園遊．杏林｜醫管局家庭醫學診所加強保障病人私隱　預約勿按133

園遊．杏林｜梁堃華醫生



筆者相信，大家對「133」並不陌生。當你想致電朋友作驚喜，想朋友在通話中猜猜自己是誰時，撥號前按133便能把自己的電話號碼隱藏起來。



但大家對「1357」又有沒有印象呢？1357其實正正是133的相反──撥號前先按1357，便能把原本隱藏的電話號碼立即「現形」，讓對方知道來電號碼。

為了加強保障病人個人資料及私隱，醫管局家庭醫學診所電話預約系統現正進行更新。由8月15日起，電話預約系統只會接受使用有來電顯示號碼的預約。屆時，如果病人撥號前先按133，又或使用停止示號的電話致電預約系統，系統便會自動播放錄音提示，提醒病人先解除隱藏電話號碼功能，或改用有來電顯示號碼的電話，再次致電診所進行預約。

部分市民或許已習慣把電話設定為隱藏電話號碼。如果使用的是手提電話，巿民可先前往設定重新開啟「顯示我的來電號碼」；如果使用的是已選用「完全停止示號」的固網電話，除了在每次致電前先按1357取消隱藏電話號碼，巿民亦可聯絡電訊商安排永久取消「完全停止示號」功能。

目前，有需要的偶發性疾病病人（例如感冒或腸胃疾病患者）可隨時透過過電話預約家庭學診所診症服務。病人致電診所電話預約系統時，需要透過電話輸入個人資料，包括身份證或出世紙號碼及出生年份，以核實病人身份。為更準確記錄每一個預約電話來源，以及在有需要時可以核實預約病人資料，系統由本月15日起，只接受有來電顯示號碼的電話預約，這樣亦能防止不法份子利用沒有來電顯示號碼的電話冒認病人致電系統預約。

醫管局過往曾遇過不同情況，包括有病人致電預約後沒有收到診症日期資料；亦有病人反映，未曾預約卻收到診症預約通知。我們不排除部分個案或因錯誤輸入資料引致，甚至可能涉及不法份子冒認病人致電預約系統。假若病人致電預約時沒有來電顯示號碼，跟進難度便會大大提高。相反，病人顯示來電的話，我們便可以核實預約電話源頭，並聯絡病人進一步跟進。

醫管局提醒有需要覆診的長期病患者，於每次覆診後，診所均會按病人臨床需要安排下次覆診時間，病人毋須另行致電預約。至於新症病人，即從未於醫管局登記或使用醫管局服務的人士，需要帶備身份證明文件正本，親身前往任何一間家庭醫學診所登記，日後方可使用電話預約服務。為方便市民掌握新安排，醫管局已透過區議員及關愛隊的社區網絡發出通知，而各家庭醫學診所亦設有輔助處，市民如預約時遇到困難，亦可尋求協助。

除了電話預約，醫管局亦鼓勵市民善用一站式服務的流動應用程式HA Go。在「所有服務」的版面內，設有「預約家庭醫學診所」(Book FMC) 功能，預約流程更方便快捷。

作者梁堃華醫生是「醫院管理局」總行政經理（基層及社區醫療服務）。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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