區議會議員．張美雄｜宏福苑善後漸入正軌　重建須以理性凝聚共識

來稿作者：張美雄



宏福苑大火發生至今已逾半年，合安管理有限公司作為法團委任管理人，在不少於5%業主的書面要求下，定於7月19日召開特別業主大會。這是大火以來首次具法律效力的業主大會，標誌着善後工作從前期應急處理進入程序化治理階段。大會通知發出後，議程取捨引發部分業主討論。審視是次大會議程及安排，客觀上合安已在有限時間與法律權責範圍內，展現出具體而細緻的推進能力。



釐清權責邊界避免議而不決

是次特別業主大會共有九項議程，包括：法團交接進度、宏志閣情況、退還大維修餘款、財務及核數報告、保險索償進展、宏業及鴻毅合同處理等，涉及業主財產權益，操作性強，通過討論得出有明確後續處理路徑的可能性較大。而聯署提出的個別「議決」議程未被納入通知書，有業主質疑其做法不當，但若回歸法理，此類看法其實存在對法團權限的根本性誤解。

根據《建築物管理條例》（第344章）第14條，業主立案法團的權力僅限於「公用部分的控制、管理及行政事宜」，以及「與該等公用部分的翻新、改善或裝飾有關」的事項。要求政府公開勘查報告，本質上是向行政機關提出請求，不屬於法團會議可以「議決」的事項。此外，是次會議議程亦不包括對後期產權處理、即長遠安置計劃的討論與決定。

歸根結底，物業業權屬於私人資產，其處理是業主的個人自由，業主大會沒有權限集體決定個別業主擁有的物業業權。若管理人將無權議決的事項納入議程並付諸表決，反而會誤導業主以為會議決議能產生法律約束力，這才是真正的不負責任。如業主希望跟進相關事宜，應透過「一戶一社工」、解說專隊等渠道向政府反映。

另一方面，根據房屋局的公布，在6月30日上午，宏福苑A至H八座已有共1,698戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔八座單位總數約85.6%，未曾受火災波及的H座宏志閣，更有217戶接受收購，佔H座單位總數約87.5%，比例上比八座平均更高，反映宏福苑業主希望收購的意願強烈。由此可見，不論在情在理，業主大會均不應討論後期產權處理的安排。當釐清「不可為」之事後，大會方能夠聚焦於其他可處理的事項。

同步開會便利分散各區業主

與一般屋苑不同，該類業主大會參與者多居於同區，安排會議相對直接。然而，宏福苑居民已四散至全港，情況前所未有。截至2025年12月底，災後疏散的業主中，494人暫住酒店，549人入住青年宿舍或營舍，另有3,591人遷往過渡性房屋，遍布全港多個不同地區。

自接手管理工作以來，合安在居民分散、業權資料不完整的情況下，短時間內核實聯署，整理1984個單位中1601戶業主資料。時間線清楚顯示：2025年11月26日大火發生；2026年4月29日247戶業主聯署要求召開大會；5月13日合安向土地審裁處申請延期以完成資料核實；6月2日土地審裁處駁回延期申請，但判詞指出合安已整理逾八成業主資料，法官亦在判詞中認同合安面臨的困難非常巨大；7月4日發出大會通知；7月19日大會舉行。在延期申請被駁回後僅約一個月即完成籌備，工作量及所需資源之大不言而喻。值得一提的是，這些工作的資源及費用由合安自行配備，並獲龔如心慈善管理有限公司捐贈，從未動用宏福苑居民資金。

合安安排大埔、啟德、華貴及天水圍四地同步會場，容許業主按偏好選擇場地，額滿時抽籤分配，正是為便利四散業主出席而承擔更大行政風險的體現，更能鼓勵已分布在全港不同地方居住的業主參加會議，符合便利更多業主參與的精神。四地同步會議不只是租用四個場地，而是需要同時處理會場協調、同步廣播、場地容量控制、業主登記分流、授權票核實及現場秩序管理等大量工作，投放龐大人力物力。若以純粹行政便利為考慮，召開單一會場大會其實更簡單，而選擇四地同步進行，恰恰反映合安敢於承擔更大工作量與執行風險的擔當。

參考國際案例理性尋求共識

若以國際上同類及相似規模的災情案例作對比，英國2017年格倫費爾大廈大火後，調查、賠償及重建方案決策所歷時間需以年為度量單位，其涉及後續制度改革至今仍未作結。相較之下，宏福苑大火後的數月內，在各方共同努力下已完成短期安置、召開調查委員會、上樓執拾、維修基金退款、擬定長遠安置方案等工作，其速度在同類案例中已屬前列。

宏福苑大火奪走了許多生命，也讓無數家庭陷入傷痛。悲憤源於失去，焦急源於擔憂，完全值得理解與尊重。但災後治理終究需要依靠制度、程序和事實推進。經歷大火創傷，宏福苑更需要理性對話而非各執一詞。期盼今次大會能凝聚共識、建立互信，為居民未來安置及社區重建邁出關鍵一步。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公共管理碩士研究生。



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