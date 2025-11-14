仲點論政｜優化殮房收費安排的善意與隱憂

仲點論政｜劉仲恒醫生

香港人口老化，公立醫院的死亡人數逐年上升，從2007年的約32,000人增加至2024年的超過41,000人，升幅達28%，驚人的數據反映出社會對於殮房資源的需求日益增加。針對此現象，醫管局最近宣布將遺體的免收費存放日數增加至28日，以優化殮房收費安排，顯示對社會需求的積極應對與人性化考量。



隨着公立醫院殮房的使用率不斷攀升，醫管局此番的重要措施顯然是基於對市民的深切考慮。大部分逝者的遺體在醫管局殮房的存放時間中位數約為三星期，其中超過八成個案皆在28日或以內，這意味着新政策將惠及絕大多數家庭。

平衡殮房需求與民生福祉

提升免收費存放日數，不僅使家屬有充足的時間處理死亡文書及殯儀事務，也能減輕因經濟負擔，彰顯政府對於喪親者的關懷。

這一舉措同時反映了政府在資源有限的情況下，試圖平衡殮房需求與民生福祉間的矛盾，特別是當醫管局殮房在高峰期經常超過100%使用率的情況下，這無疑是重要的一步。

仍需妥善管理和分配資源

儘管改善政策受到廣泛討論，但此舉也並非全無挑戰。首先，長期的遺體存放問題依然堪憂，仍有一成遺體在殮房停留超過一個月，甚至有些逾一年。這加重了醫院的運營壓力，也可能影響醫療資源的有效使用。

其次，隨着人口結構的變化，預計未來的死亡人數將持續上升，而香港的殮房資源卻難以短期內有效擴建。醫管局已明言新設的殮房成本高昂，且現有醫療設施空間有限。因此在提升殮房服務的同時，如何妥善管理和分配資源，將是最大的挑戰。

針對現有挑戰，筆者建議醫管局應考慮下列持續的改革：

第一，資源的長期規劃：在面對人口老化趨勢下，醫管局需要進一步評估殮房的需求，積極考慮建設新的殮房設施，並尋求合適的資金來源。長遠來看，這將是解決問題的根本出路。

第二，增加社會支持機制：除了提升免收費存放日數外，政府可考慮設立特殊基金，為經濟困難的家庭提供額外支持，減輕他們在喪葬安排上的經濟壓力。

第三，推動社會關懷：醫管局應同時推廣相關的教育和提升意識，提高公眾對生死安排的認識，鼓勵家屬及早處理有關事宜，從根本上縮短遺體的存放時間。

醫管局此次對殮房收費安排的優化是為了滿足日益增長社會需求的一項積極舉措，展示了對民生問題的敏感度與關懷。然而，為了在未來有效解決殮房使用的問題，必須持續推動全面改革，從而保障市民在面對生死問題時的尊嚴與支持。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。