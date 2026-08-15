立法會議員．陳月明｜北都「就」在身邊　讓就業機會惠及原區

來稿作者：陳月明



北部都會區多個項目在如火如荼建設中，伴隨建設而來的，是日漸增加的人流與發展機遇。當項目逐步落地，居民亦陸續入伙，大家自然更加關心，自己如何能夠參與到這場大發展當中。究竟是需要繼續搭車到市區上班，還是原區就有合適的就業機會？



陳月明為上屆立法會議員。（馮子健攝/資料圖片）

北部都會區的構思，本身就承載着超越傳統新市鎮的願景。它的目標是開闢新的產業空間，建立宜居宜業的新城市形態。在這樣的框架下，企業進駐、樓宇落成只是發展的一部分，更加值得關注的是產業與人口能否形成良性互動，讓居住在北都的人，有機會在區內找到合適的工作，逐步邁向職住平衡。

所謂「職住平衡」，簡單來說就是讓居民有機會在居住的地區就近工作，減少跨區通勤，工作與生活得以更好地結合。對一個區域而言，工作機會與居住空間能否較好銜接，也會影響社區能否形成活力。讓相關工作機會更多惠及原區居民，是城市規劃可以考慮的方向，也與居民每天的生活息息相關。

對於居民，原區就業可以節省跨區通勤的交通開支，也能減少長時間奔波所帶來的身心負擔。省下來的時間，可以用於陪伴家人、照顧家庭，也可以投入進修和社區事務，居民對北都發展的參與感和信心亦會隨之加深。

對於企業，就近招聘同樣具有實際價值。鄰近社區本身就是一個可以發掘的人才庫，對需要較多人手的崗位尤其有價值。員工居住在附近，日常通勤相對方便，出勤更為穩定，人員流動的風險也會降低。另外，企業主動了解地區需要，與居民建立良好溝通，也有助融入社區，建立穩定的口碑與地區關係。

對整個社區而言，所產生的帶動效應則更加廣泛。當更多居民在區內工作，日常飲食、購物等消費活動亦有機會增加，周邊零售、餐飲和服務業便有更大的發展空間。產業帶來工作人口，工作人口又為社區消費提供支撐，北都才有機會成為有人工作、有人生活的社區。

相反，如果大量居民每天前往北都上班，工作結束後又返回其他地區生活，區域人流便可能隨着工作時間消退，周邊社區也較難充分分享產業發展帶來的經濟活力，而且每日也有很高的交通壓力。時間一長，新發展區可能出現「有城無市」的情況，城市空間建成了，生活人氣卻仍需要時間培養。這也是北都在規劃產業發展的同時，值得一併思考的問題。

打鼓嶺一帶已經陸續迎來更多機遇。據了解，沙嶺數據園在建設高峰期預計約有7,000人參與相關工程，未來建成並投入營運後，亦會衍生技術、管理、營運、保安、清潔、物業管理等不同類型的工作崗位。這些職位所需要的技能和經驗各有不同，也意味着北都帶來的就業機會，將會涵蓋不同年齡和背景的人士。

而這只是開始，隨着北都大學城以及創科項目陸續落地，打鼓嶺以至周邊地區的產業結構將逐步豐富，就業選擇亦會更加多元。打鼓嶺地區民調顯示，87.8%受訪者希望自己或親人在區內獲得工作機會。這個數字說明，原區就業是居民的實際需求，也是大家對未來生活的期待。

大家經常提及「發展紅利」這個詞，落到實處就是讓住在這片土地上的人，有機會參與建設，並從中改善生計。特別是保安、物業管理、營運服務等基層崗位，本區居民具備相當的參與條件。過去，居民或許覺得大型基建與自己距離遙遠，不知道如何參與，或者缺少參與的機遇。當企業開始向原區居民開放職位，居民便能透過工作參與其中，從發展的「旁觀者」成為「參與者」。

就業向來是民生之本。對居民來說，一份工作關乎收入，也決定着一個家庭如何安排生活。對一個正在發展的地區而言，就業機會更是居民感受發展、參與發展的重要途徑。

作為打鼓嶺區鄉事委員會主席，筆者支持政府推進北部都會區建設，也歡迎潤澤以及更多企業和項目落戶打鼓嶺。鄉事會長期紮根地區，對居民的就業需要和人力資源都有較深入的了解，可以在企業與居民之間發揮溝通和對接作用。

鄉事會亦會密切留意各項目的建設及營運進度，因應企業實際需要，適時協助舉辦地區招聘活動，讓企業更了解本區居民的就業意向和人才情況。與此同時，居民也能透過這些渠道，更直接地接觸北都項目的招聘資訊。

當一份份工作與一個個家庭產生聯繫，越來越多居民可以在熟悉的地方尋找新的發展機會，北都帶來的發展成果也會由一個個項目，轉化為居民親身感受到的生活變化。這樣的北都，才有條件真正做到宜居宜業。

作者陳月明是貴州省政協常委、北部都會區諮詢委員會成員、打鼓嶺區鄉事委員會主席、北區當然區議員



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