來稿｜從「48小時通牒」到「推遲5天」：推特霸權撞上現實鋼板

來稿作者：區漢宗



當美國總統特朗普在社交媒體上發出「48小時」的最後通牒，要求伊朗全面開放霍爾木茲海峽否則將會徹底摧毀伊朗境內發電廠，世界似乎再一次被推向了中東戰爭的邊緣。然而，僅僅兩天后，戲劇性的轉折出現了：特朗普不僅宣佈推遲打擊計劃，還聲稱與伊朗進行了「非常良好且富有成效」的對話。這一聲明隨即遭到了伊朗方面的斷然否認。德黑蘭的高級安全官員直指特朗普的言論是「心理戰」，並明確表示「不存在對話，也不會進行對話」。一場看似一觸即發的軍事危機，在短短48小時內，從雷霆萬鈞的威脅，演變成了被伊朗媒體嘲諷為「因懼怕而撤銷」的退縮。這場外交與軍事的「短劇」，不僅揭示了美國「極限施壓」策略的內在矛盾與虛弱本質，更深刻地映射出國際格局演變中，單邊主義強權的力不從心。



從雷霆萬鈞變尷尬收場

從雷霆萬鈞的「48小時通牒」，到被嘲諷的「推遲5天」與「退縮」，這場為期兩天的外交危機短劇，以其戲劇性的轉折，向世界揭示了一個日益清晰的現實：在21世紀20年代的國際政治中，單純依靠軍事恫嚇和單邊霸淩來解決問題的方式，其效力正在迅速衰減。當被施壓對象擁有堅定的意志、非對稱的反制手段，並能將衝突成本有效「反彈」給施壓者時，即便是世界上最強大的國家，其「外強中乾」的一面也會暴露無遺。

美國對伊朗的「戰爭退縮」，不是一個孤立事件，而是一個象徵。它象徵着單極霸權時代「為所欲為」模式的終結；象徵着在多極化世界中，即使實力不對稱，中小國家通過戰略智慧和韌性抵抗，也能在特定議題上迫使超級大國計算難以承受的代價，從而遏制其最衝動的冒險。中東的棋局依然兇險，博弈遠未結束，但經此一役，遊戲的規則和參與者的心態，或許都已發生了不可忽視的微妙變化。未來的較量，將更多地取決於戰略耐心、成本管控和區域盟友網路的動員能力，而不僅僅是一紙社交媒體上的最後通牒。

推特霸權撞上現實鋼板

事件的導火索清晰而尖銳。美國時間3月21日晚，特朗普在社交媒體上向伊朗發出赤裸裸的威脅，要求其在48小時內開放被其部分控制的霍爾木茲海峽——這條全球石油運輸的戰略咽喉。威脅的籌碼是「摧毀伊朗各類發電站」。這種帶有典型特朗普風格的「推特治國」式通牒，意圖明確：以突如其來的高壓姿態，迫使伊朗在能源命脈和國家尊嚴上作出暫態妥協，同時在國內政治與國際輿論場製造「強勢領袖」的形象，為可能緊張的選情加分。

然而，這種將複雜至極的地緣戰略，簡化為一條社交媒體帖文的做法，本身就暴露了其策略的表演性與冒險性。打擊發電站屬於針對一國民生基礎設施的戰爭行為，其引發的巨大人道主義危機和國際法爭議，遠超打擊單一軍事目標。特朗普選擇以此為目標進行公開訛詐，更像是一場旨在震懾伊朗、安撫國內鷹派、轉移視線的「政治豪賭」，而非經過周密評估的軍事行動前奏。其核心目的或許從來就不是立即發動戰爭，而是測試伊朗的反應底線，並為後續無論是談判還是升級預留所謂靈活的空間。

