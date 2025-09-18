來稿｜破除建設國際教育樞紐的三大障礙

來稿作者：王偉傑



《施政報告2025》銳意要將香港打造成「國際教育樞紐」，擦亮「留學香港」的招牌。然而，客觀評估多項相關建議，卻隱約窺探出不少阻攔達成這宏大目標的障礙。



非本地生源過度依賴內地

首先，增加非本地生的自資學額的確能提升各大專院校的財政收入，吸納世界各地優質學生也有助提高香港各大專院校的國際聲譽，並配合特區政府吸引國際人才的政策方向。然而，在翻查各項數據後，與吸引旅客來港的情況相似，非本地生的來源過度依賴內地生，難以達成學生國籍多元化的目標。

不少本地學生及家長也紛紛表達宿位及教學資源會否向非本地生傾斜的關注。至於在非英語背景成長下的內地學生，在以英語為授課語言的大專院校及粵語為母語的香港社會，也可能迎來跟不上課堂內容及難以融入本土生活的挑戰。

此外，儘管特區政府將預留4,000萬元撥款用在「Hong Kong: Your World-class Campus」計劃，以推廣香港大專院校的優勢。但在國際排名以外，香港是否有足夠的科研項目及領先全球的專門學科，以吸引來自世界各地的尖子及頂級人才呢？

職業教育品牌尚未形成

其次，發展應用科學大學無疑為「非研究型」的大專院校殺出一條血路，亦符合香港提升職業教育地位，促進與大灣區產業融合的目標，香港都會大學便喝了「頭啖湯」，獲批准成為本港首間應用科學大學。但是，香港家長普遍抱着「望子成龍」的心態，對職業教育的接受程度仍有限，香港「應科大」在國際間的品牌尚未形成，仍需繼續深耕細作。

與內地職專互認學歷固然有利大灣區內的流動，但也同時加劇「非八大」專上院校的招生壓力，尤其是愈來愈多學生另闢內地升學途徑。教育局、香港學術及職業資歷評審局及其他相關部門需事先與這些院校互相交換意見，經過深入溝通才推行，以免產生負面影響。

慎防借辦學為名謀取暴利

國際學校能為來港的海外專才子女提供屬於他們母語體系的教育，並為他們提供國際文憑課程（IB）及IGCSE、GCE、IAL等國際專業考試。然而，近日陸續爆出國際學校收取高昂學費、錄取愈來愈大本地生及盈餘不斷累積等負面新聞。特區政府在批出土地供國際學校興建校舍時，必須做好盡職審查，慎防有辦學團體以非牟利機構的身份申辦國際學校，但卻重蹈只懂收高昂學費、不懂回饋社會的覆轍。

誠然，特區政府將教育定位為其中一項六大優勢行業，在知識型經濟下是行對了方向。但「魔鬼往往藏於細節」，若急於求成而忽略了推行各項措施帶來的負作用，儘管為實體經濟帶來寸步貢獻，但代價卻要香港成千上萬的莘莘學子承擔。

