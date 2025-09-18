來稿｜教育國際化與住房保障雙軌並行

來稿作者：龍子明



特首李家超2025年施政報告以「深化改革心繫民生發揮優勢同創未來」為主題，針對青年發展推出了多項重磅政策，其中兩大亮點引人注目：大幅放寬大學非本地生招生限額至50%，以及推出多項住房保障措施。對香港青年而言，此份施政報告帶來了重大利好。報告圍繞教育和住房兩大青年最關切的議題，推出了一系列革新性措施。



施政報告中最引人注目的教育政策是進一步放寬資助專上院校招收非本地生的上限。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。李家超特別強調：「現時政府每年提供15000個資助學額給本地生，這學額政府會明確維持，不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。」這意味著非本地生以自費方式留學香港的非資助學額獲准增加，不會佔用本地生的教育資源。

為配合增加非本地生收生限額，政府推出了一系列配套措施：增加學生宿舍供應，政府7月已推出「城中學舍計畫」，便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免卻改劃手續。即日起，不只商廈改裝，在拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍也能受惠於計畫的利便措施。

成立「留學香港專班」，教育局將與教資會、創科局、人才辦、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育。教資會撥款4000萬元：資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。推廣DSE國際認受性：透過不同國際和內地教育展覽和活動，向各界推廣文憑試在國際上的認受性。

青年住房保障：多措並舉緩解住房難。住房問題是香港青年面臨的最大挑戰之一。李家超在施政報告中指出：「改善民生是我施政的最終目標，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、青年有更好發展。」施政報告將居屋綠白表比例由4比6調至5比5；「白居二」增1000配額至7000個，其中一半撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

除了教育和住房外，施政報告還針對青年人才培養和就業提出了多項措施：推進應用科學大學發展，政府已向兩所大學授予應科大名銜，實踐「行行出狀元」的理念。鼓勵應科大與內地和海外龍頭企業加強合作，推動產教融合和聯動推廣。教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，將於2026年發表中小學數字教育藍圖。包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智慧素養人」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。推出「青年人才培養計畫」，提供更多參與國際組織實習和國際會議的機會。推動本地青少年的國際和內地交流。

李家超施政報告中針對青年的政策調整將帶來多方面影響：放寬非本地生限額將使香港高等教育更加國際化，提升校園多元文化環境，增強香港作為國際教育樞紐的地位。

李家超的2025年施政報告在青年政策上展現了大膽創新的思路，通過教育國際化和住房保障雙軌並行，為香港青年發展提供更多機會和更好環境。教育政策的調整使香港高等教育更加開放多元，住房政策的優化則著力緩解青年人的生活壓力。這些措施體現了政府「以結果為目標」的施政理念，有望為香港青年創造更廣闊的發展空間和更優質的生活條件。

