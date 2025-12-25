北平鋒｜賴清德假民調再也騙不了人了

據新加坡媒體12月23日報道，親綠的台灣民意基金會在12月15日至17日以全台20歲以上成年人為對象展開民調，實則有效樣本1077人，得出賴清德滿意度微升5.5個百分點，從37.9%升至43.4%。這個數字，被綠營媒體包裝成「民意回暖」的勝利宣言。與之形成鮮明反差的是，截至12月22日晚，「彈劾賴清德」民間聯署已突破八百萬。12月23日下午，賴清德主持所謂全社會防衛韌性委員會會議，三立、台視、中天、民視在Youtube的直播，僅有約八千人次瀏覽，場面十分冷清。



事實很清楚了：當賴清德編造着「支持率回升」時，街頭巷尾的民眾卻敲下八百萬個簽名，一邊是精心設計的抽樣數據，一邊是真實社會彈劾賴清德的洶湧民意，民進黨當局操弄虛假民意的行徑暴露無遺。台灣的主流民意，這早已不是綠營統計表上的幾個百分點可以定義的了。

民進黨執政這些年，早已習慣把「民意」當成可操控的道具。「大罷免」風暴剛過，便急着宣稱「支持者回歸」以粉飾太平；行政部門工作成效低迷，就將責任歸咎於「立法衝突重啟」以轉移焦點。紙終究包不住火，真實的民意匯聚在台灣民眾簽聯署的指尖上。儘管綠營操弄下的賴清德滿意度數據「微升」，但八百萬聯署就是台灣民眾對「被代表」、「被裹挾」的憤怒。賴清德當局靠少數民調機構的「精準抽樣」來維繫統治，這已不是在治理台灣，而是在與台灣的良知對峙。

當賴清德的辦公室忙着設計民調時，國民黨主席鄭麗文在台灣東吳大學講台上的一句「我是中國人」，贏得滿堂掌聲。這絕非偶然，這是被民進黨壓抑30年的民族認同感，在台灣青年一代中悄然復甦的生動寫照。「我們寫的是中國字、說的是中國話、吃的是中國菜、拜的是中國神」——這些本該是再自然不過的文化常識，如今卻成了政治禁忌。民進黨用「台獨」切割歷史，用「恐中」製造恐懼，把「中國人」三個字妖魔化，卻忘了這正是台灣的根。鄭麗文的話是在替被噤聲的民眾說出真相：我們從未忘記自己的文化歸屬與民族身份，只是有人刻意不讓我們坦然承認。

而另一邊， 1.25兆元新台幣的軍購，更是撕開了台灣社會最深的傷口。民進黨高喊「以武拒統」，卻從不告訴民眾，這些錢是從哪裏來——是老人的退休金、是青年的房貸、是醫院的預算。美國要賣，台灣就買；美國要價，台灣就付，連買什麽、何時到、能用多久都不清楚，這不是「國防」，是賣身契。當一個社會的未來，要靠向境外勢力抵押整個經濟命脈來換取「安全」，那所謂的「民主」不過是為權力披上的華麗外衣。

可以說，台灣社會的撕裂，是良知與操控的對抗，是真實民意與政治謊言的角力。台灣社會不需要更多虛假民調的粉飾，需要的是敢說真話的人、敢直面歷史的勇氣、敢為下一代負責的擔當。台灣的明天，不會被幾個虛假數據所左右，而應由千千萬萬不願再被欺騙的普通人親手書寫。唯有回歸人性、尊重常識、直面歷史，堅定做有志氣、骨氣、底氣的中國人，台灣才能找到真正的出路。賴清德那所謂升高的滿意度，終究只是懸崖邊的回光返照，只能是其「抗中謀獨」的絕路。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



