楊莉珊｜築牢國家安全防線　發展健康穩定港美關係

外交部駐港特派員公署特派員崔建春在接受美國新任駐港總領事伊珠麗的到任拜會時，劃下了清晰的紅線：美方應取消對港制裁，不得干涉香港事務和中國內政。這一表態代表了中央政府對伊珠麗過往行為的嚴重關切，也是對她在港履職提出的明確要求。伊珠麗作為美國駐港澳總領事，不僅不恪守國際法和國際關係基本準則，反而公然與禍港分子勾連，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對香港法治的嚴重踐踏。這種行為違背了國際社會嚴格遵守的互不干涉內政原則，損害了中美關係的健康發展。



國家安全是安邦定國的基石，是香港繁榮穩定的前提。《香港國安法》的頒佈實施，猶如利劍斬棘，結束了「港獨」猖獗、黑暴橫行的混亂局面，使香港社會逐步回歸法治秩序的正軌。然而，樹欲靜而風不止。一些外部勢力不願看到香港的穩定繁榮，千方百計通過扶植代理人的方式，持續進行滲透、破壞、顛覆活動。

歷史與現實一再證明，對待這種挑戰國安底線的行為，任何的猶豫不決或妥協退讓，都只會助長其囂張氣焰，最終釀成更大禍患。當前，香港正處在由亂到治走向由治及興的關鍵時期。這個階段的核心任務，是固本培元，聚焦發展。經歷風雨的香港，比任何時候都更需要穩定作為發展的土壤。動盪是發展的天敵，沒有安全穩定的環境，任何關於經濟轉型、民生改善、社會進步的藍圖都將是空中樓閣。

全社會必須清醒地認識到，維護國家安全與實現香港繁榮發展是密不可分的整體。只有堅決築牢國安屏障，有效防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為，才能為香港掃清發展道路上的障礙，確保「一國兩制」行穩致遠，確保香港市民的福祉得到根本保障。

面對外部勢力的干預圖謀，香港社會的團結一心是最有力的反擊。這種團結，建立在共同維護國家主權、安全、發展利益的基礎之上，建立在對香港這個家園的熱愛與責任感之上。由治及興的道路已經開啟，這是香港重拾輝煌的必由之路。這條道路不容干擾，不容阻斷。全體香港市民應倍加珍惜當前來之不易的穩定局面，將維護國家安全的意志轉化為自覺行動，凝心聚力支持特區政府依法施政，共同聚焦經濟民生建設，全力拼發展、謀福祉。唯有如此，香港才能徹底擺脫政治漩渦的消耗，才能在融入國家發展大局中把握無限機遇，才能讓東方之珠煥發出更加璀璨奪目的光彩。外部勢力的亂港圖謀，註定在香港眾志成城的意志面前徹底失敗。香港的未來，掌握在團結奮鬥的香港市民自己手中。

儘管存在分歧，香港與美國之間的關係仍有建設性發展的空間。崔建春特派員在會見伊珠麗時指出，應為「中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用」。伊珠麗也表示將帶領美駐港總領館推進積極議程，推動美港交流合作。

港美之間有著密切的經貿關係，這是雙方合作的重要基礎。美國每年對香港有大量貿易順差，有眾多美國公司在港經營，大量美國人在港生活。這種互利共贏的關係，應當成為港美關係發展的主流。建設性的港美關係應建立在相互尊重、互不干涉內政的基礎上。美國應尊重中國的主權和領土完整，承認香港是中國的一部分，停止一切干預香港事務的行為。只有在此基礎上，港美關係才能健康穩定發展。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。