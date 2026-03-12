來稿｜沙嶺殯葬成變數據園　新界仍需「一站式」殯葬配套

來稿作者：凱文



沙嶺「超級殯葬城」最終讓路予數據中心園區發展，在打造「北部都會區」為創科樞紐的藍圖之下，絕對是可以理解的決定。然而，這同時亦折射出政府在未來殯葬設施規劃上的短視。面對史無前例的人口老化，香港龐大的殯葬需求已經迫在眉睫，實不應完全依賴市區的殯儀場地，而將新界的治喪配套留白。



新都會治喪配套勿留白

根據《北部都會區發展策略》的規劃目標，新界北未來的居住人口將高達250萬，佔全港總人口的三分之一。政府投入天文數字的公帑，積極打造面積達300平方公里的龐大新都會，若在「生老病死」的最終環節上，仍然要依賴傳統的維港都會區，這在城市規劃邏輯上顯得極不合理。

新都會的成功不僅取決於能創造多少GDP，更在於能否達至真正的「原區自給自足」。一個擁有250萬人口的大型都會區，卻無法妥善處理區內居民的治喪需求，這無疑是城市規劃上的嚴重缺失。當初沙嶺計劃的初衷正是為了解決這個問題，如今既然讓路予經濟發展，政府就不能對治喪缺口視而不見，必須盡快尋找替代方案。

平衡發展區域殯葬設施

我們不妨從家屬的實際體驗來審視現時的困境。假設一個居住在新界北區的家庭有親人離世，他們現時往往需要長途跋涉，跨越半個香港前往九龍市區的殯儀館設靈及守夜。家屬經歷喪親之痛已經身心俱疲，還要忍受數十公里的舟車勞頓，對長者而言更是殘酷的體力透支。更折騰的是，翌日早上出殯，靈車又必須沿南北幹道將遺體運回新界火化，大費周章。這種南下守夜、北上火化的「乒乓球式」治喪流程，不僅對家屬身心造成二度折磨，每日大量治喪車隊在繁忙時間穿梭南北，對全港交通網絡而言，無疑帶來不必要的負荷。

要徹底解決這個困局，政府必須跳出舊有框架，果斷在和合石一帶覓地為新界居民規劃設置具備宏大規模、涵蓋殯儀禮堂與火葬安置的「一站式綜合殯葬城」。和合石本身已經具備成熟的火葬及骨灰安置基建，欠缺的只是一個現代化、具規模的綜合殯儀場館，政府只需補上這塊缺失的拼圖便可。這座新設施的規劃邏輯必須極度清晰：其首要任務是原區分流，為新界居民提供多一個選擇，而非用作取代市區設施。政府現階段並無逼切需要強制搬遷或取代市區現有的殯葬設施，而是透過在新界北提供極具效率及人性化的在地治喪選擇，精準吸收新界區龐大的新增需求，讓新界居民能夠在原區尊嚴地辦妥一切身後事。

補足缺口展現生死擔當

當新界的綜合殯葬城正式落成並投入服務後，香港的殯葬設施版圖將會形成一個發展均衡的雙核心格局。市區現有的殯儀館可以繼續服務港島及九龍區的居民，維持現有的大眾化服務網及社區生態，保障市民的治喪選擇；而新建設施則分擔起北部都會區及新界西北的龐大治喪壓力。這種「先立後破」的策略，加上選擇在和合石擴建，能夠將觸動既得利益及引發地區鄰避效應的政治與社會阻力降至最低。這才是主事官員應有的施政大局觀，而非拘泥於舊有框架。

長遠而言，這是一場由市場主導的自然淘汰與升級。隨着新界一站式服務的便利性被廣泛認可，家屬體會到免卻舟車勞頓的好處後，市民對市區設施的依賴及其超載壓力將會大幅下降。屆時，政府便掌握了絕對的主動權，可從容地透過地契不續約等方式，逐步縮減市區殯葬行業的規模，並將紅磡等市區核心地段的一部分黃金土地釋放出來，重新規劃作房屋或其他有利社區的用途。

市區土地釋放固然誘人，但這項倡議的核心，始終在於補足新都會規劃的缺口。一個真正成熟的北部都會區，不應只懂得高舉「創科」的旗幟，更必須展現出對市民「生老病死」的全面承擔。讓逝者安息，讓生者免於奔波，這才是城市規劃中最不可妥協的人文底線。

