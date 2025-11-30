宏福苑大火．來稿｜在沉痛中看見希望　在教訓中同舟共濟

來稿作者：周厚立



2025年11月，大埔宏福苑突如其來的五級火災，讓香港陷入沉痛的氛圍。烈焰吞噬的不僅是樓宇與財產，更是無數家庭的安寧與港人心中的安全感。然而，在這場悲劇中，我們同時看見了希望——那就是社會各界迅速展現出的「同舟共濟、守望相助」精神。



火災發生後，香港島各界聯合會迅速行動，號召會員企業與社會人士捐款捐物，設立專項救助基金。體現了「同舟共濟、守望相助」的精神，為受災居民帶來溫暖與希望。災難中的人最需要的，除了物質援助，還有精神上的支持與社會的陪伴。這種援手，讓受災者感受到社會的溫度，增強了他們面對困境的信心。

「同舟共濟」的文化底色

香港是一個高密度城市，居民之間的生活緊密交織。這種環境培養了強烈的社區意識與互助文化。宏福苑火災中，居民自發提供各種物資，共同構築起一道溫情的防線。這種「守望相助」的精神，正是香港社會韌性的基石。它提醒我們，城市安全不僅依靠專業部門，更需要社會各界的共同參與。

宏福苑火災中展現的守望相助精神，正是香港社會最珍貴的力量。這些「守望相助」的舉動不僅救人於危難，更凝聚了社區的溫情。高密度城市的生活雖緊張，但也培養了深厚的互助文化。這場災難提醒我們，城市安全不僅依靠專業部門，更需社會各界共同參與，才能構築真正的韌性與希望。

捐款捐物的行動，進一步彰顯了社會的凝聚力。慈善團體、工商界人士乃至普通市民，都在第一時間伸出援手，為受災家庭提供經濟與物資支持。這些捐助不僅解決了災民的燃眉之急，更傳遞出社會的溫情與責任感。當官方提供制度保障，民間提供社會支持，兩者相互補充，便構築起災難應對的完整體系。這種結合，既展現了制度力量的有序與高效，也彰顯了社會力量的溫暖與人性。

「守望相助」的制度韌性

除了社會自發的互助，中央政府與特區政府的快速響應也為救援工作注入了制度力量。從中央領導的即時指示，到港澳辦工作組的親赴現場，再到內地專家提供技術支援，這些舉措展現了「有事一起扛」的精神。宏福苑大火的慘烈，讓全港陷入深切的悲痛。然而在災難面前，社會自發的互助與制度力量的快速響應，形成了強大的合力，為救援工作注入了效率與希望。這場火災不僅是對城市安全的考驗，更是對制度韌性與社會凝聚力的檢驗。

制度力量的介入，確保了救援工作的有序與全面。中央的即時指令，為特區政府提供了明確方向；港澳辦的現場協調，提升了跨部門合作的效率；內地專家的技術支援，則補充了香港在專業領域的不足。這些制度安排，使得救援不僅僅依靠臨時的善意與勇氣，更有制度保障作為後盾，形成了可持續的應對能力。

宏福苑火災是一場血的教訓，它提醒我們安全監管不能有死角，制度建設不能有漏洞。未來，香港必須在制度層面進一步完善樓宇安全監管，提升防災能力，並加強社區教育，讓居民具備更高的安全意識。只有在制度與社會力量的雙重保障下，城市才能真正具備抵禦災難的韌性。這場火災雖然留下難以磨滅的傷痛，但也展現了人性光輝與制度力量的結合。只要政府、社會與市民攜手並肩，香港必能在困境中重生，走出陰霾，為逝者與倖存者交出一份有尊嚴的答卷。

社會責任與長遠改革

宏福苑火災不僅是一場悲劇，更是一面鏡子，映照出香港城市安全管理的短板。老舊樓宇的消防設施更新滯後，高密度環境下的疏散預案不足，市民的消防安全意識仍需提升。這些問題提醒我們，災難不僅是一次性的事件，更是制度改革的契機。香港島各界聯合會的捐款行動，雖然是短期的救助，但也傳遞出一種長期的責任感：社會各界應積極參與城市安全建設，推動制度改革，提升社區韌性。

火災帶來的不僅是物質損失，更是深層的心理創傷。受災居民需要的不僅是臨時住房與經濟援助，更需要心理上的安撫與支持。香港島各界聯合會的捐款，若能部分用於心理輔導與社區互助活動，將更具長遠意義。這種支持能幫助居民走出陰影，重建生活信心，讓社會的溫情真正落到實處。

宏福苑火災讓我們看到三重力量的交織：專業救援的果敢，社會互助的溫情，以及制度協同的堅實。未來，香港需要將這種凝聚力延續到日常治理之中，不僅在災難時刻伸出援手，更要在平日裡推動社區建設、提升安全意識、培養互助文化。唯有如此，才能在面對下一次挑戰時，更加從容與堅定。

大埔宏福苑的火災是一場悲劇，但在應對過程中，我們看到了香港社會的愛心凝聚，看到了中央與特區政府的責任擔當，也看到了「一國兩制」的制度韌性。這種精神值得我們珍惜與延續，讓香港成為一個更安全、更溫暖、更有韌性的城市。

作者周厚立是全國政協委員，香港島各界聯合會會長。



