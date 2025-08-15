來稿｜議員要超前部署　為香港未來鋪路

來稿作者：張景宜



過去十多年，我在創新科技、運輸、公營機構及地產業等不同領域工作，期間經常與政府官員和立法會議員交流，致力爭取政策支持，共同推動產業發展。在與這些從事公共政策和議會事務的領袖互動中，我見證了他們對香港發展的深刻見解和不懈努力。在本屆議會中，有三位議員的工作特別令我印象深刻，他們的超前部署和對未來的關注，為香港的發展作出了重要貢獻。

第一位議員的工作橫跨創科、文化康樂和金融等多個界別，他以無窮的動力推動政府政策的落實，並積極促進香港與內地及海外的合作。他經常帶領業界代表出訪，不僅幫助企業「走出去」，還吸引資金和資源「走進來」。在智慧城市、醫療創新、人工智能及綠色金融等領域，他展現出深刻的見解，並為香港未來的經濟發展提供了重要的指引。此外，他還致力於培養年輕一代，為香港的創科園區和大型文化設施提供了關鍵的建議和規劃方向。他能夠從宏觀視野出發，結合產業需求，將政策轉化為實際行動，讓不同界別都能受惠。同時業界也普遍歡迎和認同他的建議，讓成立不久的香港投資管理公司，設立大型天使母基金，積極鼓勵配對初創企業與專業基金，從而吸引更多科技企業及科創團隊來港發展。當產業在北部都會區、港深創科園、科學園、數碼港企業落戶後，自然能夠帶動稅收，創造各方多贏的方案。

第二位議員雖然合作不多，但他的工作卻經常令人印象深刻。他和團隊在政策細節上的把握非常到位，例如近期他們在推動修訂本地生定義、完善網約車法例、以及推進北部都會區發展方面都取得了成效。他對民生問題的關注尤為突出，無論是房屋、交通，還是教育，他都能以理性務實的態度作出精準的分析，並提出切合現實的解決方案。他經常深入地區，與市民面對面交流，了解基層的困難，並努力在議會內為他們發聲。他的工作覆蓋廣泛，從大型基建、運輸交通、到日常生活細節，他總能以全面的視角找到平衡點。他的努力讓人們看到，一位真正關心民生的議員，不僅能解決眼前的問題，更能為香港未來都會發展鋪路。

第三位議員則是一位扎根基層、與市民保持緊密聯繫的代表。他在地區活化、醫療開支管理等問題上，總能提前洞察潛在的挑戰，並提出前瞻性的解決方案。他曾多次推動社區基建升級，促進老舊建築的改造和利用，讓更多市民能受惠於更舒適、安全的生活環境。在醫療政策方面，他與研究團隊合作，也委託立法會研究部深入分析內地與海外的藥物成本結構，並提出不同的醫療補貼模式和建議，為香港的醫療體系完善提供了寶貴的參考。同時，他也致力於推動教育資源分配的公平化，尤其是在支援基層學生和特殊教育需求方面。他的超前部署反映了他對政策研究的執著，以及對基層需求的敏銳洞察。有時候如果單純地只是從削減開支，顯現而見是容易的口號，但是議員和團隊卻願意通盤考慮，及吸納企業、大型公司的想法，創造多方合作的環境，一起參與和改變制度和框條，這種態度和持續二十多年的社會科學精神確是值得佩服。

這三位議員的工作，不僅體現了他們對選區的責任，更展現了對整個社會未來發展的深切關注。他們能夠在各自的專業範疇內洞察趨勢，提前部署，為香港的長遠發展奠定了堅實基礎。在這個快速變化的時代，香港確實需要這些有遠見及有行動力的議員。他們的努力讓大家看到，公共政策的制定絕不容易，往往需要代議士深入社區，切實從市民角度出發解決實際問題。城市的未來並非憑空而來，而是需要一群人不懈努力地推動才得以實現，我們看到暴風雨前作出超前部署，同樣，在當前經濟陰晴不定之際，下屆議會這些有心人，值得大家珍惜與支持。

