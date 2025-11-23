來稿｜當選舉宣傳變成疲勞轟炸......

來稿作者：范道四



隨着12月7日立法會選舉臨近，近日香港市民茶餘飯後的討論熱話離不開以下兩樣：一是各個候選人在選舉論壇中的「亮眼」表現；二是政府有如黃河長江般滔滔不絕的宣傳攻勢。香港街頭巷尾、媒體網絡皆被各式選舉宣傳廣告淹沒。從政府高官親自出演的短片，到各部門鋪天蓋地的口號呼籲，這股宣傳浪潮本意為提升市民投票意識，卻逐漸引發不少市民討論：如此密集的推廣，是否真能達到預期效果？會否在無形中觸發公眾的審美疲勞甚至反感？



當前政府的選舉宣傳，幾乎佔據所有公共信息渠道。有朋友調侃：「開電視見官員呼籲投票，搭地鐵見海報，連手機Facebook還是同一主題。」然而，「邊際效應遞減」之下，當同一訊息反覆出現，受眾的接受度會隨頻次增加而下降。因此，這種無孔不入的推廣，雖體現政府重視選舉，卻也可能模糊了焦點——當宣傳聲量遠大於選舉議題本身的討論，不少市民的注意力反而會從「為何投票」轉向「為何如此宣傳」。

部分宣傳片由部門首長親身代言，原意是借助其公信力強化訊息權威性。然而，在部分市民眼中，高級官員頻繁現身短片，容易產生兩重疑慮：一是公務與政治推廣的界線問題。官員的時間與公帑若過度投入於政治宣傳，會否影響民生事務的處理效率？二是形象錯位風險。若官員在片中表現生硬或與日常職能脫節，會否削弱專業形象，令宣傳效果適得其反？

積極宣傳選舉、呼籲公眾參與，固然是特區政府應有之義，但若形式單一、內容重複，易予人「為宣傳而宣傳」之感。再者，一方面耗費公帑進行鋪天蓋地的推廣，另一方面卻叫停各個電視台主辦的選舉論壇，此舉是否合乎推廣公民參與的邏輯？選舉論壇本是讓候選人闡述政見、選民深入了解議題的重要平台，如今僅剩單向的官方宣傳，這種「選擇性推廣」是否真能達到深化民主參與的目標？與其斥資拍攝精美影片，不如將資源用於促進實質對話，讓市民感受到投票與自身權益的具體連結，相信會更有意義。

有效的選舉宣傳，關鍵在於建立公民社會的內在動力，而非僅追求表面曝光率。具體而言，政府可考慮三方面調整：其一，減少重複性廣告，將資源轉向舉辦地區政策講座、候選人見面會等實體交流活動；其二，鼓勵民間智庫與媒體開設政綱分析專題，幫助選民理性判斷；其三，宣傳內容應聚焦具體議題，如房屋、醫療、經濟等民生關切，而非空泛呼籲。但願這場選舉留給社會的，不僅是投票率的高低，更是對公共事務更理性、更深入的對話空間。

作者筆名范道四，是一名普通納稅人。



