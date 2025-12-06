來稿｜化悲憤為力量，投票共建未來

來稿作者：温和達



大埔宏福苑的火災，無疑是一次沉痛的災難，但同時也讓我們再次見證了香港人面對困難時展現出的堅毅精神和獅子山下的團結力量。災難發生後，特區政府迅速展開救援行動，社會各界也紛紛伸出援手，展現了香港人守望相助的美德。在這樣一個艱難時刻，我們更需要共同反思，如何以實際行動推動改革，讓我們的家園變得更安全、更美好。



行政長官曾指出，特區政府的支援和改革工作不會停止。這句話提醒了我們，災後的重建和未來的防範措施同樣重要。每一次災難都是一次警醒，讓我們重新審視現有的政策和制度，尋找改進的空間。這不僅需要政府的努力，也需要立法會議員和市民的共同參與。立法會作為推動政策改革的重要平台，其運作效率直接影響到災後重建工作的進展。因此，按期完成立法會換屆選舉，選出有責任感、有能力的議員，是我們邁向未來的重要一步。

在這次火災中，我們看到了無數感人的場景：消防員奮不顧身地衝入火場救人，醫護人員日夜不眠地照顧傷者，義工們奔走於各個角落提供支援。這些無私的付出讓我們深刻體會到，只要大家心連心、手牽手，就沒有克服不了的困難。然而，哀傷之餘，我們也要思考如何避免類似的悲劇再次發生。從提升建築物消防安全標準，到加強居民防火意識，再到完善應急救援機制，每一項措施都需要全社會的共同努力。

12月7日即將舉行的立法會選舉，是一個重要的契機。選票在我們手中，它不僅代表着我們對未來的期望，更是我們參與社會建設的一種責任。選出有抱負、有能力的議員，他們才能在立法會中為市民發聲，推動切實可行的政策改革。這些改革不僅關乎災後重建，也涉及到社會各方面的進步，包括住房、教育、醫療等方方面面。

災難雖然帶來了痛苦，但也讓我們更加珍惜身邊的人和事，更加明白團結的重要性。在未來的日子裏，我們需要繼續保持這份凝聚力，用實際行動去建設一個更安全、更幸福的香港。我們要相信，只要每個人都盡一份力，香港定能在逆境中變得更強大。

希望我們每一位市民都能珍惜這次選舉機會，用手中的選票選出真正為香港着想的人才。讓我們攜手並肩，推動改革，共同建設一個更美好的家園！

作者温和達是北區區議員，選舉委員會委員。



