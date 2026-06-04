來稿．中六生｜ 「東施效顰」的11 SKIES——不能繼續等待奇蹟出現

來稿作者：謝鈞睿



2026年5月27日，歷經近六年重建的香港國際機場二號客運大樓（T2）離港設施正式啟用。這一天，連接T2與11 SKIES的天橋也同步開放——然而，有記者現場實測發現，這座被寄望為11 SKIES「活水之源」的天橋，指示牌上隻字未提「11 SKIES」，僅顯示「亞洲國際博覽館」。商場內，超過300萬平方呎的零售空間，繼續只有一家餐廳營業，其餘舖位被圍板封閉。零星出現的人流，是樓上寫字樓員工手持外賣、匆匆走過這條被戲稱為「外賣橋」的通道。這不是一個「時運不濟」的故事。這是一個關於戰略模仿與設計失誤如何疊加共振、最終將一個200億港元投資推向「死場」境地的典型案例。11 SKIES的困境，源於兩重結構性錯誤：第一重，是對新加坡星耀樟宜「東施效顰」式的盲目模式複製；第二重，是T2重建規劃中致命的設計缺陷，使本可「激活」項目的關鍵基礎設施，淪為一個無法創造價值的物理通道。



T2從「救星」到「過路站」

T2重建工程的規劃邏輯，從一開始就存在根本性矛盾。全球頂尖機場商業項目的成功鐵律，是將商業空間「嵌入」旅客的自然動線。新加坡的星耀樟宜之所以成功，在於它位於旅客抵達機場後、進入安檢之前的必經路徑上—旅客無需「繞路」，無需「專程前往」。

反觀11 SKIES與T2的連接設計，問題不在於「沒有通道」，而在於通道的「插入位置」。根據實地測試，旅客在T2辦理離港登機手續後，在準備前往安檢關口前，必須刻意繞道至美食廣場後方，才能找到那條連接天橋。換言之，旅客必須在「準備安檢登機」與「前往商場購物」之間做出非此即彼的選擇。這不是一個「順路」的設計，這是一個「分流」的設計——而分流，對於機場商業而言是致命的。更荒謬的是，天橋的指示牌甚至沒有標註11 SKIES的名稱，連最基本的導流功能都未能達成。

「人流」和「消費」存在錯配

T2啟用後，進駐的航空公司主要包括香港快運、香港航空及東南亞廉航。這是一群對價格高度敏感、對時間效率要求極高的旅客——他們的消費行為模式，與11 SKIES定位的「高端零售」存在根本性矛盾：T2進駐的是廉航乘客，而11 SKIES定位為高端商場。換言之，即使T2能夠帶來人流，他們的購買力與時間也無法支撐一個以奢侈品為核心的零售空間。這不是「時機問題」，這是「目標客群畫像」與「產品定位」之間的系統性衝突。

更令人憂慮的是T2在夜間運營上的設計缺陷。根據機管局公布的安排，T2的旅客捷運系統（APM）每日凌晨12時30分至清晨5時30分暫停服務。期間，乘搭「紅眼航班」的旅客在T2完成登機手續後，必須步行前往T1辦理保安檢查及離境手續。這項設計意味着：在深夜至清晨的關鍵時段，T2的功能是「不完全」的。旅客被迫從T2步行至T1，而這條臨時步行路線，完全不會經過11 SKIES。11 SKIES最有可能吸引「有時間消磨」的紅眼航班旅客時段，恰恰在物理上與客群完全「斷鏈」。

「模仿」遇上「失誤」的雙重困局

11 SKIES的核心問題，是對星耀樟宜的「東施效顰」式模仿。現在，T2的設計失誤為這個判斷提供了第二層證據：即使T2如期啟用，它也無法解決11 SKIES的根本問題，因為T2本身的設計邏輯與機場商業的成功規律背道而馳。

星耀樟宜的成功，建立在「中轉旅客」這一核心客群之上——他們擁有充裕的時間，且其動線天然經過商業空間。而香港T2的設計，服務的是「點對點旅客」，且其動線設計將商業空間置於「可選擇繞道」而非「必經之路」的位置。這不是規模問題，不是品牌問題，不是招商問題——這是系統架構問題。

11 SKIES與T2的共同問題，在於它們從未真正回答一個基本問題：旅客為什麼要來？一些人認為隨着機管局行政總裁張李佳蕙所公布的「SKYTOPIA」計劃落實，11 SKIES轉型增加餐飲體驗並於2028年底一同開業，將能「起死回生」。但我認為，缺乏依據。T2的設計缺陷是固化在混凝土中的，物理層面的限制無法通過簡單的「調整定位」來解決；而將11 SKIES在未來兩年半內繼續處於「空轉」狀態，本質上只是一種「拖延戰術」。

