來稿｜知法犯法，誠信蒙污——黃錦輝應自行辭去立法會議員職務

來稿作者：陳嘉華



2026年6月29日深夜，立法會議員黃錦輝於香港中文大學校園內駕駛私家車時，失控撞向兩輛停泊車輛，其後未有按法例要求停下或報警，逕自駛離現場。警方接報到場，最終尋獲涉事司機，黃錦輝未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共四項罪名被捕，案件已進入司法程序。



這宗事件之所以引起社會極大迴響，不僅因為交通罪行本身，更在於當事人身份特殊——黃錦輝乃現任立法會選舉委員會界別議員，同時兼任全國政協委員、香港中文大學工程學院副院長等公職。公職人員受公眾託付，其行為操守向來受社會高度監察，法律對他們的要求不僅不低於普通市民，反而因職務所需而須恪守更嚴格的標準。然而，黃錦輝的所作所為，卻與此背道而馳。

黃錦輝言行不一，更是公信盡失。2024年12月，黃錦輝曾在報章發表題為《AI打擊醉駕》的專欄文章，文中詳述醉駕禍害，指「意外一旦發生，便追悔莫及」，並倡議政府引入人工智能技術加強執法。時隔不足一年半，他卻親身示範了何謂「知法犯法」。這種強烈對比，令公眾難以不質疑：一位如此漠視交通安全的議員，如何令人信服他能在議事堂內審議關乎市民福祉的法案？立法者的誠信一旦破產，其立法功能亦將形同虛設。

從法律層面而論，本案絕非輕微過失。根據香港《道路交通條例》第39條，任何人在道路上酒後駕駛，一經定罪，最高可處罰款25,000港元及監禁3年，並須強制停牌；第38條「不小心駕駛」最高罰款5,000港元及監禁6個月；而第56條規定，發生意外後必須停車及報案，違者可處罰款10,000港元及監禁12個月。黃錦輝身為立法者，理應比任何人都清楚這些條文的嚴肅性。法律面前人人平等，即使貴為議員，亦無豁免權。更何況，他曾公開支持嚴懲醉駕，如今若最終罪成，將是對法治精神最尖銳的諷刺——立法者犯法，比普通人犯法對社會信任的侵蝕更為深遠。

當然，有人會提出「未審先判」的質疑，強調司法程序完成前應假定被告無罪。此說在刑事法律上固然正確，但公職任命從來不僅考量法律上的有罪與否，更重視道德責任和政治責任。即使最終法庭裁定部分罪名不成立，黃錦輝酒後駕駛及意外後不顧而去的事實已無可辯駁——呼氣測試超標是客觀證據，撞車後駛離現場亦是既定事實。這些行為本身，已嚴重動搖公眾對其品格的信賴。

事件發生後，黃錦輝的應對態度亦令人失望。7月1日，即事發後第三天，他如常出席七一升旗禮及回歸慶祝酒會，面帶笑容，更向傳媒表示「內心滿懷喜悅與自豪」。此舉被社會解讀為對事件的輕視，至今他亦未主動向立法會申報，更遑論向公眾真誠致歉。這種若無其事的姿態，進一步加深了外界對其誠信的質疑。

社會各界對此已表達強烈關注。行政會議成員、資深大律師湯家驊指出，事件涉及個人誠信問題，並非單純交通違例，但難評論議席去留；大律師陸偉雄亦強調，事件已嚴重影響市民對立法會議員的整體印象。有立法會監督委員會更直言，立法會形象明顯受損。立法會作為香港特區最高立法機關，其議員必須是社會榜樣。當一位議員因涉嫌刑事罪行而被捕，即使尚未定罪，其公信力已然受創，繼續留任只會令議會整體蒙羞。

綜合而言，公職人員犯錯，應勇於承擔責任。與其等待冗長的司法審訊和立法會內部譴責機制，黃錦輝應自行辭去立法會議員職務。辭職不是認罪，而是對公職倫理和政治問責的基本尊重——既是對自己行為的負責，亦是對立法會尊嚴和公眾期望最起碼的交代。犯法固然要面對法律審判，但身為議員，更需以高於法律的標準要求自己。黃錦輝，請你辭職，這是你對香港社會應有的承擔。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

