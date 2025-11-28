宏福苑五級火．來稿｜走出竹棚舊習慣　避免下一場悲劇

來稿作者：龍子明



大埔宏福苑日前（11月26日）發生五級大火， 造成重大傷亡，社會上一片哀傷。這座屋苑共有八棟樓、將近2,000個住戶單位，一場慘烈大火瞬間吞噬整片住宅區。火勢從一棟樓迅速蔓延至多棟樓，幾乎整個社區都被吞沒。救援部門出動大量消防、救護資源，施工外牆的棚架與綠網、外牆維修材料——在這場災難裏，都成為了「助燃物」，極大加速火勢擴散。



11月27日凌晨，行政長官李家超表示，政府已將撲滅火情、救治傷者與善後安置列為當前首要任務，民政部門也已開放多個庇護中心，安置受災居民。保安局局長鄧炳強則指，經初步調查分析，不排除火災涉及刑事案件的可能性。不久之後，警方以涉嫌誤殺罪，拘捕負責大廈維修工程的工程公司三名負責人。調查方向也從單純的「意外事故」，轉向「施工責任」與「監管失職」等更深層問題。這是一個重要信號：這場災難，可能並非純粹天災或偶發，而是一場由人為決策、施工管理與制度漏洞共同疊加釀成的悲劇。

根據最新通報，火災已造成至少65人遇難，不排除還有遇難者。另有幾十人受傷。多項原定舉辦的活動，主辦方宣佈取消或延期舉行。多個政黨對事件深表哀痛，並宣佈暫停選舉相關工作，全力配合救援及善後。

為何如此傳統的竹棚仍難以被淘汰？既然竹棚存在明顯安全隱患，為何香港至今還在使用？答案既有務實理由，也有歷史與文化根源。

首先，竹棚棚架長期被視為「性價比高、效率高」的施工方式。它省錢、省工、快速搭建，是老舊社區、小樓宇維修改造的「首選」。相比金屬棚架，竹棚不需要大型機械，不佔用太多空間，也不需要太多複雜安裝——這在香港這樣高密度、舊樓多、維修頻率高的城市尤為重要。

其次，竹棚棚架在香港承載着一定的文化與歷史意義。它不僅是建築施工手段，也是一種手藝——「搭棚師傅」往往代代相傳，他們的技術、經驗、對竹子的判斷，都是經過長年累月打磨而成。有人將它視作「香港城市記憶的一部分」。

不過，這些優勢與情懷，在現代高樓與火災風險面前，已顯得脆弱。近年當局曾宣佈，將逐步推廣金屬棚架：2025年，發展局表示，將在公共工程中新施工專案要求至少50%使用金屬棚架，以減少安全隱患。也就是說，竹棚棚架正在走向「末路」 ——但因為利益格局、傳統手藝者的反對、舊樓維修量大、成本與效率考量等因素，它的淘汰並非一朝一夕。

這場在宏福苑發生、造成嚴重死傷的火災，是對香港高密度城市安全的一次沉重警告。傳統竹棚棚架，這一曾經引以為傲的「城市符號」、「手藝傳承」，如今在烈火與煙霧中成為「危險隱患」的代名詞。

當「竹棚 + 綠網 + 舊樓維修 + 乾燥天氣 + 高樓密集」，這些因素重合，悲劇就可能如影隨形。更可怕的是，一旦火災發生，逃生空間、救援難度、樓宇結構老化......都可能將損失放大數倍。

如今，當局已啟動刑事調查、拘捕相關責任人，也表示將審查棚架與建築安全標準。對於普通市民而言，這不僅是對失去的哀悼，也應成為對城市安全、防火意識、施工規範的深刻反思。或許，我們再也不希望看到「竹棚包裹下的高樓」被濃煙吞沒，再也不希望看到下一場悲劇只因我們還沒從歷史遺留的「舊習慣」中走出來。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。