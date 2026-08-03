來稿｜駁「香煙統一包裝無用論」：少一分刺激，少一份心癮

來稿作者：蘇潔瑩醫生



筆者行醫多年診治胸肺病患者，對吸煙戕害身心之深，感受尤切。長期吸煙所引發的咳嗽、氣喘，對許多病人而言，早已是不堪其擾的日常；尤有甚者，煙害會使病人逐漸喪失正常呼吸的能力。而伴隨病況而來的，是沉重醫療開銷與無盡的精神煎熬，最終連同家人亦被拖入難以逃避的現實泥沼。回顧過去一年，政府已接連推行多項新階段控煙措施，亦正着手籌備傳統吸煙產品統一包裝設計及完稅標籤制度。從醫生的角度看，這些政策的核心，應當只有一個：切實減少煙草對市民的傷害，為吸煙者、戒煙者、青少年，以及飽受二手煙困擾的家庭，提供更好的保障。



煙包勾起「心癮」應推統一設計

吸煙的危害是全面而深遠的。醫學早已證實，煙草不僅誘發肺癌、心血管疾病、中風和慢性呼吸系統疾病，亦會影響吸煙人士身體的修復能力，一旦他們需要接受手術，其傷口往往更難癒合，術後呼吸系統併發症風險亦會更高，整體康復過程往往較非吸煙人士艱辛許多。長期吸煙者尤其容易罹患慢性阻塞性肺病，導致氣管收窄、肺組織受損，呼吸變得愈來愈困難，嚴重時走幾步路也會氣促，只能終日依賴氧氣機呼吸。惟煙草之害從不局限於吸煙者本人，更令人痛心的是，二手煙同樣會傷害身邊人—吸煙者自以為一人承擔後果，殊不知家人亦會一同受害。

不少吸煙人士明白吸煙危害健康，亦曾決心戒煙，卻往往難以一蹴而就。尼古丁會令人產生生理依賴，一旦身體尼古丁水平下降，戒煙者便會出現焦躁、失眠、集中力下降等退癮反應。除了生理上的「癮」，還有「心癮」。我曾聽戒煙人士分享，本來已經一段時間沒有吸煙，但經過便利店或報攤時，看見熟悉的品牌煙包、顏色和圖案，心癮便突然翻湧而上，差點復吸。對正在努力戒煙的人來說，煙包不只是包裝，而是會勾起記憶和依賴的刺激物。

煙草商多年來深諳包裝的力量，他們以精心設計的顏色、線條、字體與形象，為煙草產品披上「時尚」、「成熟」乃至「較少傷害」的虛假外衣。當包裝光鮮亮麗的煙包陳列在便利店收銀處或零售點櫃枱時，便宛如精心布置的廣告陳列，向來往的青少年和戒煙者反覆灌輸吸煙的暗示，引起其吸煙意欲、削弱其戒煙的意志。因此，政府正籌備實施的傳統吸煙產品統一包裝設計，配合完稅標籤制度同步實施，絕對值得社會各界的鼎力支持。

所謂統一包裝，即規定煙包只能以指定顏色、字體和位置展示產品資料，禁止使用品牌商標、顏色、圖案或任何宣傳元素，從而減低煙草產品的吸引力和品牌效應。這項措施能大幅消除包裝假象，讓公眾焦點回到煙害警示本身，而非被設計和品牌形象分散注意。簡單而言，就是不讓煙包繼續成為小型廣告牌。事實上，統一包裝並非新鮮措施。澳洲早於2012年率先實施統一包裝，其後英國、法國、加拿大、新西蘭、新加坡、泰國、比利時等多個國家和地區相繼採用。多項研究均顯示，統一包裝有助降低煙草產品吸引力、提升健康警示的可見度、增加吸煙者戒煙意欲。這些國際經驗，正是香港推行同類政策的最佳佐證。

褪去煙包「糖衣」走向無煙城市

統一包裝與完稅標籤制度預計於2027年12月起全面實施。作為公共衞生政策，統一包裝設計的核心在於減少煙草產品對市民，尤其是青少年和戒煙者的吸引力。而同時推行清晰的完稅標籤制度，則有助市民和執法人員更容易分辨已完稅和非法煙草產品，配合嚴厲打擊私煙，兩者可以相輔相成。

至於「煙民不會因此戒煙」的說法，無異於混淆視聽。戒煙之路，往往由無數個「一小步」累積而成：醫護人員的一句勸告、戒煙熱線的一次輔導傾談、家人的一聲鼓勵，乃至於一個減少了品牌刺激的環境，都可以成為戒煙的契機。統一包裝的價值，正在於令下一代少一個被吸引開始吸煙的機會，這無疑是一個值得捍衛的進步。

儘管香港的吸煙率呈現長期下降趨勢，但每日吸煙人口仍高達數十萬，其所衍生的家庭健康負擔不容忽視。作為醫生，我最希望看到的，不是病人「為時已晚」的悔恨，而是「防患未然」的可能。而這份防患，不應只靠個人的意志力，更需要社會制度伸出援手。推行統一包裝設計，正是要褪去煙草產品華麗的「糖衣」，讓市民不再被煙包絢麗的設計所惑，如實認清吸煙背後的風險，這正是香港邁向無煙城市不可或缺的一步。

作者蘇潔瑩醫生是香港胸肺基金會主席。



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