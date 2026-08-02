來稿｜美藉新疆謊言擴大制裁　掩蓋不了技不如人單邊霸凌

來稿作者：高松傑



近日，美國國土安全部再次上演荒腔走板的政治鬧劇，一口氣將43家中國企業增列入所謂《防止維吾爾人強迫勞動法案》實體清單，全面禁止相關企業產品進入美國市場。本次制裁後，美方制裁實體總量由144個激增至187個，增幅高達30%，創下該惡法2021年生效以來單次新增數量最高紀錄。制裁範圍極度泛化，橫跨電子元器件、食品加工、藥物製造、金屬冶煉、棉花紡織、鋰產業等多個核心領域，湖南艾華集團、洽洽食品等多家無辜民企無端躺槍。這種毫無事實依據、奉行「先定罪、後舉證」的有罪推定式操作，是赤裸裸的單邊霸凌與經濟脅迫，嚴重踐踏國際經貿規則、破壞全球產業鏈供應鏈穩定，筆者對此予以強烈譴責、堅決反對！



更為諷刺、極盡虛偽的是，本次惡劣制裁出台前一日，中美經貿牽頭人剛剛完成視頻通話，雙方坦誠深入交流，達成維護經貿穩定、管控經貿分歧的共識。美方口頭承諾穩定雙邊關係、拓展務實合作，轉身立刻翻臉揮舞制裁大棒，典型的「當面一套、背後一刀」，完全背離兩國元首共識與國際交往基本信義，充分暴露美國政客毫無底線的雙重標準與政治投機本性。

不僅如此，美國高層近期頻繁釋放所謂「管控分歧、避免衝突」的偽善言論。美國國務卿魯比奧公開聲稱，中美經濟、軍事對抗將帶來災難性後果，主動釋放對話信號、營造緩和氛圍。但與此同時，美方放任、縱容國內反華勢力瘋狂擴大制裁黑名單、打壓中國實體產業。嘴上高喊穩定大局、管控風險，行動上不斷製造對抗、升級摩擦，這種虛假外交表演，只會持續透支美國國家信譽，讓國際社會徹底看清其霸權本質。

眾所周知，當下的新疆社會安定祥和、經濟蓬勃發展、各族民眾安居樂業，根本不存在所謂「強迫勞動」。筆者認為，美方執意炒作這樁世級偽命題，從來與人權無關，核心原因就是美國技不如人。在自由公平的市場競爭中，中國製造、新疆優勢產業具備極強全球競爭力，美方無法依靠實力取勝，只能捏造虛假人權議題當政治藉口，藉機遏制中國產業升級、打斷新疆高質量發展勢頭，妄圖以脫鉤斷鏈延緩中國發展步伐。

數據是最有力的真相，發展是最硬核的反駁。近年來新疆經濟民生實現跨越式進步，2025年新疆GDP突破2.14萬億元，人均GDP達81,574元，經濟增速穩健向好；城鄉居民收入差距連續九年收窄，農村居民人均可支配收入突破2萬元，民生福祉持續提升。全疆超七成財政資金投入民生領域，教育、醫療、就業、社保公共服務全面升級。

教育層面成果斐然，新疆九年義務教育鞏固率超99%，高中階段毛入學率達97.74%，高於全國平均水平。南疆四地州實現15年免費教育全覆蓋，維吾爾族等少數民族學童應讀盡讀，徹底扭轉過去教育資源薄弱的局面，各族青年得以通過知識改變命運、實現向上流動。

如今的新疆早已擺脫傳統邊疆落後刻板印象，全面擁抱數字科技與新質生產力。依託國家「東數西算」戰略，新疆大力發展綠色算力、人工智能、智慧農業、數字政務，高新技術企業數量較2020年增長三倍，科技創新動能持續釋放。與此同時，文旅產業爆發式增長，2025年接待遊客突破3.23億人次，旅遊收入超3,700億元，百萬民眾依托文旅產業實現就地就業、增收致富。

每年眾多香港青年、學生與市民都會走進新疆開展旅遊觀光、學習交流與實地參訪。親身行走天山南北、走訪城鄉鄉村、走進校園社區的香港民眾，親眼所見皆是遼闊壯麗的大美風光、和睦團結的各族群眾、熱情友善的當地市民，以及科技賦能、文明有序、高速發展的全新新疆。這些來自香港民間最真實的第一手見證，徹底粉碎西方媒體的污名化謊言，是對美方虛假敘事最有力、最直觀的反駁。

反觀動輒以「人權衛士」自居的美國，自身早已千瘡百孔、問題積重難返。經濟上增長乏力、高通脹居高不下、貧富撕裂加劇；社會上槍擊暴力泛濫、治安持續惡化、無家可歸者遍地，民生治理全面失效。更諷刺的是，美國才是全球「強迫勞動」的重災區：常年數十萬童工非法勞動、監獄囚犯無償強制勞役、境外人口販運與現代奴隸制長期存在，且拒不批准聯合國強迫勞動公約、拒不簽署兒童權利公約。自身滿身污點，卻對他國指手畫腳、造謠抹黑，雙重標準醜態畢露。

筆者認為，在鐵一般的事實面前，美國層層堆砌的謊言早已漏洞百出，愈來愈多國家和民眾不再輕易被其蒙蔽。當無法在科技、產業、經濟的公平競爭中取勝，技不如人之際，美國能夠動用的手段只剩下霸權主義。世界各國追求的是公道，不是霸道。作為一名香港青年，筆者第一個站出來，向美國毫無道理的打壓與抹黑鄭重說不！

制裁阻不住發展，謊言蓋不住真相。中國發展的堅定步伐，絕不會被美國幾紙荒謬制裁阻撓。中方一貫堅持相互尊重、平等共贏處理中美關係，但絕不會在國家核心利益、企業合法權益面前退讓妥協。筆者嚴正敦促美方，立刻停止借涉疆議題操弄政治、停止經濟霸凌、撤銷無理制裁抹黑。

與其沉迷冷戰零和思維、靠編造謊言製造對抗，不如放下傲慢與偏見。與其停留在過時的政治謊言中，不如讓美國政客親自走進新疆看一看，實地感受真實穩定、繁榮開放、團結進步的新疆，直面真相、糾正錯誤。任何企圖抹黑新疆、遏制中國的霸權圖謀，終將徒勞無功、搬起石頭砸自己的腳！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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