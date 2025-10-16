來稿｜變革更顯初心　去留皆是擔當

來稿作者：麥俊豪



隨着第八屆立法會選舉提名期臨近，多位資深議員宣布不再競逐連任。這一波新老交替是一次深刻的政治生態演進，是「愛國者治港」原則下制度自信與責任擔當的真實寫照。



展現「愛國者治港」初心使命

一些人以西方議會模式為標準，誤讀甚至貶低香港立法會的角色，將其惡意標籤化為「橡皮圖章」或「清一色順從」。然而，事實勝於偏見。自2021年完善選舉制度以來，第七屆立法會以實實在在的成績，徹底扭轉了過去多年立法會內耗空轉、政治操弄盛行的局面，不再有對抗式的「為反對而反對」，而是建設性「有商有量」；不再有嘩眾取寵的個人表演，而是聚焦發展通力協作，展現出具有香港特色的高效治理模式。

數據顯示，本屆立法會已通過約130條法例，批出逾6,500億元撥款，更是解決了多項多年未解的問題，包括歷史性地完成《基本法》第23條本地立法、通過簡樸房規管條例等，還有取消強積金對沖、優化資本市場政策等一系列關乎民生福祉與長遠發展的重大議程。行政長官答問會升級為「互動交流會」，前廳交流機制常態化，行政與立法之間形成了理性務實、良性互動的嶄新面貌。

這正是「愛國者治港」原則落地生根的生動體現，立法會不再是破壞穩定的戰場，而是凝聚共識、共謀發展的平台。而這一切成績，都有賴於現任立法會議員們「攜手踏平崎嶇」的共同努力：「我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句。」

主動讓賢彰顯格局擔當

在這次換屆之際，一批資深議員選擇主動退位，令人敬佩。他們之中，有人連續擔任五屆議員，有人在「黑暴」肆虐時挺身而出捍衛法治，有人在關鍵法案審議中徹夜奮戰，有人長期紮根社區傾聽市民呼聲，有人力主改革終結政策積弊。如今，他們選擇把舞台留給年輕一代，這份胸襟與氣度，本身就是一種政治擔當。

他們退是出於對大局的深思熟慮，是基於對未來的主動布局。正如多位議員所言，希望「交棒新一代」，讓更有活力、更具新思維的年輕人進入立法會，為香港注入新動能。這種「功成不必在我，功成必定有我」的精神，正是立法會政治成熟和社會進步的重要標志。

此次新老交替體現了新選制的生命力與自信：有序更叠、吐故納新，才能確保立法會始終貼近社會脈搏，回應時代需求。在日前澳門第八屆立法會選舉中，一批優秀年輕人才脫穎而出，也為香港提供了有益借鑒。老將主動讓賢為社會樹立了鼓勵創新、薪火相傳的良好榜樣，同時也是當下香港面對新形勢革故鼎新、應變求變的生動寫照。

去留之間皆為大義

在這場變革中，無論是去是留，本質上都是對香港未來高度負責的體現，是不同形式的擔當作為。

離開者甘當「鋪路石」，將機會讓予後輩，體現出「舍小我、成大我」的崇高境界。正如陳健波所言，「目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務業界及香港的有能之士」，「衷心希望新一屆立法會有更多年輕人加入」。他們雖退出選舉，但並不意味着退出服務，許多人表示將繼續透過智庫、行業組織等平台發聲發力，持續為香港發展建言獻策。因此，去與留，只是角色轉換，共同指向的是同一個目標：建設更美好的香港。

長江後浪推前浪，薪火相傳續華章。今天的香港，正處於由治及興的關鍵時期，面對北部都會區開發、大灣區深度融合、創科產業轉型等重大機遇與挑戰，比任何時候都更需要一支德才兼備、專業高效、充滿活力的管治隊伍。立法會的這場變革，不是終點，而是起點。它讓我們看到，在「愛國者治港」的旗幟下，香港的政治生態正持續發生積極而深刻的變化，不僅僅是從對抗走向協商、從停滯走向進取，更是從個人博弈走向集體擔當，從當下得失走向長遠布局。去留皆是擔當，都在書寫對國家、對香港的忠誠與奉獻。

作者麥俊豪是全國港澳研究會會員。



