，當下特朗普政府的舉措，無異於單方面挑起了一場貿易「世界大戰」。且美方採取的是無差別攻擊模式，就連長期盟友與鄰邦亦未能倖免。從某種程度而言，這倒也有好處，至少能讓那些國家的領袖與民眾看清特朗普的真面目。但與此同時，美國的「胡作非為」，也迫使我們不得不深入地重新審視諸多重要問題，在某些方面，甚至可能需要對整套思維方式進行徹底改變。

首先，大家需做好「失之東隅，收之桑榆」的心理準備。通俗地講，便是東家不打打西家，此處不留人自有留人處。美國以高關稅封閉國門，我們便必須積極尋求新的貿易夥伴。在此方面，中東地區不失為一個上佳之選。經濟學家普遍預計，受石油產量回升以及地區衝突緩和的推動，今年中東和北非地區的經濟增長將反彈至3.6%左右，這一數字明顯高於今年及明年全球經濟增長率預測值3.3%。換言之，中東地區的經濟增速將超過全球平均水平，作為貿易夥伴，其前景值得看好。

然而，筆者認為，「失之東隅，收之桑榆」仍只是一種相對治標不治本的應對策略。似乎我們需要更深入地探究，究竟是何種因素支撐著經濟增長這一更為根本的問題。從另一角度來看，特朗普「不理性」的政策，讓我們看清了一個事實：多年來單純依靠環球貿易作為經濟增長動力的時代，或許已然走向末路。

曾幾何時，貿易宛如頭戴光環的神聖字眼，是推動經濟增長的主要引擎。在上世紀90年代至本世紀初，全球貿易的增長速度遠超全球國民生產總值的增長速度，然而如今，二者的增長速度已大體持平。此番特朗普政府的肆意妄為，必將會把對全球貿易「打殘」。也就是說，再寄望於貿易成為經濟增長的強勁動力，已然不切實際。

既然依靠全球貿易實現經濟繁榮的時代已然落幕，我們就必須重新思索新的經濟增長亮點。畢竟，商海沉浮，經商之道不可一成不變。舊有的模式已然行不通，就需靈活變通，展現出最強的適應能力與韌性，這些將是未來取得成功的基本要素。

我們仍舊期望經濟保持良好發展態勢，倘若貿易之路受阻，便需悉心考量其他領域。提升生產力不失為一個可行且可持續的途徑。通過提升生產力，進而借助新的生產力提升經濟表現，這或許會是一條出路。

在這個由資訊科技與AI主導的時代，提升生產力意味著加速數字化進程，並在相關領域投入更多社會資源，比如研發與教育。筆者相信，在當今及未來的世界，數字化程度高的國家，將比數字化程度低的國家擁有更高的生產力，這絕對是一個值得投資的領域。

如此看來，環球貿易不再支撐經濟增長的時代落幕，並不值得我們黯然神傷，但卻值得我們認真思考應當思考的問題。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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