來稿｜立會研修彰顯制度價值　應從「首次」邁向「常態」

來稿作者：吳志隆



香港特區立法會全體議員繼上周完成回歸以來首次集體赴京的國家事務研修考察後，今天（28日）又與行政長官進行了一場「有溫度、有深度」的對談交流。多名議員在社交平台分享研修心得，紛紛表示這是一次高質量學習之旅。在與個別議會朋友交流後，筆者認為這「遲來的第一次」不應曇花一現，畢竟今次學習體現了較高的制度價值，值得將其轉化成恆常化制度安排。



精設課程拓視野 深悟國策強擔當

有議員形容7天課程設計極具針對性，傳媒則形容「規格之高、內容之豐、安排之細，在香港立法會歷史上前所未有」。據介紹，學習內容包括5場專家專題教授，內容從習近平新時代中國特色社會主義思想、中國共產黨百年奮鬥歷程，到國家「十五五」規劃重點、中國特色社會主義法律體系、總體國家安全觀和「愛國者治港」原則。這樣的課程設計，讓這一批香港的政治人才更準確、系統性地掌握國家事務。4次現場教學也並非走馬看花的打卡式考察，還有一場與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍長達5小時的座談交流。

如此豐富的內容，難怪深耕旅遊界的姚柏良議員形容這次登高望遠的學習體驗彌足珍貴，因為讓議員可立足國家大局去學、去聽、去看，「助力我們提升政治視野和站位。」這種從專注香港事務到立足國家全局的視角轉換，正是議員履職能力提升的關鍵所在。

「一國兩制」、「愛國者治港」等政治原則是香港政治人物耳熟能詳的術語，但朱立威議員與筆者分析，這次學習讓他有更深層次的體會，明白「愛國」不僅是一種政治立場，更是一種能力要求——「愛國必先懂國！」只有如此，才能自覺地將國家發展需要與香港自身優勢有機結合，才能確保「一國兩制」行穩致遠。

誠如全國港澳研究會顧問劉兆佳「佳叔」所言，中央期望議員對國家發展和中央對港政策有更深入和全面的掌握，從而更好推進香港融入國家發展大局。透過深入了解國家的發展戰略、治理理念和法律體系，議員才能真正理解「一國」之於「兩制」的根基意義，才能在議會工作中精準把握國家安全與香港繁榮的平衡點。

對標先進轉理念 融入大局惠民生

不少議員提到實地考察項目，包括北京市「一門式辦理」「一網通辦」以及「12345」市民服務熱線，讓議員親眼見證了數碼化平台與精細化管理如何實現對市民訴求的高效回應。陳恆鑌議員認為北京市政務服務中心把科技融入公共服務，體現『人民至上、服務至周』的理念；朱立威認為這些內地先進經驗，對香港優化公共服務流程、提升政府治理效能具有重要參考價值。

李家駒議員以「啟發於心，回饋於行」八字總結此行，筆者認為這也是眾多議員的心聲。畢竟研修班的最終落點，是議員如何更好地履職，學習不是終點，行動才是。李慧琼主席呼籲議員要迎難而上，敢於擔當政府改革的忠實夥伴，秉持「人民至上」的核心價值，讓施政真正惠及市民。這種從國家戰略高度審視香港事務、從人民需求出發來推動改革的思維轉變，應該是大家此行最大的收穫。

當前是國家「十五五」規劃開局、香港首份五年規劃編制、北部都會區建設提速的關鍵期，立法會議員是否深刻理解國家發展大局，直接關係到香港能否真正融入國家發展大局、能否準確實現「由治及興」的關鍵目標。今次議員全體赴京研修，是一次成功的制度探索經驗，值得將項目由「首次」轉跨為「常態」，讓議員可定期走入內地系統化學習國家事務，將對在港深化「一國兩制」的具體工作有重大裨益。

作者吳志隆是全國港澳研究會成員、陝西省政協委員、「就是敢言」名譽主席。



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