來稿｜香港殯葬服務體系要破地獄

來稿作者：安葉、胡桐



2024年，電影《破·地獄》以香港殯儀業為背景，借道教喪儀「破地獄」為引，叩問生死、人情與聯結，不僅創下多項本土票房與電影紀錄，更將香港獨特的殯葬文化推向世界舞台。然而，現實中的香港殯葬領域，卻正陷入一場與公共政策相關的爭議。



10月31日，醫院管理局原計劃自2026年起，對原本公立醫院遺體存放的免費服務實施階梯式收費：首3日免費，第四日起每日100元，至第18日調高至200元，第34日後更增至550元。方案公布後，隨即引發社會強烈反響。在公眾持續質疑下，醫管局在11月8日「轉軚」，大幅放寬免費存放期至28日，第29日起每日收費200元，第36日起才提高至550元。

政策轉彎背後的深層角力

政策急轉彎，雖能暫緩民怨，卻未解決核心課題：香港的殯葬體系，究竟出了甚麼問題？在這場從「3日」到「28日」的遺體存放免費服務日數的拉鋸背後，折射的不僅是定價爭議，更是公共服務定位、資源分配與死亡尊嚴之間的深層角力。

香港公立醫院遺體存放服務由「免費」轉為「階梯式收費」，這一政策轉變看似突然，實則是香港殯葬體系長期結構性矛盾積累的必然結果。可以說，此次事件是一個集中爆發。本文將輔以案例以及數據去解析其深層次原因。

第一，硬件設施長期超負荷運轉，導致供需嚴重失衡。問題的核心在於醫管局殮房使用率持續飽和。數據顯示，遺體在醫管局殮房平均存放時間不斷延長，約一成遺體停放超過一個月，部分甚至逾年。由於積壓嚴重，多間醫院殮房使用率不時突破100%。以2024年2月至5月為例，38間醫院殮房中就有八間出現使用率超負荷的情況。這種擁堵直接傳導至後續環節。

與此同時，火葬服務同樣面臨容量瓶頸。在2005年，全港6個政府火葬場共設32個火化爐，年處理量僅約34,400節。儘管食環署致力維持「15日內火化」的服務承諾，但實際運作已捉襟見肘——需排期至第11至15天的火化申請比例，已從2011年的不足三成，飆升至2024年的九成以上。這一數據變化表明火葬場服務已處於供不應求的邊緣。

供需長期失衡的結構矛盾

第二，在公共財政連續五年出現赤字的背景下，高昂的殯葬服務成本已成為政府的沉重負擔。2015年立法會文件顯示，政府火葬場的收回成本比率低至18%，意味着每項服務都在嚴重依賴公帑補貼。僅2015-16年度，火葬服務一項的財政虧損便高達約2.2億港元。這還未算上新建設施的天價開支——興建一座新骨灰安置所，動辄耗資20億港元。

事實上，政府早在2015年就曾試圖通過大幅提高火葬費用來緩解財政壓力。根據立法會文件，當時政府提出將火葬費用累計上調至原價的4.3倍。土葬服務同樣試圖大幅加價。然而，由於調價幅度過高，該方案遭到立法會與社會的強烈反對，最終折戟。

當下對於遺體存放的階梯式收費政策，可謂是當年失敗舉措的某種延續：同樣是試圖透過單方面調整收費來解決問題，同樣因缺乏社會共識而引發強烈反彈。這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的模式，不僅無助於從根本上化解結構性矛盾，更一次次地透支公眾對政府施政的信任。

然而，我們亦須反思一個根本問題：殯葬服務是否屬於政府必須為市民提供的「公共服務」？若將其視為民生基本保障，那麼一定程度上的財政補貼確有其社會意義；但若完全脫離成本意識，長期以公帑填補虧損，亦非可持續之道。

問題的關鍵，或許並不在於「是否應該收費」，而在於「如何收得合理」。香港市民並非不願分擔成本，而是希望在政策制定過程中見到政府的誠意與智慧——例如，是否已盡力優化流程、節約開支？是否曾考慮分級服務、引入社會資源？方案是否充分顧及基層市民的承受能力？2015年政府試圖大幅加價火葬與土葬費用，以及此次推出階梯式收費引發爭議，本質上都是因方案未能取得社會認同。

當死亡成為家庭的二次傷害

值得警惕的是，系統性困境最終會轉化為市民在悲痛時刻所承受的具體壓力。

以遺體存放這項服務為例，首先，是倉促與等待的雙重煎熬。一方面，火化時段緊張迫使許多家庭必須在第11至15天內倉促辦理喪事，這與華人社會「擇吉日」的傳統習俗相悖。「擇日」是指有些人在選擇舉行喪禮的日程時，會根據傳統曆法，安排於一個吉日舉行喪禮，以求讓逝者走得安心，也讓親屬趨吉避凶。但在收費政策之下，家屬對於逝者的這份心意，就會變得不太容易實現。另一方面，若因等待吉日或海外親屬而需更長時間，修訂後的遺體存放服務收費方案（第29日起收費）仍會給家庭帶來額外的經濟壓力。

