來稿｜特朗普珍珠港「地獄玩笑」背後——撕裂美日同盟表象

來稿作者：龍子明



2026年3月19日，白宮橢圓形辦公室內的空氣在數秒間凝固。當美國總統特朗普面對日本記者關於美國襲擊伊朗前未通知盟友的質問，以一句「你為什麼不跟我說說珍珠港？」回應時，日本首相高市早苗瞬間睜大的雙眼、不自在的肢體挪動和僵硬的微笑，被鏡頭精準捕捉，旋即傳遍全球。這短短十餘秒的互動，像一把外科手術刀，劃開了美日同盟表面精緻的偽裝，露出其內在長期存在卻鮮少被公開言說的權力不對等、歷史傷口與戰略算計。「二戰」結束80餘年後，「珍珠港」這個敏感符號再次被置於外交舞台中央，不再作為「和解的見證」，而成為「談判的籌碼」。



「地獄玩笑」打破默契

二戰後的美日關係，是一部精心編排的「歷史管理」教科書。從麥克亞瑟主導的佔領改造，到冷戰鐵幕下的戰略綁定，再到2016年奧巴馬與安倍晉三在珍珠港共同獻花的「和解之旅」，歷任領導人致力於將珍珠港事件轉化為「悲劇的共同記憶」與「和平的基石」。這種敘事將歷史創傷封存於儀式化的紀念中，為現實政治合作掃清心理障礙。

特朗普的「地獄玩笑」徹底打破了這一持續數十年的默契。他將美國對伊朗的突襲與日本偷襲珍珠港相提並論，潛台詞清晰而冷酷：在「出其不意」的戰術選擇上，日本沒有道德立場指責美國；在盟友間的義務與信任問題上，歷史記錄使日本處於先天道義劣勢。

同盟關係從不對稱

這種話語的殺傷力在於其「角色的強制轉換」。一瞬間，日本從「被忽視的盟友」或「中東局勢的受害者」，被重新定義為「歷史上襲擊美國的加害者」。高市早苗臉上的僵硬微笑，正是這種突然的、不受控的角色轉換所引發的外交本能反應——她必須同時維持首相的尊嚴、盟友的禮貌，卻無法找到恰當的話語回應這記歷史重拳。

高市早苗此次訪美，本就是一場「戴着枷鎖的舞蹈」。作為日本政壇保守派代表，她長期主張強化日美同盟，甚至在歷史問題上採取更為迎合美國的立場，試圖以戰略妥協換取美國對日本「正常國家化」的支持。她的政治生涯，在某種程度上象徵着戰後日本主流保守派對美外交的基本思路——接受不對稱同盟關係，以獲取安全保障與國際空間。

淪為工具狐假虎威

然而，特朗普的玩笑揭示了這種戰略的根本脆弱性。當美國單方面發動對伊朗軍事行動，導致霍爾木茲海峽航運受阻、全球油價飆升，日本作為能源進口大國首當其衝，國內油價創歷史新高，民眾怨聲載道。高市此行核心任務之一，本是就中東局勢與美方協調，緩解國內壓力。特朗普的回應卻表明，在「美國優先」的邏輯下，盟友的利益與關切可以被輕易擱置，甚至成為調侃的對象。

更深遠地看，這句話暴露了美日同盟中長期的權力不對稱。日本試圖「狐假虎威」，借助美國力量實現自身戰略目標；而美國則將日本視為實現自身利益的工具性存在。當工具試圖表達自主意願時，主人可以隨時提醒其「歷史原罪」與「從屬地位」。特朗普的前任們或許顧及外交禮儀與戰略穩定而避免直言，但特朗普的「交易藝術」則撕下了這層溫情面紗。

高市尷尬日本縮影

高市的尷尬時刻，是日本戰後外交困境的一個縮影。冷戰結束後，日本長期在「日美同盟基礎」與「亞洲一員」身份間搖擺，試圖在維持美國安保承諾的同時，拓展在亞洲的戰略空間。安倍時代的「自由開放的印度太平洋」戰略，某種程度上是這種平衡的嘗試。

然而，特朗普的言論表明，在危機時刻，這種戰略平衡的脆弱性暴露無遺。當美國單邊行動直接衝擊日本核心利益（能源安全、經濟穩定）時，日本既無力阻止，也未能獲得事前的知情與協商權。事後日本領導人親赴華盛頓尋求解釋與協調，得到的卻是歷史傷疤的當眾揭露。

這種處境凸顯了日本戰略自主性的限度。儘管日本擁有世界第三大經濟規模、先進技術能力和不斷鬆綁的安保法律體系，但在關鍵安全決策上，仍然高度依賴美國。當美國選擇不通知時，日本只能接受既成事實；當美國需要地區盟友承擔更多風險（如參與霍爾木茲海峽護航）時，日本面臨「自殺式命題」——參與則可能捲入衝突，不參與則可能被盟友拋棄。

認清美國傲慢本質

特朗普「地獄玩笑」在社交媒體上的兩極反應，揭示了數位時代同盟政治的新維度。他的支持者歡呼這是「犀利的真實」與「對偽善的揭露」，而批評者則認為這是「外交失禮」與「同盟信任的破壞」。這種分裂不僅發生在美國國內，也蔓延至日本網路空間。

值得注意的是，傳統上支持強化日美同盟的日本保守派輿論，在此次事件中也陷入尷尬沉默。他們無法公開批評特朗普的言論，因為這可能損害同盟關係；也難以為之辯護，因為這顯然傷害了日本國民感情。這種沉默本身，就是同盟關係內在緊張的表現。

更深遠的影響在於公共外交層面。數十年來，美日兩國政府投入大量資源，通過文化交流、教育合作、青年交流等專案，試圖構建超越政府層面的社會間信任。特朗普一句玩笑，可能比任何公共外交項目都更深刻地塑造了普通日本人對美國的認知——不是作為「價值觀盟友」，而是作為「傲慢的強權」。

「玩笑」暴露美日矛盾

特朗普的珍珠港調侃，發生在更大的地緣政治變局背景下。2026年的世界，已不同於冷戰結束時的單極時刻，也不同于21世紀初的反恐合作期。美國國內政治極化、戰略重心調整、「美國優先」政策的延續，都在重塑其同盟體系。對日本而言，這提出了根本性的戰略問題：當美國越來越將同盟關係視為「交易而非承諾」時，日本應如何自處？高市早苗政府的尷尬，可能促使日本政治精英內部進行更深刻的戰略反思。

特朗普的「地獄玩笑」之所以具有如此大的分析價值，正是因為它以一種粗糲、不雅卻真實的方式，暴露了美日同盟中長期被精心掩飾的內在矛盾。這不是一次偶然的外交失禮，而是「美國優先」外交哲學下同盟邏輯必然的體現。

平等互信只是奢望

珍珠港事件被重新政治化，意味着美日關係中的一個重要禁忌被打破。歷史不再是被共同管理的過去，而成為現實博弈的工具。這對同盟的長期健康構成深遠挑戰，因為任何基於歷史負罪感的同盟關係，都難以實現真正的平等與互信。

高市早苗臉上的僵硬微笑，或許會成為美日關係的一個標誌性瞬間。它象徵着一個時代的結束——那個二戰歷史被儀式性封存、同盟關係被修辭性美化的時代。而即將到來的，可能是一個更加現實、更加交易、也更加不穩定的同盟新階段。當偽裝被撕裂，真實便無處躲藏。特朗普的珍珠港玩笑，恰如一面鏡子，映照出美日同盟華麗袍子下的蝨子。而如何應對這赤裸的真實，將是考驗兩國政治智慧的下一個課題。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



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