香港「分包式」治理的代價

11 SKIES與T2的雙重困局，根源不在個別設計師，而在於香港大型基建項目的治理模式。11 SKIES採取「DBO」（Design, Build and Operate；設計、建造、運營）模式，由新世界負責整體營運，而機場核心設施則由機管局主導。兩個實體、兩套利益、兩種思維——這種「分離式」治理，從根本上決定了11 SKIES與T2無法實現真正的「整合設計」。

對比之下，新加坡樟宜機場由單一實體——樟宜機場集團 統籌規劃、建設、營運。商業空間與旅客動線在同一張圖紙上被設計、在同一套KPI下被評估。香港的「分包式」模式，或許在財務上分散了風險，但在戰略上付出了慘痛代價。新世界當初承諾由2028至2066年每年向機管局支付18億元的保證租金或最高可達該項目年總收入的30%，總額達700億元。這份在2018年零售市道暢旺時簽訂的合約，如今已成為新世界的「死亡枷鎖」。

近日有傳媒引述消息指出，機管局即將接管11 SKIES約70%的零售及餐飲空間——如果消息屬實，這不是「協商」，而是「紓困」，更凸顯了體制合作的徹底失效。

四管齊下的系統性重置

面對上述結構性缺陷，市場上存在「繼續等待奇蹟出現」與「全面放棄、資產減值」兩種極端觀點，兩者皆不可取。真正理性的策略，是在承認結構性缺陷的前提下，進行系統性的功能重置與制度調整：

建議一：強制性導流，打破旅客「繞路」的心理障礙：目前的動線設計最大問題，在於旅客可以輕易繞過11 SKIES。解決方案是通過物理與信息手段，將天橋變為「必經之路」，在天橋入口設置大型電子顯示屏，實時顯示各登機閘口步行時間，消除旅客「繞路會遲到」的心理障礙；同時與機管局協商，將部分航空公司的貴賓室遷移至11 SKIES內部，創造高端客群的停留誘因。這些措施不涉及結構改造，成本可控，但能立即改變旅客行為。

建議二：功能徹底重構，從「高端零售」轉向「機場生活與跨境門戶」，現實是11 SKIES無法與市區商場競爭高端零售，與其繼續空置，不如主動進行功能轉換。將現有零售空間的30%至40%改建為「機場員工綜合服務中心」（設24小時食堂、醫療及健身設施）——赤鱲角有超過6萬名機場從業員，他們才是真正每天經過此地、有剛性需求的人群；設立「跨境電商展示與提貨中心」，利用香港自由港優勢，讓大灣區消費者網上下單、現場提貨；改建部分樓面為「航空主題體驗館」與「STEM教育中心」，吸引本地學校與家庭客群，創造「本地居民與從業員的日常生活錨點」。

建議三：重新談判公私合作框架，從「對立式合約」走向「風險共擔」。目前18億港元的年租合約是雙方無法真正合作的根源（新世界傾向削減開支避虧，機管局堅持原有定位）。解決方案是重構合約條款：將固定租金改為「底租＋營業額分成」，底租大幅下調至與實際人流掛鉤；機管局以「實物入股」方式將T2的廣告位、指示牌等資產注入合營公司；設立獨立的「機場商業營運委員會」共同主導日常決策。只有利益真正捆綁，才可能產生整合效益。

建議四：將項目納入「機場城市」長期戰略，深化制度審查11 SKIES的失敗，根源在於它被當作一個「地產項目」來規劃，而非「機場生態」的一部分。未來隨着三跑道系統全面運作，機管局應建立制度防範重蹈覆轍：所有機場周邊商業項目，必須在規劃階段通過獨立第三方的「動線整合審查」；建立機場商業數據共享平台；並在規劃源頭明確將商業空間置於安檢區域之前而非之後，預留足夠的「停留緩衝區」——這是香港從星耀樟宜最該學到、卻遺憾錯過的核心教訓。

11 SKIES與T2的故事，是一個關於「系統性規劃失敗」的典型案例研究。它的教訓是清晰的，機場商業的成功，取決於動線整合，而非硬件規模；基礎設施的設計必須以「使用者行為」為中心，而非以「開發商利益」或「行政便利」為導向。批評不是終點。上述四個建議，從強制導流、功能重置、合約重構到制度建立，構成了一套從短期到長期的可行路徑。它們的共同核心，是正視一個殘酷的現實：11 SKIES的區位與動線缺陷是結構性的，無法通過「等待」或「小修小補」來解決。只有主動進行功能轉型與制度創新，這個200億港元的項目才可能從「東施效顰」的悲劇中，找到一條屬於自己的生存之道。否則，11 SKIES不會是香港最後一個「東施效顰」的悲劇。

作者謝鈞睿是一名中六學生，嘗試以GenZ新角度為香港尋求突破，再創輝煌。



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