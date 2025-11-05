黃冰芬｜立法會參選人呈三大特點：深耕地區、跨界專業、融通家國

第八屆香港立法會選舉正在熾熱進行中，街頭旗海處處、參選團隊四出落力拉票。不同於舊選制下「陣營對決」的撕裂社情，新選制下參選隊伍五光十色，既有深耕社區的老將，也有跨界的新丁。



他們各有特點，顯示了這場選舉的多元參與，彰顯了香港邁向更高質量的民主。提名期接近尾聲，暫時有約160名參選者，筆者觀察到有三個特點。

首先，湧現了大量深耕地區、有地區治理經驗的人才。參選人中，一批服務香港逾20載的資深區議員與地區工作者尤為引人注目。「路遙知馬力，日久見人心」，他們見證過香港的風雨歷程，熟悉特區治理的運行邏輯，也積累了多年解決民生難題的實戰經驗。這些資深參選人的價值，不在於政黨光環，而在於他們十年如一日堅持服務巿民的韌性﹐20年履職盡責的實踐。

第二，匯聚了一些跨界聯通，做政策研究輔政的人才。這一批跨界參選人引人關注的是既有智庫背景的，有將理論結合地區治理實踐的，也有界別翹楚積極推動香港經濟發展，更有科技領軍者為「創科香港」建言獻策。他們來自不同領域，卻有着共同的特質——善於整合跨界別資源，以匯才聚智之力推動香港發展。這類參選人恰是新選制「廣泛代表性、均衡參與性」的生動體現。他們的參與，不僅讓立法會的代表性更為立體，也帶來了「更加專業化議政、更具創新創造活力」的新思路，為香港抓緊大灣區機遇、謀求高質量發展注入新動能。

第三，廣結了用心奉獻，力促家國融合的人才。參選人中，「心繫家國，促進融合」的價值取向尤為突出，無論資深參選人還是年輕「素人」，其政綱中幾乎都包含深化香港融入國家發展大局的內容，主張加強香港與內地的民生帶來便利，讓「一國兩制」的制度紅利惠及更多市民。既有對舊有政策的優化建議，也有應對「十五五」規劃的構想，讓立法會的議題更貼近「國家所需、香港所長」。這類參選人踐行的，正是「愛國愛港立場更加堅定」的基本要求，也回應了香港社會「凝心聚力拼經濟、謀發展」的主流民意。

在全面落實「愛國者治港」的新時代，今次換屆選舉參選人各有特點，擺脫了舊日政治惡鬥的心理障礙，憑能力競爭、以政綱取勝，恰如「港澳平」文章所言，是「優中選優」的人才薈萃。

對參選人而言，他們面對的是一場「個個無把握，人人有機會」的選舉，高度不確定性，需要有不放棄對良性選舉和治理質素的堅持，更需要一顆為港為民的服務熱誠。

對廣大的選民而言，這不僅是一次投票選擇，更是對香港未來治理方向的認同。選出真正德才兼備的「代議士」，有助築牢良政善治根基，讓香港在由治及興之路邁出更堅實的步伐。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



