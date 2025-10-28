楊莉珊｜「港澳平」為選舉定調：公平競爭選賢能　不容詆毀防干擾

十月金秋，隨着立法會選舉提名期在10月24日啟動，香港的政制發展翻開了新的篇章。連日來，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室發布兩篇「港澳平」文章《選好立法會 再上新台階》、《選舉不容干擾破壞》，從不同角度闡明香港選舉制度完善後的新內涵。



「港澳平」在前一篇文章《選好立法會 再上新台階》中突出了這次立法會選舉「公平競爭、良性競爭」這八個字，讓選舉更加彰顯高品質民主的健康活力。文章明確指出：不存在所謂的「祝福名單」，也沒有誰享有「特殊待遇」。參選者必須全情投入，比政綱、比能力、比形象，努力爭取選民支持。這種良性競爭模式促使參選人必須深入社區、了解民情、提出切實可行的政策主張。

「港澳平」在後一篇文章《選舉不容干擾破壞》中，以法律為界線正面回應並警示一切干擾、破壞選舉的行為，態度鮮明、立場堅定。文章指出，選舉制度完善後，香港的選舉活動回歸「選賢舉能」的本質，但仍有少數人試圖以謠言、抹黑、抵制等手法擾亂秩序，挑戰法治底線。對此，文章以清晰的法律邏輯作出回應：干擾選舉，不僅不當，更屬違法。

回首第七屆立法會四年征程，見證了香港從政治紛爭與內耗中走出，邁向理性務實、聚焦發展的新階段。這一切轉變，根源於《香港國安法》的制定實施及選舉制度的完善，確保了「愛國者治港」原則的落實，為立法會重回正軌、高效運作奠定了堅實基礎。站在新起點上，如何以更高質量的民主，選出賢能、匯聚眾智、提升治理，進一步築牢香港良政善治的根基，並在國家「十五五」規劃的宏圖中找準定位、貢獻力量，已成為社會各界的共同期盼與歷史賦予的重任。

第七屆立法會作為新選制下產生的首屆立法會，其四年會期的實踐，充分驗證了新選制的先進性、優越性和生命力。第七屆立法會的卓越表現，為「高質量民主」作出了生動的註解。民主不僅是選舉的形式，更是實現良政善治的過程與能力。香港的新選舉制度，正是為了實現這種高質量民主而設計。

第八屆立法會選舉，是香港邁向由治及興新階段後的首次立法機構換屆，肩負著承前啟後、繼往開來的歷史使命，意義重大。相信通過一場高質量、高水平的選舉，定能選出德才兼備的賢能之士組成新一屆立法會。期待新一屆立法會不負眾望，繼承和發揚實幹精神，與特區政府和社會各界攜手努力，進一步築牢香港良政善治的根基，共同譜寫「一國兩制」實踐更加輝煌的篇章，助力香港在融入國家發展大局中煥發新的生機與活力。

要實現更高水平的良政善治，新一屆立法會需在以下幾個方面展現新擔當、實現新作為：

「國家安全」是頭等大事。新一屆立法會必須繼續將維護國家安全置於首位，確保《香港國安法》及《維護國家安全條例》等法律得到全面準確、堅定不移的實施。同時，要積極推動國家安全宣傳教育，增強全社會的國家安全意識和法治觀念，鞏固來之不易的穩定局面，為香港的長遠發展營造安全、穩定、可靠的環境。

第八屆立法會應在總結第七屆成功經驗的基礎上，進一步完善監督機制，提升監督實效。監督工作要抓住關鍵，聚焦經濟社會發展的重大問題、政府工作的難點、市民關注的熱點；監督要於法有據、實事求是，目的是為了幫助政府改進工作、提升效能。同時，要與特區政府加強溝通協作，形成施政合力，共同推動各項惠民利民政策儘快落地見效，特別是在破解房屋土地、扶貧安老、青年發展等深層次矛盾方面，要展現更大的魄力與智慧，提出更具建設性的方案。

新一屆立法會應繼續將發展經濟、改善民生作為履職的重中之重。要積極審議和推動有利於提升香港競爭力、激發市場活力的經濟政策與法案；要全力支持特區政府對接國家「十五五」規劃，深度融入國家發展大局，特別是在粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等領域找準切入點和發力點，將國家戰略機遇轉化為香港的發展動能。在民生領域，要持續關注並推動解決市民在就業、教育、醫療、養老等方面的急難愁盼問題，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

二十屆四中全會為國家未來一段時期的發展指明方向、作出部署。新一屆立法會當選後，必須認真學習和貫徹全會精神，深刻領會國家發展戰略意圖，自覺將香港的發展置於國家現代化建設的全局中來謀劃和推進。要充分發揮「愛國者治港」的制度和力量優勢，確保香港特別行政區與國家同心同向，協力推動特區實現高質量發展，在服務國家中實現香港更好的發展。

