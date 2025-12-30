奇妙的揭發者｜霓虹漸暗，竹棚將傾：「監管式治理」的困境與出路

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

一座被各種規章條文捆綁住手腳的城市，正在眼睜睜看着自己的文化標誌一個個消失。霓虹燈招牌曾是香港面向世界的標誌，那些由霓虹大師手工彎曲玻璃光管製成的招牌，不只是廣告，更是這座城市獨特視覺基因的承載者。



如今，它們卻在日益嚴苛的建築物條例審批程序下逐漸暗淡。同樣面臨消失危機的還有香港傳統的竹棚工藝，一場大火之後，政府迅速提出以金屬棚架替代的路線圖，引發了對這項百年傳統工藝未來的擔憂。

監管邏輯的形成

香港的城市治理模式有着鮮明的「監管導向」特徵。這一模式的形成有其歷史必然性——高密度的城市環境、複雜的社會結構和對公共安全的高度關注，都推動監管體系的建立。

對於一個擁有750萬人口、全球人口密度最高的城市之一，缺乏監管可能意味着災難。

以招牌管理為例，《建築物條例》、《電力條例》、《城市規劃條例》、《公眾衞生及市政條例》和《消防條例》等法例構成了多層次的監管網絡。

每一塊想要掛上街頭的招牌，都需要經過這一複雜的審批程序，處理時間從14天到90天不等。靠牆招牌、突出招牌和屋頂招牌，每種類型對應不同的申請要求。

繁複程序的現實

申請招牌需要經歷的流程之複雜，足以讓大多數小商戶望而卻步。從前期準備、委聘專業人士到提交申請文件，每一步都需嚴格遵守規定。

申請者必須準備至少11套文件，包括建築圖則、結構計算書、強度評估報告等。隨後是漫長的多部門聯合審查，建築署、消防處、運輸署、路政署等部門各司其職，從不同角度評估招牌的安全性與合規性。

這些規定對於保障公共安全無疑是必要的。問題在於這種「一刀切」的監管方式，是否考慮到了不同情況的特殊性？

霓虹燈招牌因涉及電力裝置，通常需要完整申請，審批時間長達60-90天。而這些招牌恰恰是香港城市景觀的重要組成部分，它們的消失不僅是商業符號的褪色，更是城市文化記憶的流失。

竹棚存廢的困境

竹棚問題更加凸顯了監管思維的局限性。香港大埔宏福苑發生五級大火後，政府迅速提出將研究金屬棚架取代竹棚的路線圖。這項決定引發了社會廣泛討論。竹棚在香港有着超過百年歷史，是這座城市獨特的建築工法。目前，竹棚仍佔香港市場的80%。專家和業內人士指出，竹棚本身並非大火的主要原因。問題更多在於監管的缺失——易燃發泡膠板的使用、不合規格的棚網、以及缺乏防火帶設置等。

實際上，竹棚具有金屬棚架難以替代的優勢。香港樓宇密集，施工空間狹窄，竹棚的靈活性使其能夠適應「刁鑽的空間」。這種自然材料可以根據需要隨時切割，而金屬棚架則受制於工廠預製的固定尺寸。

兩種治理的對比

香港當前的治理困境，實質上是兩種不同治理理念的衝突：

「監管式治理」的特點：

核心理念：以防範風險為首要目標，通過增加行政程序控制潛在問題

政策取向：傾向「一刀切」的標準化管理，強調合規性審查

執行方式：多部門聯合審批，程序複雜，時間成本高

社會影響：抑制特色與創新，增加商業成本，文化景觀趨同

「發展式治理」的特點：

核心理念：以促進發展為導向，平衡安全與創新

政策取向：分類管理，為特殊情況（如文化保育）提供彈性

執行方式：簡化程序，利用科技提升效率，明確預期

社會影響：保留城市特色，激發經濟活力，增強文化自信

現行模式的最大問題在於將「管」與「理」割裂，將複雜的社會治理簡化為行政審批程序。城市管理者更像是「判官」而非「父母官」，專注於判定是否符合規定，而非思考如何促進社會發展。

市集與街市的萎縮

監管思維的影響不僅體現在霓虹招牌和竹棚上，也反映在香港市集與街市的變化中。傳統的街市文化在政府不發新牌照正在逐漸萎縮。中環等地那些充滿生活氣息、反映香港市井文化的街市，在都市更新必然被消滅。

政府的政策基本上是要把所有在街上面的市集完全消失，邊緣化。這樣令香港也失去了另外一個更大的特色——大排檔和街邊小販。這是香港過去歷史裏面其中一個重要的構成；獅子山下精神正是體現在於這種大排檔及小市集小販身上。很可惜，往屆政府和立法會都用非常被動和消極的態度應對，使得香港這個特色文化就快消失。

新屆立法會的變革方向

新一屆立法會面臨的挑戰，是推動治理理念從「監管」向「發展」轉型。這需要從根本上改變政策制定和執行的方式。針對招牌問題，立法會可以推動修訂《建築物條例》，為具有文化價值的霓虹招牌設立特別審批通道。借鑒「招牌檢核計劃」的經驗，對歷史招牌採取更靈活的管理方式，將文化保育納入審批考量。

在竹棚問題上，政府已表示會避免「一刀切」，計劃明年初推出竹棚過渡至金屬棚架的路線圖。立法會應確保這一過程充分考慮竹棚的不可替代性，推動金屬與竹材的結合使用，而非簡單替代。

更廣泛地，立法會需要推動建立「發展友好型」監管體系。這意味着在確保公共安全的前提下，盡可能減少不必要的行政障礙，激發社會創新活力。

轉向發展式治理需要一系列具體政策調整。首先，應當建立文化保育與公共安全的平衡機制。對於霓虹招牌等具有文化價值的城市元素，可以設立專門的評估委員會，制定差異化的安全標準。城市治理的真正智慧，不在於只有消滅所有監管風險，而在於平衡安全與特色、規範與活力。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

