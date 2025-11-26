園遊．杏林｜高昂的醫研　可見的未來

園遊．杏林｜李夏茵醫生

香港正在醞釀着一種鬧哄哄的科研氣氛，在生命科學研究裏，現時本地的兩所醫學院在國際上擔任着領導者的角色。香港醫學院的學者們在臨床研究上着實有超卓的表現，與其他學系合作無間，在科學基礎上引用到臨床治理上，着實是務實的做法。



若果只有科學原理基礎，沒有臨床的應用科學，研究的成果並不會裨益大眾市民。一般大眾市民，甚至科學家都忽略了臨床應用的重要性，以為醫學研究只是一個科學理論的研究。

例如，發現一種病例的根本原因，已是一個偉大的科學研究成果。可是，這並不能代表找到根治這種病的方法，這勉強可以說成為找到良方的起點，但至真正找到有效治理的方法，還有一段非常長的距離，往往可能還需要十多年的時間才能發現雛形的根治方法，再要經過林林總總的臨床研究，才可以確定治理的方法有效安全。

所以新的藥物就是這麼昂貴，因為需要一段很長的科研旅程，才可以到達首站。

當我們慶祝香港生命科技的成功時，請不要輕看這些百年根基，輕看當中複雜艱難的過程，也請好好珍惜那些在這方面投入了青春和血汗的科研人員。

從科研、到生產、到採用，又是另一個複雜艱巨的過程。從學術到變成商品去販賣，不是像玩具設計般，只要設計受歡迎，就有市場，可以生産。藥物的研發除了要證實有效之外，還要證實比現存的治理方法更有效，或者比較少出現副作用，甚至成本更低。

可是，現存的治理方法，通常已經過了專利期，因此價格相對便宜，所以新藥要從成本效益角度來取勝，是有相當的難度。除非他們有超卓的效用，非常小的副作用，長期的成本效益低，才可以彌補昂貴的藥物價格。這也可以解釋為甚麼新的藥物需要這麼長時間才能研發好，才能推進市場。

當創新科技應用在醫療服務上的時候，我們都興奮莫名，認為科技戰勝了病魔，可是大家也似乎忽略了這些嶄新的科技在專利期之內，必然非常昂貴，而他們的成本效益只能在長期使用後才出現，完全是invest to save，先投資後節源的概念。可是，若果此時此刻，沒有足夠資金投資，何來他日的節源呢？

國際間的數據顯示，醫療成本急速上漲是不爭的事實，大概有五成的上漲是源自於醫療科技創新。若果在大力推動創新醫療科技的前提下，我們有理由相信醫療成本上漲會更洶湧，在這可見的未來，我們預備好了嗎？

撰文：醫院管理局行政總裁李夏茵醫生



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



