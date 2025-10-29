來稿｜公共醫療漲價背後：警惕「私企思維」侵蝕「公益底線」

來稿作者：辛幼安



當醫院管理局行政總裁在記者會上反覆強調「資源錯配」、「服務浪費」，並以「按項收費」、「引導使用」等詞彙解釋漲價邏輯時 ，公眾感受到的不是對醫療資源的精準規劃，而是一種濃厚的私企營運思維——將公共醫療視為需要成本控制的生意，卻模糊了其保障全民健康的公益本質。此次香港公共醫療收費調整引發的爭議，核心並非漲價本身的合理性，而是醫管局高層在應對民眾質疑時暴露的冷漠與偏頗。



公共醫療的核心價值在於「兜底」，而非「盈利」，這與私企以利潤最大化為目標的邏輯存在根本區別。醫管局高層在論證漲價必要性時，大量引用數據強調系統失衡：基層醫療僅佔28%開支而公立醫院負擔九成住院病人，急症室六成求診者為非緊急個案，MRI檢查量年增12.4%且一成預約者失約 。這些數據或許客觀，但當高層將收費調整作為解決一切問題的鑰匙，卻對民眾最關切的負擔能力問題輕描淡寫時，私企式的成本優先思維已然顯現。

這種思維在政策細節與回應質疑中更顯直白。醫管局提出專科門診藥費按每4周20元收費，最初竟未清晰說明派藥周期與收費單位的區別，直到民眾質疑「強制每月跑醫院」才被動澄清。在急症室收費上，僅豁免「危殆」和「危急」兩類病人，對同樣需要緊急救治的第三類病人棄之不顧，美其名曰「避免不必要的爭拗」，全然忽視基層市民「門診約不上才去急症室」的現實困境。這種「一刀切」的規劃，與私企追求管理效率而壓縮服務成本的做法如出一轍。

更令人擔憂的是，高層在回應中將漲價的正當性建立在「打擊濫用」之上，卻對公共醫療的資源分配失衡避重就輕。數據顯示香港公營醫療資助率高達97.6%，但這種高資助並未精準投向真正的需求端——五萬名癌症患者需自費購藥，其中近三千人年花費超10萬元 。與其說是普通市民「濫用資源」，不如說是醫管局長期未能建立合理的分診體系與藥品保障機制。當高層將矛頭指向求醫者而非體制缺陷時，其冷漠態度已然割裂了公共醫療與民眾的信任紐帶。

公共醫療的可持續性從來不是單靠漲價實現的，而是依賴於對公益本質的堅守與科學治理的完善。醫管局雖提出「全年收費上限一萬元」、「優化減免機制」等補償措施 ，但這些政策的細節論證嚴重不足，既未公示不同收入群體的負擔測算，也未明確額外收入的具體投向與監管機制。這種「只談漲價必要性，不談保障充分性」的應對方式，與私企漲價前後的溝通邏輯高度重合，卻與公共部門應有的公開透明原則背道而馳。

香港公營醫療體系的核心優勢，在於以有限資源實現了全民健康保障的兜底功能。當醫管局高層用私企的成本思維取代公共服務的人文關懷，用「管理效率」取代「生命至上」，再好的數據論證也難掩對民眾需求的忽視。醫療收費可以調整，但公共醫療的公益底色不容稀釋；資源可以優化，但對弱勢群體的關懷不能缺位。這份底線，理應成為醫管局決策時最基本的共識。

