劉暢｜「中國製造2.0」憑什麼成為「工廠的工廠」？

香港新方向劉暢博士專欄

2026年8月，日本文部科學省發布《科學技術指標2026》，確認了一個歷史性時刻：2024年中國研發經費達97.1萬億日元（約4.15萬億元人民幣），同比增長13.1%，首次超越美國的95.3萬億日元，躍居全球首位。澳大利亞智庫ASPI的《關鍵技術追蹤報告》顯示，在74項關鍵技術中，中國在66項（約九成）處於全球領先，而20年前這個數字僅為3項。這些數據共同指向一個判斷：「中國製造2.0」已經成型——它不再是那個以廉價消費品衝擊全球市場的「世界工廠」，而是一個在生產端完成全面技術升級的新型工業體。



從消費到生產抗風險能力質變

「中國製造1.0」的核心敘事，是依托勞動力成本優勢，以服裝、家電、3C組裝等終端消費品切入全球市場，本質上是B2C模式下的「世界工廠」。這種模式雖然快速建立了規模優勢，但也面臨着需求波動大、品牌溢價低、貿易摩擦直接傳導等脆弱性。而「中國製造2.0」的本質躍遷，在於競爭主場從消費端轉移到了生產端，從賣產品轉向賣設備、賣技術、賣整套工業解決方案。2026年上半年，中國機電產品出口9.36萬億元，佔出口總值的63.5%；7月單月，集成電路出口金額同比飆升116.6%，船舶增長92.4%，汽車（含底盤）增長60.4%。這些產品的買家是各國的工廠與企業，一旦嵌入對方的生產流程，便形成「拆不掉、換不起」的粘性，抗風險能力遠非消費品可比。

最具象徵意義的是中德貿易關係的逆轉。德國機械設備製造業聯合會（VDMA）數據顯示，早在2020年，中國機械設備出口額（1,650億歐元）已超越德國（1,620億歐元）躍居全球第一；如今中國更是德國本土市場最大的外國機械供應商。昔日「老師」開始從「學生」手中購買高端機器設備，德國等傳統製造強國承受的競爭壓力可想而知。

一帶一路貿易夥伴佔比過半

市場結構的多元化是第二重保險。海關總署數據顯示，2026年上半年中國對共建「一帶一路」國家進出口12.97萬億元，增長14.8%，佔外貿總值的50.9%，連續多年站穩半壁江山；同期對東盟、拉美、非洲分別增長18.2%、16.2%和19.6%。這意味着即便歐美築起關稅高牆，中國製造的基本盤依然穩固：新興市場的工業化本身就在消化中國的裝備與中間品，形成「你工業化、我供設備」的共生循環。貿易夥伴從「歐美買單」轉向「全球南方共建」，需求結構的分散本身就是最大的避險。

相比之下，傳統歐美市場受政治因素干擾、貿易壁壘高築，且自身工業化需求趨於飽和。一帶一路市場佔比過半，不僅分散了地緣政治風險，更為中國高端製造提供了持續增長的需求腹地。「產業升級+市場南移」的雙向奔赴，構成了「中國製造2.0」獨特的生長土壤。

工業權重和電力是難以撼動優勢

中國製造業增加值佔全球比重接近30%，連續16年位居世界第一；2025年製造業增加值達34.7萬億元（約4.85萬億美元），約為美國的1.7倍；全球504種主要工業產品中，中國大多數產量居首；造船新接訂單一度佔全球份額八成以上。在聯合國產業分類的41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類中，中國實現了全覆蓋，是全球唯一擁有完整工業門類的國家。這種規模與體體系優勢，在人形機器人等新興產業中展現得淋漓盡致。2026年上半年全球人形機器人出貨量約1.91萬台，其中中國廠商佔據了97%的全球份額，僅智元機器人和宇樹科技兩家就合計拿下75%的市場。

支撐這一切的是電力。2025年中國全社會用電量達10.37萬億千瓦時，為人類歷史上首個突破10萬億度的國家，約為美國的2.5倍，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四國總和。其中第二產業用電6.64萬億千瓦時，佔比64%——而美國工業用電僅佔其總量約四分之一。更值得留意的是結構：2025年高技術及裝備製造業用電增長6.4%，遠超四大高耗能行業的1.8%，「新製造」已成工業用電增長的主力。製造業競爭歸根結底是能源與成本的競爭，這正是中國最難被追趕的底層優勢。

從政府補貼到資本市場驅動

中國科技產業的融資模式也在成熟。宇樹科技科創板IPO從受理到註冊生效僅104天，創下「預先審閱」機制的最快審核紀錄，發行市值約420億元，市場對其二級估值的預期高達600至1,000億元；中芯國際以406億元收購中芯北方，成為科創板最大併購案；電子行業總市值已超越銀行，躍居A股第一大行業。政府補貼的角色在淡出，資本市場的定價、併購與產業整合功能在接管——這是產業走向成熟的標誌。

頗具諷刺的是，美國的科技封鎖和關稅政策，反而成為中國製造2.0升級的催化劑。半導體領域最為典型：在持續的出口管制下，中國集成電路產業非但沒有停滯，反而在成熟製程實現了全面突破。繼2024年出口額突破萬億元人民幣大關後，2025年全年進一步攀升至2,019億美元（約1.44萬億元人民幣），同比增長26.8%，首度站上2,000億美元的歷史台階。封鎖切斷了技術引進的捷徑，卻也消除了國產替代的市場障礙，倒逼全產業鏈協同攻關，加速了供應鏈向中國回流與自主可控的進程。

中國製造正演變為「世界生產端」

中國製造2.0正在構建一個多維度、系統性的全球競爭優勢。這種優勢不再依賴單一的成本紅利，而是建立在研發投入、產業鏈完整性、能源基礎設施、市場廣度和制度韌性的綜合疊加之上。

中國製造業正從「世界工廠」演變為「世界生產端」——前者是一個地理標籤，後者是一種系統性能力。當這種能力形成時，任何單一的關稅壁壘或技術封鎖，都難以撼動其在全球競爭中的結構性優勢。正如日本《經濟新聞》所評價的：「中國在全球科研領域的領先地位已毋庸置疑」——而這，僅僅是2.0時代的開端。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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