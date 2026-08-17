楊莉珊｜民意所指，民心所向——五年規劃施政根本

來稿作者：楊莉珊



為期兩個月的《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》公眾諮詢，已於8月14日正式落下帷幕。這是香港歷史上首份屬於自己的五年規劃，也是特區政府首次以「具前瞻性、策略性和可操作性」的頂層指導文件，為未來五年發展錨定方向。從6月15日諮詢啟動至今，社會各界踴躍參與、熱烈建言，特首李家超在8月9日透露，兩個月內已收到約1.38萬份與五年規劃相關的意見，連同約8,500份《施政報告》意見，特區政府正馬不停蹄整理分析，爭取今年第三季內公佈正式規劃文本。諮詢收官，不是終點，而是香港邁向高質量發展的全新起點。



五年規劃諮詢直指發展瓶頸

一場屬於全港市民的規劃編製。過往香港的政策諮詢，往往以團體、機構提交意見書為主，基層市民參與度相對有限。但今次五年規劃牽涉產業發展、民生福利、青年機遇、大灣區融合、城市建設等全港市民的切身利益，天然打破了界別與群體壁壘。立法會更成立「香港主動對接國家十五五規劃工作小組委員會」，在短短一個月內舉辦99場諮詢會，接觸社會各界超過4,000人次，累計收集意見及建議書570份。這組數字背後，是香港社會對這份規劃的重視與期盼。

今次諮詢最令人欣慰的，是社會各界沒有流於形式化的讚許或空泛的呼籲，而是直指香港當前的發展瓶頸，針對性提出可行建議。

空間端，北部都會區被置於六大板塊之首，目標在未來五年建設超過七萬個房屋單位及100萬平方米經濟樓面面積，並以「八縱八橫」運輸基建新佈局，透過港深西部鐵路和北環線加強與大灣區基礎設施互聯互通。李家超更將北都發展升級為融合「產業、科技、大學城、宜居宜業宜遊」的綜合發展戰略，強調四個目標相輔相成、缺一不可。

官員走出辦公室傾聽民意

政府主動「落區」，構建良性互動。成功的規劃從來不是閉門造車。整個諮詢階段，特區政府摒棄形式化的被動徵詢，主動出門傾聽民意。李家超率領司局長連續兩個周日出席地區諮詢會，與市民面對面交流。8月2日首場地區諮詢會在南屯門官立中學舉行，8月9日第二場在九龍塘官立小學舉行，兩場會議圍繞「拼經濟謀發展」和「惠民生建未來」兩大主題深入交流。

李家超在社交平台發文坦言：「我十分重視地區諮詢會，這是瞭解市民最關切議題的重要管道。」他從市民踴躍建言的積極情況中，「感受到市民很熱愛香港，很多意見內容反映出市民對香港的未來有信心、持正面態度。」這種「官員走出辦公室、主動組織社會力量」的施政姿態，正是行政主導優勢的生動體現——集中力量辦大事，同時讓微觀訴求優化宏觀藍圖。

更值得肯定的是，特區政府與立法會成立了協同機制，立法會「香港主動對接國家十五五規劃工作小組委員會」在5月29日向行政長官提交專題研究及意見收集報告，協助推進規劃編製。這標誌着行政與立法良性互動邁上新台階。

諮詢收官，意味着規劃編製進入最後衝刺。李家超已明確表示，五年規劃與《施政報告》「一脈相連」，兩者公佈相距時間越短越好，爭取第三季內公佈正式規劃。這種「規劃引領、施政報告對接落實」的安排，確保了政策連續性與可操作性。

香港須聚眾志、集眾力、開新局

聚眾志，就是整合全港社會的發展共識。李家超將「以民為本，把改善民生作為出發點和落腳點」列為五年規劃三大策略方向之首。這一定調，讓規劃有了鮮明的民生底色。只有規劃內容真正回應醫療、教育、房屋、福利、安老等市民最切身的訴求，才能讓市民切實感受到發展紅利。

集眾力，就是打破界別隔閡、匯聚各方資源。五年規劃的三大策略方向中，第二條即是「更好地結合有為政府和高效市場」。對經濟和企業而言，規劃將帶來更清晰的政策方向、更優質的營商環境；對青年和人才而言，規劃將提供更多不同產業的就業機會、國際舞台和向上流的空間；對整體社會而言，規劃能指明方向，讓香港發展更有遠見、更可持續。

開新局，就是以科學規劃為引領，主動對接國家「十五五」規劃。這是今次五年規劃最具歷史意義的定位——帶領香港主動對接國家「十五五」規劃，助力香港高質量發展的同時，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

民意諮詢為五年規劃築牢根基

當下的香港，最需要的是團結、最迫切的是發展、最核心的是惠民。今次諮詢蓄積的民意基礎、匯集的各界智慧，為五年規劃落地實施築牢了根基。

背靠國家、聯通世界，是香港獨特的核心優勢；民心齊聚、聚力發展，是香港前行的最大底氣。隨着五年規劃正式落地，全港社會只要同心同向、攜手並進，必能破解發展難題、釋放城市潛力——讓青年看見安居樂業的希望，讓中小企看見升級轉型的空間，讓長者看見安老服務的升級，讓創科企業看見新賽道的機遇。

「民意所指就是施政所向，民心所盼就是發展所向。」這不僅是今次諮詢的最生動寫照，更應成為未來五年特區政府施政的根本遵循。在「一國兩制」的堅實保障下，在香港與國家「十五五」規劃同頻共振的歷史機遇中，這份凝聚全港智慧的五年規劃，必將開創香港長治久安、繁榮進步的全新局面。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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