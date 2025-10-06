陳一諤、于常海｜香港創科未來的三大思考

在香港全面融入國家發展大局、「一國兩制」新階段實踐的黃金時期、關鍵時刻，香港生物科技協會、粵港澳大灣區生物科技聯盟為行業經濟發展盡心盡力，多次向特區政府撰寫報告，建言獻策。我們同時重視科技的普及教育、科技的社會應用、科技政策的發展方向，並連續數年與一帶一路高峰論壇同期於金秋9月，舉辦香港國際生物科技論壇暨展覽會BIOHK2022-2025，得到多位司長、局長以及有關政府部門的積極支持及響應。



9日17日，行政長官李家超先生以「深化改革心繫民生發揮優勢同創未來」為題，發表了任內第四份《施政報告》。一如既往，我們作為一線科技工作者的代表組織，用日積月累的經驗及觀察丈量及賦能香港科創的未來。我們希望圍繞以下三方面，提出一些思考與建議：第一，全球「科創產發」成果轉化都會；第二，科技的公用屬性及社會大產品；第三，區塊鏈證RWA技術及公用基建發展。



一、多中心共建「科創產發」北都會全球生科產業共同體

首先，香港在未來應加強具組織的科研產研的政策指導及資源投入，進一步爭取成為「科創產發」全球都會。得益於「十四五」規劃支持，香港各界齊心建設國際創科中心，目前香港在「基礎研究—創造技術—成果轉化」創新鏈條的前端發展層面已獲一定成果，特區政府應以此為契機，強化諸如「成果轉化升級服務中心」、「研產融資合約中心」及「國際市場推廣中心」等角色定位建設，加快拉動創新鏈條中後端產業項目落地的速度。

在諸多前沿科技領域之中，全球及國內生物科技產業發展成熟，傳統跨國制藥企業（Big Pharma）早已在香港及內地經營發展多年，中國式Big Pharma亦接踵而至地步入新的一波增長期。其產業屬性因涉及人類的生活健康，具正面界外效應，是對人類命運共同體的有力回應，潛在的地緣政治風險有限。正因如此，生物科技產業十分適合成為香港與內地攜手在全球化融合發展主力推動的關鍵產業。我們舉辦的香港國際生物科技論壇暨展覽會之所以在短時間內成為了亞洲最具影響力的生物科技盛會之一，正是因為我們背靠祖國並充分利用香港得天獨厚的條件。去年共180+展商，250+頂尖嘉賓，有超過10,000專業觀眾參加，包括中外頭部生命健康企業高管、頂尖大學教授及多國院士、諾獎得主及諾貝爾家族成員、內地及國際知名科研、產業、投資機構參加，國內外代表性極強，成績斐然。

毋容置疑，「香港北部都會區」將為我們帶來更多機遇，它必定能成為中國內地及香港特區「科創產發」聯合組織的生物科技產業發展新區，也是構建全球生科產業共同體的產業載體，可以推動有組織科研、引入國內及海外頂尖研產融機構落戶，促進國際團組與國企、民企研產融在地協同發展，藉此建立深化海內外交流佈局的基地，為中國產品技術新型全球化、國外產品技術進入內地市場建構起貨通天下、包容共享、合作共贏的平台。

二、新工業社會塑造新的生產關係及新質幸福生產力

若要從新型工業化到新工業社會，香港在推動社會經濟的發展轉型就必須解放新質的幸福生產力，為社會提供更優質、更全面的公用事業和大產品服務。生產方式與生產關係的改變，箇中必然涉及生產資源及利益的再分配。而中國式現代化的香港新工業社會的組織形式必須最大限度地惠及廣大市民的民生福祉，堅決捍衛社會的公平與正義。

中國共產黨第二十屆三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革推動中國式現代化的決定》，提出了「七個聚焦」的分領域改革目標。而香港作為中國特色高水平社會主義相融合的重大平台，對國家構建高水平社會主義市場經濟體制、發展全過程人民民主、提高人民生活品質等工作聚焦理應發揮積極創新的作用，供國家與世界借鑒。以生物科技產業為例，從早篩檢測到個性化健康護理、細胞與基因治療到長壽醫學，抑或是新藥研發過程的三期臨床研產和四期臨床應用等創新技術的產業化、規模化及普及化，香港「科創產發」鏈條都牢牢緊扣人們健康成長、長壽善終的全生命周期及美好願景，在老齡化社會中提供人們追求美好生活的根本保障。

香港科技創新產業整體要以人為本，成為開啟幸福香港乃至幸福中國的關鍵鑰匙。為此，特區政府應主動協調推動產業供給側及需求側的平衡發展，涵蓋實體技術產品及創新服務方案的實質性普及使用，扎根粵港澳大灣區並對世界開放，不斷拓展更多的應用場景及渠道，做到為民所創、為民所需、為民所用，令香港社會大眾邁入共同富裕的幸福生活。

三、中國式區塊鏈證RWA技術基建發展完善法制信用社會

為進一步實踐新質生產力共同富裕幸福社會的目標，特區政府務必加強主導區塊鏈證RWA 公用基建的發展，並結合區塊鏈證數經值歷技術工具，同時加快完善以區塊鏈為基礎的公平法制和信用合約社會的形成，盡一切可能參與國際交易支付安全認證體系的創新合作。追根究底，現代的國際商業活動必須擁有通用的法律合約框架、行為準則規範、會計核證標準、交易支付系統渠道等整套國際性運作體系，其基礎是現行的金融及資訊技術基建。從傳統的法幣、銀行轉帳、信用卡結算，到近年的移動支付以至虛擬貨幣交易，這些技術突破的背後都是新的運作體系及治理範式。區塊鏈技術在國際商業的普及應用將會深刻影響中國科學技術產品現在、未來在全球經濟秩序及活動的參與。香港亟需透過深化「RWA全球產業鏈中心」的戰略地位，強化與國際主要經濟體相關的聯繫，充分利用好自身作為中外連結樞纽的優勢，率先試行發展區塊鏈公用服務相關的綜合治理、法制建設、信用體系和合約配套。

另一方面，在充分考慮跨境業務和現行金融市場等監管規範的情況下，要運用好RWA金融創新技術活化存量資產價值以擴大增量經濟社會效益。香港社會應該要認識到區塊鏈的認證技術有把真實世界的數據資料、數字和數值經歷轉化為各類可信資產的巨大潛力。在可信資產的底層產權定性、合規監管流程、估值評估方法的探索過程之中，香港同樣可為祖國發揮先行先試的引領作用。舉例來說，已有的食品藥品監管體系和技術平台的結合，可以落實追蹤到達任何一次醫療行為的終端，區塊鏈證RWA技術可應用在提升整個行業的研發、生產丶投融資和全方位產品服務水平。

最後，隨着穩定幣發行人制度在香港落實，穩定幣除了在金融交易和國際貿易之外，本地、跨境醫療健康的應用可以在需求端發揮積極作用。

9月29日，中共中央政治局召開會議，研究制定國民經濟社會發展第十五個五年規劃重大議題，並決定於10月20日至23日在北京召開四中全會審議有關建議文件。道阻且長，行則將至，「十五五」即將開創新的戰略機遇期，中國香港站如能首發以上三列聯通國際的創科快車，在貫徹中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的偉大事業的必由之路上必然可以提速增效，貢獻弘揚「一國兩制」的獨特力量。

作者陳一諤是香港生物科技協會副會長，粵港澳大灣區生物科技聯盟常務副主席；作者于常海是香港生物科技協會主席，粵港澳大灣區生物科技聯盟主席。



