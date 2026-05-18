楊莉珊｜勿「獨」警告——主權紅線下的台灣抉擇

來稿作者：楊莉珊



2026年5月15日，美國總統特朗普訪華的熱烈氣氛尚未散盡，他在返程的「空軍一號」上，面對福斯新聞（Fox News）的鏡頭，拋出了一顆震撼彈。他明確告誡台灣：「我不希望有人走向獨立。」這句話，看似是重彈華盛頓「一個中國」政策的舊調，實則是中美關係在經歷了數年戰略模糊與極限施壓後，一次極具現實主義色彩的戰術回擺。



特朗普此行與中國國家主席習近平進行了為期兩天的密集會談，台灣問題無疑會被置於談判桌的核心。會後數小時內的這番表態，並非一時興起，而是中美高層博弈後，美國對台海「紅線」的一次公開背書。這標誌着，在2026年的地緣政治棋局中，「避戰」與「穩盤」已超越「挺台」，成為美國更優先的戰略選項。

中方的「底線」外交，北京峰會的基調，早在習近平主席的開場白中就已奠定。中方將「台獨」定性為與台海和平「水火不容」的破壞性因素，並明確指出台灣問題是中美關係中最敏感、最容易引爆衝突的「雷區」。這種表述並非新論，但在特朗普重返白宮後的首次元首會晤中，它被賦予了極高的戰略權重。中方外交團隊在會後強調，美方「瞭解並重視」中方的關切，這暗示了雙方在閉門會議中，可能就管控台海風險達成了某種程度的默契或交換。

特朗普的對華政策，向來在「極限施壓」與「務實交易」之間擺盪。此次北京之行，他面臨的現實是：中美經貿互賴難以徹底切割，且台海一旦生戰，美國將被迫捲入一場代價高昂的衝突。對擅長計算成本收益的特朗普而言，口頭警告台灣「勿獨」，是成本最低的「避險」操作。這既能向北京展示「合作誠意」以換取經貿或戰略讓步，又能避免被島內激進勢力拖入戰爭泥潭。他在專機上強調「政策沒有改變」，實質是將美國的戰略模糊，向「反對單方面改變現狀」傾斜，以此安撫北京，穩定大局。

儘管特朗普政府時期曾出現國務院網站刪除「不支持台獨」表述等搖擺動作，但華盛頓的對台政策始終錨定中美三個聯合公報的框架內。其核心是「一個中國政策」。特朗普此次的「勿獨」警告，正是這一框架的延續——美國可以賣武器、可以提升實質關係，但絕不會為「法理台獨」背書或出兵作戰。

特朗普的言論，對台灣內部而言，是一盆清醒的冷水。它揭示了美國對台政策的本質：台灣是美國印太戰略的「資產」與「棋子」，而非受條約保護的「盟友」。美國會支援台灣維持足夠的自衛能力，但當台灣的動作觸及中國大陸的動武紅線時，美國的第一反應是「劃清界線」，而非「堅定馳援」。這提醒台灣社會，「倚美謀獨」存在明確的天花板，任何試圖將美國拖入台海戰爭的冒進策略，都將面臨被華盛頓「降溫」甚至「拋棄」的風險。

長期以來，台灣部分政治勢力存在一種幻想：即中美對抗加劇將為台灣創造「獨立」的戰略窗口。然而，特朗普的警告表明，中美競爭越是激烈，雙方在「防止台海失控」這一底線上的共識反而越強。中美峰會可以談貿易、談科技、甚至談全球領導權，但台灣問題的邊界始終被嚴格限定在臺灣不可獨立的框架內。民進黨政府若誤判形勢，將美國的「印太戰略夥伴」定位解讀為對「法理台獨」的支持，將可能引發災難性的戰略誤判。

美國的「約束」約束客觀上降低了台海爆發軍事衝突的機率，維護了區域的穩定與繁榮。台灣的經濟命脈高度依賴海峽的和平與兩岸的經貿往來。「避戰」符合台灣民眾的根本利益，而特朗普的警告，在某種意義上，是對台灣激進政治勢力的一種外部制衡。

2026年的這場峰會及後續表態，勾勒出中美台三邊關係的新常態：競爭常態化，但衝突管控機制化。中美雙方都無意讓台灣問題徹底引爆雙邊關係，因此，「紅線管理」成為核心外交議程。美國將繼續打「台灣牌」作為對華博弈的籌碼，但會謹慎控制這張牌的「毒性」，避免它反噬自身。

作為身處香港的觀察者，對大國博弈下的區域安全有着更切身的體會。台灣問題與香港問題雖性質不同，但都涉及國家主權與領土完整的核心利益。特朗普的「勿獨」警告，再次印證了一個鐵律：在大國博弈的棋局中，任何試圖挑戰主權紅線的行為，最終都將面臨大國的聯合規訓。​對於台灣而言，真正的安全不在於選邊站隊，而在於回歸「九二共識」的務實軌道，尋找兩岸和平共存的智慧。

特朗普在空軍一號上的寥寥數語，勝過千言萬語的外交公文。它向世界傳遞了一個清晰的信號：在2026年的地緣政治圖景中，台海的穩定符合中美雙方的戰略利益。北京成功將「反獨」設定為中美關係的「護欄」，華盛頓則通過「約束盟友」來管理戰略風險。

對於台灣，這是一個重新審視自身定位的契機。在「獨立」的幻夢與戰爭的現實之間，存在著一條由大國政治劃定的紅線。認清這條紅線，並在「避戰」與「繁榮」中尋找生存之道，才是對台灣人民福祉的真正負責。畢竟，在大國博弈的風暴眼中，生存的智慧，往往在於知道哪些紅線不可逾越。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港商會會長。



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