來稿｜以物聯網織密防火網　破解三千幢舊樓防火死角

來稿作者：周海銘



大埔宏福苑五級大火帶來難以彌補的人命損失，亦令超過2,000戶家庭痛失家園。事後獨立委員會聽證揭露悲劇致命根源：屋苑為外牆大型維修工程人為違規長期全面停用整套中央消防系統；消防泵房總電源被關閉、消防水缸被排空，多座大廈火警警報同步斷電停運，火勢初燃階段完全沒有任何警示訊號傳達居民，住戶錯失黃金疏散時機，最終釀成重大傷亡慘劇。這場災難，赤裸裸暴露香港長期存在的消防安全短板。



舊樓宇單位、劏房、獨居長者單位、臨時建築地盤、小型街鋪大多只依賴獨立式傳統煙感，僅靠現場高分貝聲響發出警報；一旦屋內無人、長者聽力衰退、店舖打烊休業、地盤收工無人駐守，現場警報便形同虛設。再加上舊樓業權分散、室內空間狹窄、樓宇結構限制，難以加裝傳統喉轆、消防水缸等法定大型設備，長期存在難以化解的防火缺口。

物聯網實現遠端預警

有效杜絕監控盲點

物聯網技術為這項長年未解的難題帶來低成本可行解決方案。消防處於2026年4月發出第3/2026號正式通函，明確確認：受《消防安全（建築物）條例》（第572章）規管、六層或以下的目標舊樓，可採用物聯網火警偵測系統搭配手提滅火筒，作為傳統喉轆及手控火警警報系統的法定替代方案，全港約3,600幢同類舊樓得以透過簡易工程、較低開支完成防火升級。本地研發的4G多網絡煙熱雙重偵測器，搭配遠端即時通訊軟體推送通知功能，正好彌補傳統消防設備「有現場警報卻無人遠距知悉」的致命盲點，落實全天候智慧遠距預警。

這款物聯網偵測裝置突破舊式獨立煙感的局限：一旦偵測到煙霧、高溫等火災徵兆，除了現場高分貝警報聲響，裝置透過雙4G網路備援傳輸，即時推送警示訊息至預先綁定的住戶、親屬、物業管理員手機，不受空間距離限制。雙職家庭外出上班、獨居長者獨留家中、地盤工人放工離開、小店夜晚關門營業，相關人員都能第一時間接收火險預警，及時返單位處理或致電999，避免重演宏福苑因無遠端警示、小火無人察覺而急速蔓延的悲劇。

打破高昂改裝門檻

精準破解地盤火險

整套系統適用香港各類風險場景：細小劏房、長者院舍、建築地盤、中小型辦公室、各種住宅大廈均可安裝，施工速度快、後續年度維護成本低廉，並符合消防處認可之消防規範。對比傳統大型中央消防系統，這套去中心化方案具備極貼地的優勢：整幢樓宇安裝費用極低，細小獨立單位亦能負擔；系統實現全天候24小時設備自我監控，倘若偵測器故障、電量不足、網路中斷，系統亦會自動發送保養提醒訊息予管理方，杜絕偵測器損壞、失靈卻長期無人維修的監控盲點。

過往多宗地盤火警，大多起因於工人放工後現場無人監察，細小火源無人察覺，逐步演變成大型火災。4G智能煙熱感測器可有效解決這項行業痛點：地盤收工後，管理方、承建商、駐場安全負責人仍能透過手機持續接收實時監測數據，任何火險跡象都會即時推送，從源頭降低無人看管時段的地盤火災風險。

一直以來，不少市民誤以為完善的中央消防系統僅是大型商廈、新式私人屋苑專屬，舊樓與小型工商單位沒有低成本改善空間。消防處正式接納物聯網火警偵測系統作為法定替代設備，代表政府認可智慧科技彌補舊樓防火短板的發展方向。身為建築界從業者，我見過大量舊樓業主有意提升防火配套，卻因高昂改裝費、繁複大型結構工程卻步；而這套去中心化物聯網智能偵測設備，不僅大幅降低舊樓防火升級門檻，裝置本身亦通過嚴謹的安全測試、網路備援設計穩定可靠，讓每個家庭、每間小店、每個工地都能負擔基礎生命安全防護。

借鏡全球經驗

織密智慧城市防火網

放眼全球，偏遠地區消防資源不足的困境更為突出，不少國家及地區早已大規模應用同類物聯網火警偵測技術。中國內地幅員遼闊，山區鄉村、偏遠村落、郊外農場遠離消防救援據點，消防車抵達動輒需要半小時以上；當地政府近年全面推廣物聯網煙感系統，偵測到火險後即時推送訊息予村民、村幹部與鄉鎮應急消防隊，爭取黃金自主滅火與疏散時間。部分歐美鄉郊、郊野獨立屋區同樣面臨消防據點稀疏、住戶長期外出的問題，當地普及可遠端傳送手機訊息的智能火警感測器，就算居民長時間外出、屋內無人，親友或社區管理員也能及時得知火災狀況，避免小火無人發現釀成嚴重災難。

智慧消防絕非空泛口號，核心是將傳統被動救火模式，轉型為事前主動預防、遠端實時監控。宏福苑大火的沉痛教訓不容遺忘，頻繁發生的無人看管地盤火警亦持續提醒大眾：傳統單純依賴現場聲響的警報系統，早已無法應對香港複雜多樣的居住與營業風險。參考各地偏遠地區運用物聯網設備彌補消防資源缺口的成熟經驗，全面普及4G網絡智能火警偵測器，以本土智慧科技為每個家庭多加一道遠端安全防線，減少因警示延遲、無人察覺造成的傷亡，搭建覆蓋全港樓宇、民居、工商場所的智慧城市防火安全網，才是真正長遠守護市民生命與財產的根本方案。

作者周海銘是工程師，粵港澳大灣區城市建築學會副會長。



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