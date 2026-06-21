來稿｜首份五年規劃如何做到「講得出，做得到」？

來稿作者：劉建誠博士



特區政府日前正式展開香港首個五年規劃（2026—2030）的公眾諮詢，這是香港管治史上的一個重要里程碑。從過去以年度《施政報告》為主的施政模式，邁向具前瞻性、跨屆政府的中長期戰略規劃，標誌着香港正式告別「小政府、大市場」的被動施政，轉向主動對接國家「十五五」規劃的新格局。這一步，值得社會各界認真對待。



然而，規劃的真正價值不在於文件寫得多漂亮，而在於能否真正做到「講得出，做得到」。筆者認為，要讓這份五年規劃切實落地，有以下三點值得在諮詢期間深入討論。

建立可量化的考核指標體系

內地的五年規劃之所以成效顯著，關鍵在於它將長遠目標拆解成具體任務、部門責任、時間節點和階段考核。「十四五」期間，中國製造業增加值增長逾三成，新能源汽車產銷屢創新高，這些成果都離不開規劃先行、政策配套的系統性推進。

香港的五年規劃應借鑒這套機制，在諮詢文件所涵蓋的六大領域中，設立清晰的「預期性指標」與「約束性指標」。前者如GDP增長率、創科研發開支佔比等，主要依靠市場力量引導；後者如公營房屋落成量、安老院舍床位數目、醫療輪候時間等，則應明確完成時限，並建立定期公開的進度報告制度。如此一來，社會各界便能有效監察規劃的執行進度，政府亦能及時調整資源配置，確保政策不因換屆而中斷。

將青年發展納入創科規劃核心

諮詢文件將創新科技及北部都會區建設列為重點，政府亦積極透過「高才通」等計劃吸引外來專才，成效有目共睹。在此基礎上，五年規劃宜同時加強對本地青年的培育與支援，讓本地人才與外來人才相輔相成，共同推動香港的創科發展。

政府可考慮在規劃中明確提出，如何透過AI、生命健康及微電子等新興產業，為本地大學畢業生創造更多優質就業職位，並完善本地院校與創科企業的實習及人才輸送機制。讓本地青年在產業升級中看見清晰的事業發展路徑，是凝聚社會對五年規劃支持的重要基礎。

確保發展成果惠及基層市民

五年規劃的根本目的，正如特首李家超所言，是讓市民「有更美好生活」。因此，在推動宏觀經濟發展的同時，規劃亦應充分照顧基層市民的切身需要。

在北部都會區的規劃中，建議確保有足夠比例的公營房屋及社區設施，讓不同階層的市民都能受惠於新市鎮的發展。與此同時，政府可研究如何善用五年規劃的跨部門協調機制，統籌教育、醫療、安老及交通等民生資源的長期投放，建立一個「發展經濟」與「改善民生」相互促進的良性循環。

廣納民意共同擘劃香港未來

香港首個五年規劃的公眾諮詢期至今年8月14日。這是每一位關心香港未來的市民積極參與的好機會。我們期望政府在廣泛聆聽社會各界意見後，能制定出一份既能對接國家戰略、又能切實回應市民期盼的五年規劃，讓香港在新時代續寫「一國兩制」的成功故事。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士，AI智能體應用工程師。



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