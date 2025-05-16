來稿｜重振經濟先要知所不足　實事求事好過粉飾太平

來稿作者：蔡裕龍



由美國掀動的關稅戰近日有所緩和，但單邊主義蔓延令經濟前景極不明朗，專家明言全球經濟面臨嚴峻考驗。本港當然不能獨善其身，可是財政司司長陳茂波一直未有認真對待未來危機，早前更強調正面因素推動下本地生產總值（GDP）預估數字有穩健增長，又對負資產宗數破廿年紀錄不以為然，輕言若資本市場興旺，政府經營帳目有望下年度就有輕微盈餘。筆者認為，要拚經濟先要知所不足，訪港旅客人數至今仍遠遜2018年，零售業數據持續下跌帶來的嚴重影響亦迫在眉睫，實在不能無視，報喜不報憂無助解決困局。

國際貨幣基金組織（IMF）上月調低今年全球經濟增長預測，而本港今年首季GDP預估數字卻反常地按年增長3.1%，高於市場預期，這當然不是因本港經濟超強，凌駕所有不利因素，實情是外國商界因關稅戰趕提前落單訂貨，才令短期出口表現特別好。要真正了解本港經濟復蘇進度如何，首先要看一整年的零售業銷貨價值指數，以評估市民是否有信心消費。

根據統計處數字，本港銷售表現已連挫13個月，今年3月零售業總銷貨價值僅301億元，按年跌3.5%，而與去年同期比較，今年首季跌幅達6.5%。私人消費開支方面，今年第一季與上年同期比較，實質亦下跌1.2%，零售業界坦言整體市道與去年最差的情況相若，顯示業界困境根本從未好轉。細看3月的銷貨價值之中，耐用消費品按年跌幅高達17.8%，當中關乎民生的麵包、糕餅、糖果及餅乾類別也跌12.1%，服裝類亦挫10.8%，明確反映市民在港消費意欲極低。

其實消費市道是否回復興旺，最直接是比較旅客人數及港人外遊相關數據。2024年總訪港訪客人次4,500萬，雖然按年增加31%，但比較2018年的6,500萬人次，只回復約70%，而旅發局預測今年訪港旅客會增加約10%，不過仍未達5,000萬人次水平。外遊情況方面，2024年逾240萬港人「返鄉下」到日本遊玩，而北上人次更高達8,191萬，按年增近53%，估計消費總額達557億元，比2023年超出近200億元，這情況實在令人擔心。

另外，負資產宗數也是一個反映樓市及經濟復蘇的重要參考指標。今年首季負資產宗數逾4萬宗，創自2003年第4季沙士後的新高；差估署最新數據顯示，3月份私樓樓價指數也連跌四個月，這亦是自2016年8月以來的新低。這些都是財金官員應該重視的數字，不過，陳茂波回應相關負面數據時只避重就輕，聲言現時「脫供」比例低，故風險不高，更稱目前市場資金充裕，加上經濟平穩、房屋供應較多，預料樓市可靠穩。

眾所周知，政府近年多次出現巨額財赤，預計本年度財政儲備跌至6,800多億元，僅相當於11個月政府開支，但陳茂波仍作出大膽預測，稱今年預算案時預計經營帳目要到2026/27年度才恢復盈餘，但現時政府收支大致平衡，若資本市場興旺，政府可提早轉虧為盈。其實現今資訊發達，數據公開透明，市民全看在眼裡，觀乎財政司這種過度樂觀的分析，筆者只想到「粉飾太平」四個字。作為司長級官員，即使想安撫民心，總不可掩耳盗鈴，滿足於一時彈升的GDP預估數字，忽視其他表現欠佳的重要數據，並無限延伸作出不符實際的「預言」，這實難令人信服。

筆者建議，陳茂波及政府團隊理應好好分析經濟全貌，實事求事，與業界認真溝通，針對性地作出實質扶持或制訂政策配合。同時，政府也應如實指出本港不同業界將要面對的挑戰，作為示警，讓大家也有逆境拚搏的心態，這樣才能真正凝聚力量，發揮香港精神，突破當前難關，同心協力維持到本港營商吸引力和競爭力，重振本港經濟。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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