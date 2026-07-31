仲點論政｜洗黑錢禍害深遠　須嚴懲不可姑息

仲點論政｜劉仲恒



有位經商有成、家底豐厚的前輩縱橫商界多年，自有一套營商準則，時常強調唯有「乾淨」、公允的商業環境，他才願意投放資金。他極為看重公正透明的投資土壤，深信此環境方能建立市場互信、削減系統風險，憑藉法治與資訊公開保障自身權益；他極為排斥失衡的市場生態，認為人為操縱、各類失德商業操作會扭曲市場機制，最終只會令投資者損失慘重、得不償失。



洗黑錢屬嚴重違法失德商業罪行，縱使香港廉政體制完備，相關案件仍屢見不鮮。近期廉署偵破一宗個案，某資產管理公司負責人清洗非法收益逾6,400萬港元，判監六年九個月；警方商業罪案調查科亦拘捕一名38歲男子，此人協助轉移不法款項，同樣被判即時入獄三年，足見本地執法部門打擊洗黑錢決心堅定。

顧名思義，洗黑錢即不法之徒將販毒等各類非法活動所得巨款透過各式手段「清洗」，令贓款偽裝成合法收入的犯罪行為。此類犯罪由來已久，傳統手法包含虛報賭場、餐飲店鋪現金營業額；互聯網時代亦衍生新型渠道，藉網絡遊戲、線上非法博彩轉移贓款，或是透過加密貨幣交易洗錢。不論手段如何變化，核心目標始終如一：將無法曝光的不義之財「清洗乾淨」，使其可合法流入正規金融體系自由流轉。

洗黑錢對經濟危害深重，務必全面遏止。洗黑錢歸屬地下隱形經濟，資金無須申報，直接造成庫房稅收流失，拖累整體經濟；與此同時，從事洗黑錢的違法經營者，相較守法商戶享有不對等競爭優勢。部分不法企業以洗錢為核心目標，盈利反倒次之，為快速洗白款項刻意壓低售價，甚至低於成本銷貨，重挫正規商家生存空間，守法企業隨時遭市場淘汰。

對整個社會來說，洗黑錢隱藏的禍患更為嚴重。若放任罪犯順利「洗白」不法收益，無異於縱容各類違法活動，助長販毒、暴力等不法行為滋生，形成惡性犯罪循環，禍及社會各階層。隨著非法利潤雪球越滾越大，合法企業經營者、公職人員皆易受利誘淪為犯罪共犯，致使社會由內腐敗，後患無窮。

洗黑錢絕非微不足道的輕罪。相關數據顯示，全球每年因洗黑錢損失高達數萬億美元，金額介乎八千億至兩萬億美元，規模約佔全球GDP的2%至5%。洗黑錢本質是將社會經濟資源從市場、政府與市民手中轉移至犯罪分子，持續侵蝕經濟與社會根基，對此類重罪各界須合力嚴打、絕不寬貸。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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