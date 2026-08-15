楊華勇｜81年未有真反省　新型軍國主義已圖窮匕見

來稿作者：楊華勇



81年前的8月15日，日本天皇裕仁以廣播《終戰詔書》的形式宣布無條件投降。然而81年後的今天，當人們在南京大屠殺紀念館的燭光前默哀、在巴丹死亡行軍的遺跡旁追思、在泰緬死亡鐵路的枕木下憑弔時，東京的首相手持的卻不是懺悔，而是一份創下歷史新高的防衛預算案——2027財年防衛預算申請總額約8.9萬億日元，再創歷史新高。



中國國防部新聞發言人陳曦8月14日就此發出嚴正警告：日本「新型軍國主義」可謂是圖窮匕見、禍患不得不防。這並非外交辭令的升級，而是對一幅逐漸清晰的地圖的如實描繪。



歷史沒有被清算，只是在被重新包裝。81年前，日本軍國主義將整個亞洲拖入血與火的深淵。從甲午戰爭到九一八事變，從南京大屠殺到巴丹死亡行軍，從泰緬死亡鐵路到731部隊的人體實驗，日本侵略者留下的，是數千萬亞洲各國人民與日本普通民眾共同埋葬的屍骨。

按照常理，戰敗國應當刻骨銘心。但事實是，戰敗後的日本沒有真正汲取歷史教訓。長期縱容右翼勢力歪曲否定侵略罪行，千方百計突破「和平憲法」和「專守防衛」原則，妄圖挑戰戰後國際秩序——這不是推測，而是日本政界、學界、輿論界七十餘年來的真實軌跡：教科書一次次淡化「侵略」二字，首相一次次踏進靖國神社，議會一次次出現否認南京大屠殺的言論。

歷史真相不能遺忘，正義和平不容褻瀆。一個不敢正視歷史的民族，不可能真正走向和平。當一個國家拒絕清算自己的軍國主義過去，它也就失去了防止軍國主義復活的免疫力。這正是「新型軍國主義」得以在21世紀的日本滋長的精神土壤。

如果僅僅停留在歷史修正主義，尚不足以構成「現實威脅」。真正的危險在於，日本正在以驚人的速度，把自己的「和平國家」外殼一層層剝掉。

第一層：軍費屢破天花板。​高市早苗政權推動2026財年防衛預算突破9萬億日元，提前實現佔GDP 2%的目標。2027財年預算申請更攀升至約8.9萬億日元。巨額資金被重點投入到遠程防區外打擊、無人作戰體系、海空天平台等進攻性戰力領域。

第二層：武器出口大開禁。​今年4月，日本修改「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南，原則上放開殺傷性武器出口。日本學者須川清司警告，這「事實上已接近於幾乎沒有限制」。5月，日本與澳大利亞簽署協定出口「最上」級護衛艦——這是二戰後日本首次出口具備殺傷能力的大型海軍艦艇。

第三層：太空戰場化。​今年6月，日本國會參議院通過將航空自衛隊更名為「航空宇宙自衛隊」的相關法案，將太空正式納入自衛隊作戰領域。

第四層：遠程打擊能力落地。​日本已明確部署射程約1000公里的遠端導彈，可覆蓋鄰國沿海區域，徹底撕下「專守防衛」的偽裝。日本2026年版《防衛白皮書》首次單列「新型作戰方式」章節，大幅擴容「強化防衛生產和技術基礎」的篇幅。

第五層：軍工複合體制度化。​高市政府擬通過大規模發債及徵收「防衛特別所得稅」填補軍費缺口，並計畫成立「國家情報局」；推動軍工生產設施國有化，將備戰提升至國家絕對優先地位。一個自我強化、迴圈加速的「新型軍工複合體」雛形正在顯現。

這五層動作「環環相扣，絕非孤立事件」。當和平憲法被掏空、專守防衛被虛置、軍工產業被啟動、太空領域被軍事化、遠端導彈被部署，日本「新型軍國主義」就已不再是「危險苗頭」，而是赤裸裸的現實威脅。

