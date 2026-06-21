醫善同行｜酷熱天氣慎防熱衰竭　認清症狀及時處理免惡化

醫善同行｜蔡振興醫生



最近香港天氣持續酷熱，氣溫長時間高企，加上濕度偏高令身體散熱效率下降，熱傷害個案明顯增多。日前急症室接收一名中年修路工人，他在正午烈日下連續工作數小時，期間補水不足，同事發現他面色蒼白、頭暈乏力，繼而暈倒在地，緊急送院後確診為熱衰竭，經降溫及補充電解質治療後情況漸趨穩定。每逢盛夏熱浪來襲，急症室都會接連收到熱傷害求診個案，當中以熱衰竭最為常見，若處理不及時，隨時可能惡化為危及性命的中暑。



熱衰竭與中暑程度有別

不少人會將熱衰竭與中暑混為一談，其實兩者同屬「熱傷害」，成因都是高溫環境下身體散熱失衡、體溫調節系統超負荷，但嚴重程度與臨床表現差異顯著。

熱衰竭屬較輕度的熱傷害，多因長時間曝露於酷熱環境，大量出汗導致水分及電解質流失，心血管系統難以負荷散熱需求。患者通常意識清醒，常見症狀包括大量出汗、皮膚濕冷蒼白、頭暈頭痛、噁心乏力、心跳加快、血壓偏低。此階段及時介入處理，多數可短時間內恢復，鮮有長期後遺症。

中暑則是最嚴重的熱傷害，屬於醫療急症，死亡率可達三成以上。此時體溫調節中樞完全失靈，身體停止出汗，核心體溫急升至攝氏40度以上，伴隨中樞神經受損症狀，例如譫妄、抽搐、意識模糊甚至昏迷。患者皮膚會變得乾燥灼熱、潮紅，若不及時降溫救治，可引發腦水腫及肝腎衰竭，隨時致命。

簡言之，兩者均會出現頭痛、乏力、心跳加速等共同症狀；核心分別在於中暑伴隨意識改變、無汗乾熱皮膚及極高體溫，熱衰竭患者則多數清醒、仍有出汗。臨床上熱衰竭若忽視不理，可於數小時內快速進展為中暑，絕對不能輕視。

緊急處理謹記五大要訣

一旦身邊有人出現熱衰竭症狀，正確的現場處理可有效阻止病情惡化，緊記五個關鍵步驟：

1）蔭涼：立即將患者移至陰涼通風處，優先進入有空調的環境，停止身體持續吸熱。

2）脫衣：脫去多餘或緊身的不透氣衣物，減少隔熱層，幫助皮膚散熱。

3）散熱：用濕毛巾擦拭頸部、腋下、腹股溝等大血管經過的位置，配合風扇吹風加速蒸發散熱。

4）補水：若患者意識清醒、無劇烈嘔吐，可給予含電解質的飲品或稀釋運動飲料，少量多次慢慢飲用。

5）送醫：密切觀察患者狀態，若半小時內症狀未見改善，或出現意識轉差、持續嘔吐、體溫持續上升，須立即送院治療。懷疑中暑的個案更應毫不猶豫，馬上送院。

高危族群與風險因素

熱傷害並非戶外工作者專屬，不少室內人士同樣面對風險，以下幾類屬高危一族，須特別提防。

戶外工作從業員風險最高，包括建造業工人、清潔工、速遞員等，長時間在烈日下體力勞動，產熱多又持續曝曬。其次是長者、長期病患者及長期服藥人士，例如心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病患者，或服用利尿劑、抗膽鹼藥物的人，身體體溫調節能力較弱，即使在家中若缺乏適當降溫，也可能出現熱傷害。小童及嬰幼兒體溫調節系統尚未成熟，脫水速度快，家長絕不可將兒童單獨留在密閉車廂內以免釀成悲劇。

此外，酷熱天氣下進行劇烈運動、睡眠不足、事前飲酒或處於脫水狀態外出，都會大幅提升熱傷害風險。高濕度天氣同樣危險，汗液蒸發減慢會大幅降低散熱效率，悶熱環境反而更易誘發中暑。

酷熱天氣下，預防永遠勝於治療。戶外工作應盡量避開正午最熱時段，定時休息補水；室內保持空氣流通，長者及長期病患者應適度使用冷氣。熱衰竭初期症狀容易與普通疲倦混淆，切勿硬撐，一旦出現不適應立即到陰涼處休息，症狀持續便應儘早就醫。

作者蔡振興醫生是「醫善同行」醫學顧問，急症科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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