華盛頓低估預期外成本

然而，德黑蘭的回應打破了華盛頓的劇本。伊朗沒有表現出任何恐慌或妥協的跡象，反而以超乎尋常的強硬和統一姿態進行了回擊。伊朗外交部、高級安全官員、國家媒體口徑一致：否認任何對話，揭露美方言論為「心理戰」，並誓言將持續進行「廣泛防禦及回應」，直至實現「必要威懾」。伊朗的回應之所以有效，在於它精準地擊中了美國「極限施壓」策略的「阿喀琉斯之踵」：成本與收益的失衡。特朗普政府或許計算了軍事打擊伊朗發電站的直接軍事成本和伊朗的常規反擊，但它顯然低估了以下幾重「預期外」成本：

1. 戰略信譽的崩塌風險：發出48小時通牒又單方面撤銷，若無重大實質收穫，將嚴重損害美國作為威懾方的信譽。今後類似的威脅，其效力將大打折扣。伊朗媒體嘲諷其退縮，正是對此信譽打擊的精準打擊。

2. 地區衝突全面失控的噩夢：伊朗威脅報復「西亞所有發電站」，暗示其代理武裝網路可能對沙特、阿聯酋等美國盟友的能源設施發動更大規模襲擊。這將瞬間點燃整個中東，油價飆升至難以想像的高度，全球經濟的脆弱復蘇將戛然而止。這是美國，尤其是面臨金融市場壓力的特朗普政府，絕對無法承受之重。

3. 國內與國際政治的多重反噬：未經國會授權的重大軍事行動將引發國內更激烈的政治分裂。而攻擊民用基礎設施將面臨巨大的國際道義譴責，使美國進一步陷入孤立。在聯合國、歐洲盟友乃至全球輿論場，美國都將難以自處。

4. 大選年的不可預測性：在競選連任的關鍵時期，發起一場可能演變為長期、昂貴、且無明確退出戰略的中東戰爭，是巨大的政治冒險。經濟是特朗普的核心競選牌，而戰爭必然摧毀這張牌。

美對伊政策內在矛盾總爆發

正是這些高昂且不可控的成本，使得特朗普的「雷霆手段」在遇到伊朗「鋼鐵防線」時，迅速顯露出其外強中乾的本質。所謂的「推遲5天」，更像是在強硬姿態難以為繼時，為自己尋找的一個體面的「台階」。而將「退縮」包裝成「富有成效的對話」，則是試圖挽回顏面的話語操弄，只可惜被伊朗毫不留情的否認戳穿。

此次事件並非孤例，而是特朗普政府中東政策，特別是對伊政策內在矛盾的一次集中爆發。該政策始終在「極限施壓以促政權更迭」和「極限施壓以逼回談判桌」兩個模糊目標間搖擺，導致戰略信號混亂：一方面，美國退出伊核協議、實施「史上最嚴」制裁、刺殺蘇萊曼尼等一系列行動，旨在扼殺伊朗經濟，製造內部動盪，最終顛覆政權。另一方面，特朗普又多次表達「不想開戰」、「願與伊朗對話」的姿態。這種「既想最大程度傷害你，又希望你跟我談」的矛盾心理，使得其政策既缺乏迫使對方屈服的絕對實力（尤其是軍事手段因成本過高而慎用），又缺乏取信於對方、開展真誠外交的誠意基礎。

伊朗恰恰看透了這一點。它明白，在美國國內政治極化、戰略重心東移、不願再陷入中東泥潭的大背景下，特朗普政府發動全面戰爭的決心和承受長期消耗的能力是有限的。因此，德黑蘭選擇了「不對稱抵抗」戰略：保持戰略耐心，承受制裁痛苦，同時發展區域代理力量和非對稱打擊能力（如無人機、導彈、網路戰），並明確劃出「攻擊我關鍵設施將遭致廣泛報復」的紅線。此次回應正是這一戰略的經典體現：以明確的升級威脅，來遏制對方的升級行動。結果證明，在美國的戰爭成本計算中，伊朗製造的「預期代價」已經高過了美國可能獲得的「預期收益」。

中東的棋局依然兇險，博弈遠未結束，但經此一役，遊戲的規則和參與者的心態，或許都已發生了不可忽視的微妙變化。未來的較量，將更多地取決於戰略耐心、成本管控和區域盟友網路的動員能力，而不僅僅是一紙社交媒體上的最後通牒。

作者區漢宗是香港媒體人。



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