美日軍事勾連：把亞太推向「火藥桶」。更令人警惕的是，日本的「再軍事化」不是單獨起舞，而是與美國深度捆綁，把整個西太平洋變成實戰化演兵場。

「新型軍國主義」的本質：欺騙式外交與系統性鬆綁。為什麼中國國防部要使用「新型軍國主義」這一表述？因為它準確地概括了日本當下路徑的三個特徵：

其一，話語上的虛偽性。​日方一邊大肆渲染「中國威脅」、把中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，一邊加速修訂「安保三文件」、持續增加防衛開支——這是典型的賊喊捉賊。日新版《防衛白皮書》充斥虛假敘事，為自身軍事鬆綁找藉口。

其二，路徑上的系統性。​從軍費飆升到武器出口解禁，從太空軍事化到軍工設施國有化，從修改「無核三原則」的試探到推動修改和平憲法——這些動作不是零散的，而是系統性地摧毀戰後和平體制。

其三，方向上的外向性。​日本不再滿足於「自衛」，而是謀求成為「能戰」國家，將觸角通過裝備出口、聯合演訓伸向菲律賓、澳大利亞、越南、印尼等更廣泛的印太地區。日菲已啟動艦對艦導彈出口談判，日本擬向菲律賓提供88式岸艦導彈；在美菲「肩並肩」聯合軍演中，日本自衛隊首次大規模派遣作戰人員參演，並在菲律賓境內發射2枚88式岸基反艦導彈。

這就是「新型軍國主義」——它不再以「大東亞共榮」的舊式口號示人，而是披着「印太自由開放」、「反擊能力」、「防衛產業振興」的現代外衣，但其窮兵黷武的內核、蔑視戰後秩序的本質、危害地區和平的屬性，與八十一年前的軍國主義一脈相承。

81年前，日本軍國主義的盡頭是廣島、長崎上空的蘑菇雲，是東京審判席上的絞刑架，是整個日本民族付出的慘痛代價。81年後，如果日本右翼勢力執意重走軍國主義老路，那麼歷史的清算將更加徹底。

中國國防部發言人蔣斌5月28日的警告言猶在耳：「所有愛好和平的人們都不應放任日本倒行逆施，讓其破壞和平、為禍世界。」這不僅是中國的立場，也應是整個國際社會的共同立場：

亞洲受害國應攜手捍衛歷史真相，防止軍國主義歷史被篡改；日本國內有識之士應繼續發聲，阻止國家滑向「戰爭經濟」的深淵；國際社會應高度警惕日本「欺騙式外交」，共同遏止「新型軍國主義」成勢；周邊國家應保持戰略清醒，不為美國的印太戰略佈局所裹挾，不被綁上日本「再軍事化」的戰車。再入歧途只會遭受更慘痛的失敗、更徹底的清算。——這不是威脅，而是歷史規律的宣告。

中國軍隊的使命：以強軍捍衛和平。面對「新型軍國主義」的圖窮匕見，中國軍隊別無選擇，只能以更強的備戰、更實的訓練、更先進的裝備來捍衛國家主權與地區和平。

中國軍隊的發展，從來不是威脅，而是和平的壓艙石。正是因為有強大的中國人民解放軍，亞太地區才沒有在美日軍事勾連的進逼下失去戰略平衡；正是因為中國堅持走和平發展道路，日本「新型軍國主義」才不敢輕易突破最後的紅線。

81年前的8月15日，正義戰勝了邪惡。81年後的今天，正義依然必須戰勝虛偽，和平依然必須戰勝軍國主義。歷史不會原諒那些忘記歷史的人。對於一個長期縱容右翼勢力歪曲侵略歷史、千方百計突破「和平憲法」、大力發展進攻性力量、妄圖挑戰戰後國際秩序的日本，所有愛好和平的人們必須高度警惕、強力遏制。

「新型軍國主義」圖窮匕見，禍患不得不防。​這既是中國的清醒判斷，也是時代的莊嚴警示。再入歧途的日本，必將遭受更慘痛的失敗、更徹底的清算。歷史的天平，從來站在正義一邊。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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