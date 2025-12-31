園遊．杏林｜全方位準備就緒　元旦日正式啟動公營醫療收費改革

園遊．杏林｜王耀忠醫生

今年除夕，感受尤深。在倒數迎接2026新一年來臨的同時，亦在倒數正式按下公營醫療收費改革「啟動鍵」的歷史性一刻。蘊釀多時，公營醫療體系終於迎來重大變革，是極具意義的里程碑。



常言道，適應新環境、新事物，總會經歷「陣痛期」。在陣痛期的這段時間，正正是自我考驗的好時機。舊觀念、舊習慣，容易根深蒂固，要接受適應新舊交替，確實需要重新學習與磨練。

推行新政策亦然。為了整個公營醫療體系的可持續性，避免病人因病致貧，我們着實有必要改革整個資助架構與收費制度，與時並進，保持調整彈性，讓資源運用得更精準，投放在有需要的病人身上。

不少市民最初對收費改革的內容與目的，都有不理解的地方，甚至誤以為只有「加價」。其實今次改革，有加亦有減，政府仍然維持高度資助，額外收入亦會全數精準用於有需要的病人身上，特別是加強支援患有嚴重疾病，例如癌症或罕見疾病病人。

部分市民或會「吐嘈」新收費令其多付了錢，例如放射科及急症室的新收費安排。但其實我們是希望透過引入共付模式，長遠理順公立醫院服務供求，令資源集中照顧有緊急醫療需要的病人；而且，緊急病人依然毋需就緊急放射科服務付費，危殆及危急病人送達急症室，收費亦同樣獲得豁免。

我們一方面調整收費，同時亦優化醫療費用減免機制、擴大撒瑪利亞基金安全網和設立公營醫療服務費用一萬元上限等措施，既衡量服務的重要性，亦平衡市民需求及負擔能力。我們希望市民逐漸適應新收費安排，經過收費改革實施的「陣痛期」後，能明白改革目的並非為增加收入，而是要扭轉「小病高資助、大病需自費」的結構失衡、資源錯配現象。

為順利推行收費改革，醫管局已經全方位準備就緒。各公立醫院的不同系統，包括收費、取藥等，均已調整和更新，並完成最後測試，亦已考慮實施初期可能發生的不同情況及應對預案。我們明白新收費推行初期，市民對實際運作會有不同疑問，例如預約、繳費、醫療收費減免申請安排等。醫管局已在各聯網安排服務大使、專隊、義工等合共逾千人，在各醫院協助病人。醫管局總辦事處與各聯網會一直保持緊密溝通，理順流程。

畢竟，要走出舒適圈，無論施政者或市民受眾都需要勇氣。擺脫過去束縛，共同學習成長，正是踏出舒適圈的意義。古有名言，Learning comes through pain，學習本身就是不舒服的，有多痛苦，便有多得着。撐過了收費改革初期的種種變化，自然便能摸索出一條暢通光明大道，改革成功就在不遠處。

市民可以在此瀏覽更多公營醫療收費改革資訊。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



