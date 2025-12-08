立法會選舉．來稿｜要將「程式性成功」轉化為「實質性進步」

來稿作者：龍子明



12月7日舉行的立法會換屆選舉，確實是香港政治進程中的一個重要時刻。官方公佈的數字顯示，地方選區有逾131萬人投票，投票率為31.9%；功能界別投票率為40.09%；選舉委員會界別投票率為99.45%。與上屆相比，整體投票率有所上升，這反映出市民在不同制度安排下，仍然願意以選票表達立場。



選舉的圓滿成功，不僅在於程式完成，更在於能否真正建立市民的信任，讓投票成為公共治理的有效橋樑。選舉應被視為治理的起點，而非終點。立法會必須在制度框架內展現「監督」與「創新」，行政機關也需以政策回應民意，兩者互動才能讓投票真正成為公共治理的橋樑。唯有如此，香港才能在「由治及興」的道路上，將選舉的「程式性成功」轉化為實質性的信任與進步。

大埔宏福苑五級大火造成至少159人死亡，這是香港近年最嚴峻的公共安全事件之一。全港社會籠罩在深切哀痛之中，災難的沉重提醒，城市安全與治理能力是市民最直接的期待。特區政府在中央支持下迅速展開救災，從安置災民到統籌資源，從執法到調查原因，確實展現了高效的應急能力。

一些候選人能夠及時將救災支援、災後重建、制度檢討等議題納入政綱，顯示出政治與民生的緊密聯繫。這不僅是對災民的回應，更是對整個社會的責任承擔。選民在論壇中聽到候選人提出具體的安置方案、法例優化建議，能夠更直接地判斷其能力與誠意，這正是選舉文化進步的體現。

在災後社會情緒低落的背景下，能維持選舉秩序，顯示了制度的韌性。真正考驗在於能否把「災難教訓」轉化為「制度改革」，把「選舉程式」轉化為「民意回應」。唯有如此，香港才能在痛苦中重建信心，在選舉中重塑民意，在「由治及興」的道路上走得更穩、更遠。

「團結推動改革、實現良政善治」是一句高度概括的政治願景，它既是口號，也是治理的核心挑戰。香港在經歷多重考驗之後，社會各界愈加認識到，唯有團結社會力量、推動制度改革，才能真正落實良政善治。

團結是改革的前提。香港是一個多元社會，市民的需求與期望各不相同。團結並非要求所有人完全一致，而是要在多元中尋找最大公約數，讓不同群體都能在制度中找到位置，感受到公平與尊重。

改革是良政的動力。制度若停滯不前，便難以回應新時代的挑戰。無論是住房、醫療、教育，還是產業轉型、人口老化，這些問題都需要制度創新與政策突破。

良政善治是團結與改革的成果。良政不僅是政策有效，更是制度公正；善治不僅是管控有序，更是市民信任。當市民能夠透過選票與公共參與影響決策，香港的治理才算真正走向成熟。

香港正處於「由治及興」的關鍵階段，選舉只是起點。如何把投票率的提升轉化為政策的回應，如何讓立法會成為民意與政府之間的真實對話平台，才是衡量制度成效的核心。唯有在程式與實質之間找到平衡，香港才能在穩定中尋求改革，在繁榮中凝聚共識。

立法會選舉的圓滿完成，確實是一個制度性節點。逾130萬選民走進票站，投下手中選票，這不僅是一次程式上的完成，更是一次制度信任的測試。選舉的意義，不在於數字本身，而在於這些數字能否轉化為治理效能，能否真正回應市民的期待。

