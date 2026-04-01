園遊．杏林｜中國胸痛中心大會首來港　發布《建設標準》走向世界

園遊．杏林｜曾子充醫生

心臟病、冠心病、急性心肌梗塞……人人皆聞「胸痛」色變。心血管一旦阻塞，心肌便可能因缺氧形成心絞痛，胸口痛感有如被大石壓着，心臟被揪着一樣。分秒必爭、快速診斷、把握救心黃金時間對於治療胸痛患者至關重要。



如何加快救治急性胸痛患者一直是醫學界關注議題之一。「中國胸痛中心大會」是中國心血管領域的年度盛會，旨在推動胸痛中心發展及建設，優化急性胸痛患者救治流程。今年舉行的第十五屆中國胸痛中心大會將會首次落戶香港，與深圳「雙城聯動」，本周五起一連兩日（4月3至4日）於香港會議展覽中心舉行。

屆時將匯聚來自香港、內地、「一帶一路」沿線國家及世界各地的醫療領袖、臨床醫生、護士、研究人員、政策制定者及業界專家，舉辦200多個專業論壇與專題講座，就胸痛救治分享成果並凝聚共識，以及圍繞心血管健康發展交流寶貴經驗。講者數目超過170人，預計總參會人數達3,000人。今次大會亦將首次發布《國際胸痛中心建設標準》。

今屆大會其中一項重點是推動「智慧醫療」在臨床決策中的應用與發展。大會將舉行多場專題講座探討人工智能（AI）應用， 包括AI的急性心肌梗死預警系統、AI分析心電圖波形、AI輔助心肺復蘇應用等。位於瑪麗醫院的全港首間胸痛中心，亦會引入多項人工智能項目，包括「人工智能心電圖」，有助提升診斷準確度及效率，減少人為錯誤；「心臟人工智能代理助手」，為醫生提供資訊；利用人工智能整合病人資料數據，方便醫生查閱資料。多項人工智能項目最快於今年底在瑪麗醫院作為試點推展。

除了研究AI相關議題外，是次會議亦將探討創新醫療發展及國際認證標準等議題，以及向全國250間獲認證的醫院進行認證授牌儀式。筆者認為，今次大會除了促進心臟病學專業交流，亦為決策者及業界領袖提供寶貴的交流契機，包括香港胸痛中心建設、院前胸痛處理、自動體外除顫器的應用。

大會首次落戶香港，亦體現了香港的國際定位以及本港「內聯外通」的優勢，作為重要橋樑，有助國家胸痛救治標準走向國際。大會將安排來港專家到瑪麗醫院、香港兒童醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院實地考察交流，了解香港醫療體系，進一步促進專業互動交流，探索醫療合作空間。

作者曾子充醫生是醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）。



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