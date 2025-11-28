宏福苑五級火．來稿｜一場大火，燒出香港的結構性風險

來稿作者：葉文瀚博士



大埔宏福苑的五級大火奪走多人性命，至今仍有大量居民失蹤，災情震動全港。意外的畫面令人心痛，但更令人不安的，是當我們把鏡頭移離災場，發現這並非一座大廈的問題，而是整個城市早已埋下的結構性風險。



我住在港島區，這幾年每天出門、抬頭一望，附近至少十幢樓同時搭滿棚架，外牆維修成了城市的「日常風景」。香港有大量樓齡四十年以上的舊樓，維修、翻新、重置工程已經成為社區的生活節奏。若整個行業的做法不改變，今次悲劇，也許只是下一次事故的序幕。

很多討論自然聚焦於「是否應該禁止竹棚」、「是否需要更多規管」。這些問題當然值得檢討，但香港的現實是：規例不是沒有，而是執法資源永遠追不上工程量。全港每秒都有工程在發生，政府不可能派出無限人手逐項檢查，更何況維修市場龐大、工種繁多、承辦層層外判，一個漏洞就足以形成災難。

因此，我並不反對加強規管，但更重要的是：當意外發生時，我們是否已具備足夠的預防部署？是否想清楚「如果真的燒起來，怎樣救人」？這次火勢沿棚架外牆急速蔓延，反映的不單是物料問題，也暴露了城市對破壞性的意外缺乏「第二層防線」。

坦白說，我並非消防專家，也沒有資格對技術細節指指點點。但作為一個普通市民、在電視前目睹漫天火光的一位旁觀者，我不禁產生一個疑問：在2025年這個年代，科技已經改變生活的每一部分，從人工智能、無人機、機械人，到各類新型滅火劑、感應器，我們卻似乎仍然沿用20年前的方式撲火。這並非批評前線，而是對整個制度的反思。

今日的香港，是全球高樓最密集的城市之一；一條街道可同時容納30多層的住宅塔樓、千戶居民。以這樣的城市密度，救援方法若沒有大幅升級，其實難以應付新型態的危機。高空火警、棚架縱向擴散、外牆包裹式工程、狹窄地形、強風效應……我們面對的風險與20年前完全不同。

世界不少大城市早已在測試利用AI分析火勢走向、利用熱能無人機進行高空偵察、以滅火機械人處理高溫環境、以化學泡沫或壓縮粉末迅速覆蓋外牆。不是要香港盲目追逐科技，而是至少應該主動探索、試驗、建立指引，令前線有更多工具選擇，而不是永遠只靠水喉、標準雲梯與冒險衝入火場。

同樣地，工程行業也需要真正的「重設」。多年來建築維修行業依靠熟練技術人手，但市場外判文化嚴重，加上成本壓力，材料質量參差、臨時工程規格不一早已不是秘密。今次警方已拘捕涉事公司三名負責人，涉嫌因用料惹火、程序疏忽，導致火勢失控。事件固然要徹查，但單靠「追究」並不能解決問題，因為行業整體結構老化，缺乏現代化工程標準與透明度，才是根源。

香港若真的要避免悲劇重演，至少要面對三個現實：

第一，城市老化。大量舊樓需要維修、翻新甚至重建，而工程密度遠超政府的監察能力。如何引入科技監察、第三方驗證、數碼工程管理，避免每個項目都靠人手「肉眼」處理，是迫切需要處理的。

第二，意外一定會發生。不要把所有希望放在「零意外」或「零火警」的幻想上，而要想清楚：當火勢出現，城市是否有能力迅速救出更多人？是否有足夠疏散設計？是否能把外牆工程做到起碼不助燃、不中斷逃生路？

第三，救援科技需要更新。香港是國際城市，在金融、醫療、交通都已步入智慧化時代，但在消防科技方面卻相對落後。前線人員一直勇敢專業，問題在於制度未能給他們更好的工具。

宏福苑大火是一場悲劇，也是一面鏡子，照出香港城市管理的斷層。面對密集高樓、舊樓更新浪潮與全球氣候變化帶來的極端天氣，我們再不能寄望「沿用舊方法」就能應付未來。

如果這座城市希望避免下一次同樣令全港落淚的夜晚，就必須從工程制度、建築物安全，到救援科技，一起認真重建。重建的不只是大樓，而是我們對城市安全的想像。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



