楊莉珊｜朱鎔基留給香港的底氣

來稿作者：楊莉珊



2026年8月12日，國務院原總理朱鎔基在北京逝世，享年98歲。他和香港的緣份早於特區成立；官方訃告特別提及，他在任總理期間「堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定」。



1998年3月19日，剛接任國務院總理的朱鎔基在首場記者會上表示：「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」彼時香港回歸不足一年，金融風暴陰霾未散，這句話透過直播傳遍兩岸四地。

1990年代中國從計劃經濟轉向社會主義市場經濟，通脹高企、「三角債」交織、金融秩序混亂。朱鎔基喊出「準備一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」，以雷霆手段反腐、整頓財稅、推進分稅制、主導國企「抓大放小」，並親赴美國談判，以加入WTO「倒逼」國內體制改革。他任內發行數萬億國債用於基建，將赤字轉化為鐵路、公路與電站——這份「用錢買資產」的底氣，後來成了他撐港時最硬的底牌。

朱鎔基與香港的緣份早於特區成立。1990年6月他以上海市長身份率團訪港，出席「滬港經濟合作研討會」，面對「上海將取代香港」的疑慮，他明確否定零和思維，直言「香港所長乃上海之短、上海之長為香港所需」，提出互利互補。

1994年，時任副總理的他在全國城鎮住房改革會議上，更以香港公屋為例提醒內地：公房要防止「買了不是自己住而是倒手轉賣」，佔了地皮將來很麻煩——這是他對香港房屋問題早有觀察的註腳。

1997年亞洲金融風暴爆發，市場出現取消港元聯繫匯率、與美元脫鈎的聲音。朱鎔基在當年12月一場內部講話中堅定表態：「同志們不要批評香港的聯繫匯率制度……全香港有3,000億美元的港幣存款，你說聯繫匯率不能保了，人們一聽港幣要貶值，都取出換美元，香港外匯儲備經得起換嗎？我們只有支持香港特區政府所採取的一切措施。」

他判斷香港金融制度比東南亞甚至日本穩健，房地產問題是「地價過高」而非「供過於求」，對香港前途充滿信心。1998年正式任總理後，他公開承諾：「萬一特區需要中央幫助，只要特區政府提出要求，中央將不惜一切代價維護香港繁榮穩定，保護聯繫匯率制度。」​ 這一承諾，是同年8月香港政府入市擊退國際炒家最堅實的後盾。

2001年9月外訪愛爾蘭時，被問及香港經濟，他說：「香港應該團結一致……但是不能老是在議而不決，決而不行。決定了以後，大家都要全力以赴。我覺得香港沒問題，No Problem。」這番話被外界視為對特區政府施政節奏的當頭棒喝。

2002年11月，朱鎔基以總理身份訪港出席世界會計師大會，在禮賓府晚宴上發表了他對香港最完整的「診斷書」。面對為財赤憂心如焚的董建華，他拍着講台笑說：「你這個『赤字特首』跟我這個『赤字總理』比起來還差得多呢！……即使三年以後你把財政儲備花光了，你怕什麼？你到國內發行50年期香港債券，我第一個帶頭買！我相信內地人民會跟着我一起買，因為他們對香港有信心。」

但他同時點出結構性病灶：香港「在繁榮的景象中間累積了泡沫，在成功的喜悅中間埋下了隱憂」，必須「二次創業、調整產業結構」。最後，他說出那句至今讓香港人難忘的話：「我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。」

他盛讚香港擁有「比較完善的法律制度、高效率的公務員、優秀企管人才、與世界廣泛聯繫」，斷言沒有一個城市可在短期內取代香港，地位「將來是不可限量的」。

斯人遠去，棒喝猶在。2003年朱鎔基卸任，淡出政壇逾20年。但在2023年一項本地民調中，他仍是香港市民最熟悉的內地領導人首位。他留給香港最珍貴的，不是某一句金句，而是一種直面深層矛盾、拒絕敷衍推諉的治理哲學。他早在20多年前就看穿「繁榮累積了泡沫」的結構性隱患，預見若不解決經濟固化與管治效能問題，香港終將付出代價。

訃告中寫道：「朱鎔基同志對人民群眾飽含深情……敢於說真話，不怕得罪人，主動挑重擔子、啃硬骨頭。」斯人已逝，風骨長存。朱總理的離開是國家的巨大損失，但他留下的破局勇氣，依然是特區治理轉型路上最值得重讀的課題。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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