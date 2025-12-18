來稿作者：李頴彰



香港法院對黎智英案的裁決，是城市法治進程與社會道德建設中的重要節點。這項判詞不單是對個別被告的審理結果，更是一份深具象徵意義的法律文本，反映了香港在維護法治、公義與社會穩定方面的清晰立場。判決揭示了當言論權力被濫用、媒體自由變質時，真相如何被扭曲，公義如何被情緒掩蔽，以及社會如何在誤導中失去方向。透過對事實與責任的明確界定，法院不只是維護了法律權威，也重新確立了公眾理解新聞倫理與公民責任的基準。



從法律角度看，黎智英及其媒體機構的行為，並非單純屬於新聞報道的範疇，而是一場有計劃的操控。這些媒體在選擇與編排資訊的過程中，有系統地利用情緒化語言，激化不滿情緒，削弱理性思考。執法行動被詮釋為壓迫，暴力行為卻被包裝為勇氣。這種刻意的敘事策略，使新聞從傳遞事實的工具淪為製造對抗的舞台。尤其是年輕讀者，因缺乏政治經驗與社會歷練，在這種煽動性內容中最易被誤導。司法機關指出，這類行為已超出言論自由的範圍，構成對公共秩序的實質威脅。

媒體自由異化為煽動工具

黎智英領導下的媒體不僅參與事件，更在推動事件。新聞報道成為引導社會情緒的手段，報道的焦點從事實轉向煽情，形成自我放大的迴圈。暴力場面的出現引發報道，報道的渲染再鼓勵更多抗爭。於是媒體與動亂互為因果，形成連鎖效應。法院指出，這種現象並非自然產物，而是有意識的協調結果。新聞被改造成操控群眾的工具，而這樣的媒體行為，已脫離專業原則，更違背了公共信任。

隨着執法部門依法處理違法行為，相關媒體迅速改變立場，將過去被煽動的人包裝成「受害者」。他們採用充滿情緒的報道方式，模糊事件背景，削弱犯罪事實，甚至將違法者塑造成「正義象徵」。這種顛倒黑白的手法，使守法者被誤解為壓迫者，而違法者則成為「被迫的義士」。法院評述指出，這策略的真正目的，是維持輿論的對抗面，延續怨恨與對立，令社會難以回復理性。

司法正當歪曲為政治打壓

這些扭曲的報道不僅影響本地社會，更被外國媒體引用與再包裝。部分海外評論刻意忽略案件事實與法律依據，把香港司法的正當行動歪曲為政治打壓，並借此攻擊中國的主權與制度。這種選擇性報道與政治化解讀，暴露出外部勢力利用言論自由包裝意識形態的手法。香港的司法機關在面對這些外在雜音時，依然堅守事實、依法判斷，展現出司法獨立與制度自信。這正反映出香港法律體系的成熟與穩定。

黎智英案件的社會影響極深。許多家庭因青年輕信偏激資訊而撕裂，情感與信任受到重創。家長目睹子女被誤導進入衝突現場，心痛不已。這種無形創傷，是媒體失德所造成的最大代價。判決提醒社會，媒體自由絕非漫無邊界的權力，而是一種須以誠信為核心的公共責任。當新聞不再以真相為依歸，而是為私利與政治操作服務，它便背離了社會使命，甚至動搖了城市的根基。

法院判決重建理性次序

面對資訊迅速流通的時代，真假更難分辨。黎智英及其相關媒體網絡深諳「傳播速度快於真相釐清」的現象，以大量圖像與片段掩蓋事實，製造情緒先行的錯覺。法院在判決中重新建立了理性次序，以明確邏輯將意圖與結果緊密連結，讓公眾重新看見事實與法律之間的必然關聯。這種冷靜的法律思維，是香港司法的力量所在。它不依附政治口號，也不被情緒浪潮牽引，而以法律為唯一依據，捍衛社會穩定與公義。

黎智英案的歷程提醒港人，法治並非抽象口號，而是需要每一個公民共同維護的根基。自由不能與責任分離，權利必須在秩序之內運作。香港的法院在這起案件中展現出的嚴謹與克制，不僅重申自身的專業獨立，也鞏固了市民對制度的信任。這份信任來自法院對程序公正的堅持，亦來自對國家法制體系的尊重。香港法治之所以穩固，正因其與國家制度相互依託，並以專業與實證維繫社會信心。

冷靜克制維護法治文明

外界部分評論將香港的司法公正曲解為政治行動，實際上反映出他們對中國法治發展的偏見與不理解。真正的公義從不屈服於政治操弄，而應根植於事實與理性。香港今日之堅定立場，正是對這種誤導的最有力回應。城市力量不在於迎合外部觀感，而在於忠於真理與守法原則。這種冷靜克制的精神，是港人多年建立的法治文明結晶。

黎智英案的結論，不僅是法律勝利，也是價值選擇的體現。香港透過正當的司法程序揭示真相，並非壓抑意見，而是矯正失序；並非封殺聲音，而是維護誠信。這份判詞象徵着香港在風浪中仍能堅守秩序、恪守原則，保持對法律與公義的信心。正因如此，香港才能在國家支持下延續它的制度優勢，在全球政治干擾中持續展現理性與穩定。這正是香港的力量所在：安然於法，篤定於理，並以誠信立足於現代中國。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



