來稿｜一場歷史性的「奔赴」　展現特區立法會的新格局

來稿作者：談立政



過去一年，每當社會談及行政立法關係，焦點往往落在行政主導之下，官員是否充分回應議員意見，以及議員能否有效監察政府。然而，若撇開制度層面的討論，另一個容易被忽略的課題正是，在今日急劇變化的世界裏，議員本身是否具備足夠能力和視野去履行職責？



立法機關研修學習並不新鮮

立法會議員來自不同界別，各有專業背景和行業經驗，但現代公共政策涉及國際關係、人工智能、產業升級、金融安全、人口老化及能源轉型等複雜課題。即使是最勤奮的議員，也未必能在繁重的會議、地區工作和政策研究之間，抽出足夠時間系統學習。因此，議員參加集中研修並非一種形式，而是一種能力的建設。

放眼世界，議員接受培訓和持續進修並非新鮮事。許多國際議會組織以及成熟議會，均設有不同形式的新議員培訓計劃、專題考察和政策課程，希望議員持續提升對公共治理、產業發展和全球格局的理解。現代政治亦早已不是單靠口才和立場就能勝任，更多時候需要跨領域知識與宏觀判斷。

事實上，英國國會近年亦愈益重視議員的持續學習。由前英國下議院議長林賽‧霍伊爾爵士（Rt. Hon. Sir Lindsay Hoyle）擔任贊助人的國會知識基金會（Parliamentary Knowledge Foundation），就是透過跨黨派學習計劃安排議員深入接觸醫療、教育、能源、基建等範疇，藉實地考察和專家交流提升政策認知。該組織認為，專業發展不應在當選後停止，而應協助議員更好履行監察、立法及代表選民職責。

七日研修深意培養大局意識

正是在如此的背景下，一眾立法會議員於本月中啟程前往北京，參加為期七日的研修班。期間除參觀企業和不同場所外，亦安排多場專題課程，涵蓋國家憲法、國家安全、「十五五」規劃以及國家發展戰略等內容。對於長期處理香港本地事務的議員而言，乃是一個較全面理解國家發展方向和戰略部署的機會。

有人或會質疑，在資訊如此發達的年代，為何仍然需要集中研修？原因其實並不複雜。閱讀文件與親身交流始終不同，而當所有議員在同一環境下共同生活和學習數天，既能減少日常事務干擾，也能促進跨界別的交流。平日來自不同背景和專業的議員，未必有機會深入探討公共政策，但在研修期間卻能共同討論，香港與國家的未來發展，本身就是一次具有極高價值的平台機遇。

更值得留意的是，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，與全體議員更有長達五小時會面交流的契機。此不僅反映中央重視香港立法機關的作用，也期望議員能從國家發展大局出發、更好履行職責。

夏主任提到，立法會90名議員的人數實質不算太多，卻涵蓋香港不同階層和專業領域。如果能把各界別的知識、經驗和網絡整合起來，將是一筆龐大的社會資本。問題在於，過去不少議員容易囿於一隅，未必能以整體利益和長遠發展的角度思考問題。近年國家推動五年規劃、粵港澳大灣區建設等重大發展戰略，無論是科技創新、北部都會區建設、教育改革還是人才政策，都不是單一界別能夠獨立完成的工作。今次研修的重要意義之一，正是在於幫助議員跳出界別藩籬，從香港和國家發展的角度審視政策。

改變思維塑造議會「機構意志」

另一方面，香港政治生態亦正在轉變。過去部分議員奉行「反對就是民主」的邏輯，不論政策內容如何，首先考慮的是政治立場；亦有部分議員雖然政治上相對安份，卻缺乏積極作為，把精力更多投放於個人形象或政治前途經營之上。種種現象在新的發展階段下，顯然已難以回應社會期望。

現時社會對立法會的要求，已不再停留於政治表態，而是期待議員具備更高水平的履職能力、更強的政策分析，以及更廣闊的國家和國際視野。議員固然需要良好品格和公共道德，但實乃只是從政者的基本門檻；而真正的考驗，在於如何把個人專業和界別經驗，轉化為推動香港發展的實際力量，認認真真地做到知行合一。

想深一層，全體議員的研修班是對中國政治傳統中「學而後能從政」理念的延續。從古代士人進入太學、國子監求學，到近代幹部教育和專業培訓，其核心精神始終是以學習提升治理能力，以認知開闊政治格局。今天立法會議員集中研修，形式雖然現代化，本質上仍是對知識、視野和能力的不斷追求，正所謂「學然後知不足」。

因此，北京研修之行所體現的，是一個重要歷史訊號。香港立法會正嘗試由過去著重政治競逐的議會文化，走向更加重視能力建設、國家觀念和治理成效的履職文化。它既是新時代下的制度創新，也是重視學習、強調實幹精神的時代延續，可謂與時俱進、薪火相傳。

前瞻未來，一次七日研修的「奔赴」，其意義不在於議員上過多少課，而在於首次以整體機構的形式展開集體學習，嘗試形成超越個人、界別甚至政治取向的共同認知。當立法會逐步建立屬於自身的「機構意志」，其承載的便不只是監察與立法功能，更是一種共同承擔香港未來發展責任的歷史自覺。如此由個體履職走向集體履職、由界別代表走向整體擔當的轉變，正是創新的起點，也是延續的力量。

作者筆名談立政，是時事評論員。



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