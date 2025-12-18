來稿｜政府繼續溫情守護宏福災民 現金津貼助覓新居

來稿作者：裘言真



大埔宏福苑上月26日發生的火災，牽動全港市民的心。面對這場突如其來的災難，特區政府以「確保災民不會流離失所」為宗旨，迅速為居民安排應急住宿支援，同時為長遠安置籌謀。政府牽頭成立的大埔宏福苑援助基金（基金）最新決定「加碼」，向宏福苑業主住戶和租戶提供額外津貼，藉靈活的現金援助與多元安置方案，盡量照顧受災住戶的不同需要，確實值得一讚！



「住戶」是最需要支援的一批

火災發生後，特區政府第一時間協調提供應急住宿，為無家可歸的居民提供臨時棲身之所。宏福苑的受影響人士，大致可以分為三類：非居於宏福苑的業主、業主住戶和租戶。三類受災者之中，以業主住戶和租戶所受的影響最為迫切，畢竟他們因火災即時失去居所，絕對是迫在眉睫。

雖然宏福苑的業主住戶和租戶基本上已全數獲得安置，但臨時住宿設施畢竟也是「臨時」性質，透過社會福利署的「一戶一社工」，基金了解到應急住宿設施的地點、生活環境，甚至是子女的上學問題皆未必完全切合需要。為了盡快解決災民們眼下的窘境，基金決定以每戶為單位，向業主住戶發放每年15萬元的租金津貼（每月1.25萬元），津貼為期兩年，另附一次性的5萬元搬遷津貼。

基金支援足以應付需要

筆者認為，基金今次的安排，已經平衡了基金的運用原則和災民的實際需要；據政務司副司長卓永興所說，基金釐訂津貼額度時，已經考慮了宏福苑火災前的租金水平。翻查資料，宏福苑單位的面積約400多尺，若要在同區內租住相若單位，租金大約為1.3萬至1.4萬元，業主其實只需多付千多元即可在原區居住，補助金額合理。業主住戶領取租金津貼後亦仍可選擇居住於房屋局提供的過渡屋或房協的單位，但由於已領取租金津貼，他們需要向營運機構或房協繳交租金。

今次租金津貼為期兩年，亦屬合理：除了因為一般私人市場的出租單位，都是兩年續約一次外，政府兩年內亦很可能已經為業主提供長遠安置方案，故今次的津貼安排，不管是額度還是年期，都已充分考慮業主住戶的實際需要。值得一提的是，今次的租金和搬遷津貼，同樣適用於沒有被火災波及的宏志閣業主租戶，條件是他們在收取租金津貼時須聲明，不會以宏志閣單位為居所或放租該單位。有關安排一方面可以照顧有需要的居民的情況，亦可防止濫用，是負責任的安排。

租戶有較大空間轉租私人單位

至於租戶方面，雖然宏福苑並不是受災租戶的永久居所，但基金亦沒有忘記他們的需要；基金決定，酌情向宏福苑租戶提供兩項援助安排，滿足他們的住宿需要，包括：一、免租金入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位直至2026年5月31日；二、向選擇自行在私人市場租住單位的租戶發放一筆過5萬元搬遷津貼。另外，未來為了集中照顧業主需要，今次將會是最後一次向受災的租戶提供現金援助。

筆者認為，基金提供予宏福苑受災租戶的援助，同樣已考慮租戶的實際情況。無可否認的是，租戶有較大空間轉租私人市場，整體損失亦較業主小；可以想像，租戶因火災失去居住的地方，一般做法亦是到自由市場去尋找另一個合適的出租單位，安排的彈性較業主住戶大。而政府在災後其實已即時透過「華人慈善基金」，向包括租戶在內的受災居民派發每戶1萬元的「應急錢」，而基金早前亦已向包括租戶在內的每戶派發10萬元生活津貼，以協助他們解決應急需要。

基金靈活調配資源值得一讚

換言之，所有選擇遷至私人市場單位的租戶，是在已獲得11萬元緊急支援的基礎上，額外再獲得5萬元搬遷津貼，相信已可支援他們展開重拾正常生活的第一步。另外必須指出，若受災租戶因火災影響而產生社福及醫療需要，政府仍會按相關部門現有機制提供支援，相關支援跟上述的緊急支援並行不悖，雙軌進行。綜觀基金今次各項津貼安排，絕對稱得上非常人性化，得見基金在資源調配上絕非鐵板一塊，值得一讚。

社會各界都明白，「原區安置」是許多災民的心願，但受限於土地規劃與房屋資源分佈，目前大埔區可供長期入住的臨時單位已達飽和狀態。筆者相信災民們都會明白，青年宿舍/營舍或酒店房間屬臨時居所，絕對不是可以久居的地方，而青年宿舍/營舍的設立，其實亦有其本身需要服務的對象，不能作為災民的長久居所。

相信災民明白事理 清楚酒店不可久居

至於為居民提供免費臨時住者的酒店，酒店業界在火警發生當天，即時為受災居民提供至少十四天的住宿，相關限期其實已經屆滿，猶幸酒店業界亦非常體諒災民們的處境，在政府介入和協調後，酒店業界均願意為入住的居民提供彈性住宿安排。然而基於實際經營壓力，酒店房間不可能一直供受災居民免費入住，相信災民們都是明白事理事的，肯定會理解營運者的難處。隨着今日提出的額外措施，目前居住在酒店的受災人士，無論是業主住戶和租戶，都會獲得所需協助，找到合乎自身需求的住所。

大埔宏福苑的火災雖帶來傷痛，但政府與市民同心同德的信念從未動搖。政府在災民重建家園的每一步，都有專業團隊提供支援；在受災者需要幫助的每一刻，都肯定會有所需的援手。社會上沒有人會輕視災民所面對的窘境，也沒有人會低估重建家園的難度。要將善後和重置方案做到盡善盡美，首要是確保所有善款和公共資源運用得當，只有如此，災民的未來才會有足夠的保障，重建工作可以按時開展。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。