其次，政府大力推廣的綠色殯葬，正被繁瑣的行政程序拖慢流程，為有需要的市民帶來不少煩擾。市民B的經歷便是一例：他為母親申請綠色殯葬時，從網站下載表格後以電郵提交，卻遲遲未獲回音；其後更被要求補交一份網頁指引中從未列明的「紙本」文件，整個過程曲折反覆，足足耗時近兩個月。他不禁慨嘆：「對於一個剛剛經歷喪親之痛的家屬，竟要為撒灰這樣簡單的安排折騰兩個月，實在極不理想，也非常難受。」如此低效的服務，不僅是對逝者的不尊重，更是對生者情感的雙重傷害。

最後，是市民別無選擇的經濟重擔。以公營骨灰龕位為例，在輪候經年、一龕難求的現實下，不少家庭只能轉而以高價購買私營龕位。這種「公營短缺、私營主導」的市場，使基層家庭完全丧失議價能力，更遑論選擇其他廉價選項。

死亡——作為人生必經的終程，殯葬服務實為一項不可或缺的公共服務。其收費調整從來不只是財政問題，更直接牽動千家萬戶的生計負擔能力。任何費用的上調，對許多家庭而言都可能成為「最後一根稻草」——在承受失去至親之痛的同時，還要背負沉重的經濟壓力。這種「別無選擇的選擇」，正深刻反映香港殯葬體系深層次的結構性失靈。

在資源、尊嚴與效率之間破地獄

面對當前困局，解決之道不應局限於以收費作為疏導需求的工具，更應推動全方位的系統革新。我們或可善意理解，政府近期舉措背後確有財政壓力的考量；然而，良好的公共政策，應在尊重民生的基礎上，尋求可持續的治理路徑。因此，本文嘗試拋磚引玉，探討如何從制度層面紓解殯葬體系的結構性矛盾，以期推動更具遠見、更貼近民情的改革。

首先，綠色殯葬應進一步大力推行。自2010年推廣至今，綠色殯葬使用率雖從2014年的8.4%升至2024年的18.2%，但普及進程仍顯緩慢。其瓶頸在於「體驗」，而非「觀念」。因此，政府的推廣重心應從「鼓勵使用」轉向「優化體驗」。本文建議採納「中央平台」的構想，一站式辦理所有申請，徹底簡化流程；同時輔以費用減免等實質激勵。此外，政府亟需就普及率不足的深層原因進行民意調查，從而精準施策，優化體驗，推動綠色殯葬成為更具吸引力的選擇。

其次，面對公營龕位輪候漫長、火葬服務排期緊湊、醫院遺體存放空間幾近飽和的嚴峻現實，香港若僅依靠本地資源增加供應，顯然已無法應對這場系統性危機。要破解這道牽動無數家庭的社會民生難題，特區政府須跳出傳統思維，以更開闊的視野將粵港澳大灣區納入殯葬服務的整體規劃，通過區域協作開拓可持續的解決方案。

因此，本文建議活用大灣區資源。政府可考慮與內地相關部門展開專項協商，在深圳、珠海等交通便利的灣區城市合作建設符合香港標準與習俗的現代化殯葬設施。這些設施應全面涵蓋遺體冷藏、火化服務及骨灰安置等功能，並可引入本港機構參與運營管理，既延續港式殯儀文化，也能在較短時間內大幅提升整體服務容量。

與此同時，最好同步建立一套便民高效的跨境殯葬流程，包括設立清晰的遺體與骨灰跨境流轉指引、簡化報關及衛生檢疫手續，並配套推出專項交通接駁與稅務減免措施，切實減輕市民在跨境辦理喪事時的經濟與行政負擔。在土地與設施資源捉襟見肘的今天，這種以區域合作為導向的破局之道，顯然比單純提高收費或見縫插針興建昂貴設施更具遠見，也更符合市民的實際需要，為港人提供更多元、更可持續的生命禮儀選擇。

電影《破·地獄》中的「破地獄」超度儀式，是指幫助亡者破除九層地獄的束縛，好讓他們安息。而香港殯葬體系需要的，是一場「破除」現實困境的「地獄」。從「3日」到「28日」的政策拉鋸，警示我們簡單的價格調整無法化解深層矛盾。未來的改革，必須在公共服務定位、資源分配與死亡尊嚴之間找到平衡點。這需要政府展現出更大的決心與智慧，一方面持續提升內部效率與容量，另一方面大力疏通綠色殯葬與大灣區聯動等外部渠道，方能引導香港的殯葬體系走向一個更具韌性、更富尊嚴的未來。

作者筆名安葉，長期從事政策研究與公共治理相關工作；作者筆名胡桐，史丹佛大學傳媒碩士，曾任職記者，現為自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。