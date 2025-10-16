來稿｜立法會議員的私德——公共利益的「最後一道防線」

來稿作者：吳隱德



2025年立法會換屆選舉在即。我們時常聽到一種辯解：「應區分公領域與私領域」、「私德不應無限上綱」。然而，當主角是手握立法、審批預算、監督行政等大權的民意代表時，這樣的區分便顯得蒼白而脆弱。議員的私德，從來不僅僅是個人操守的瑕疵，而是維繫公共信任、確保權力不被濫用的基石，更是公共利益最關鍵的防線。



民主制度的運作，並非建立在冰冷的法律條文上，而是建立在活生生的「信任」之上。選民將手中的選票託付給議員，本質上是相信他們會將這份權力用於謀求眾人之福。這份信任，極其珍貴，也極其脆弱。

當一位議員在私人領域被揭露說謊、欺騙、背信或涉及性醜聞，我們如何能相信他在議事廳內的發言是真誠的？當他對於自身的承諾都無法守信，我們又如何能期待他會信守對選民的政見承諾？私德上的誠信，是公共信任的「預付款」。一旦這筆預付款被揮霍殆盡，隨之而來的便是政治誠信的破產，動搖的是整個代議民主的根基。

權力腐化從私德缺口開始

英國歷史學家阿克頓勳爵的名言：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」而良好的私德，正是對抗權力腐化最內在的「免疫系統」。

議員的職權，涉及數以千億計的預算審查、影響深遠的法律制定。試問，一個在私人生活中沉迷於酒色、賭博，或積欠巨額債務的議員，他面對龐大利益集團的遊說與誘惑時，其抵抗能力何在？他的決策是出自於專業與公益，還是出於解決自身財務困境的私心？

私德的缺口，往往是公共利益決堤的開始。 從關說、施壓到赤裸裸的利益輸送，幾乎所有貪腐案件的起點，都與當事人鬆懈的道德界線脫不了關係。要求議員擁有更高的私德標準，並非道德潔癖，而是預防權力癌變的必要健康檢查。

純私領域並非毫無底線

當然，我們必須理性劃出界線，避免淪為對私生活的窺探。然而，這條界線不應是絕對的。我們可以從兩個層面來檢視：

第一，與職務直接相關的私德，應嚴格檢視。包括誠信（如學歷造假、公然說謊）、清廉（貪汙受賄、不當獻金）、守法（是否遵守自己制定的法律），以及利益衝突（其家族事業是否與其審議的法案相關）。這些領域的瑕疵，直接衝擊其行使職權的正當性。

第二，純粹的私人生活，可予寬容，但非毫無底線。如個人的感情觀、家庭模式、宗教信仰等。然而，當私領域的行為嚴重悖離社會的核心價值，例如出軌、歧視、欺壓弱者或家庭暴力，這便不僅是「私事」。這顯示了其人格中缺乏擔任公職所必需的同理心與對人的基本尊重，同樣會侵蝕公眾的信任。

高道德標準是最基本約束

要求議員具備高標準的私德，不是要選出毫無瑕疵的聖人，而是要確保掌握巨大權力的人，擁有最起碼的內在約束力。這是一種對權力的節制，一種對民主的保護。

在資訊透明的時代，公眾的監督目光只會愈發銳利。與其期望「公私領域」的護身符，每位從政者更應時刻自省：自己的言行，是否對得起那份沉甸甸的公共託付？因為歸根結底，議員的私德，不僅關乎個人名譽，更是守護我們共同利益的最後一道，也是最關鍵的一道防線。

作者筆名吳隱德，是一名普通香港市民。



