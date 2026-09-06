來稿｜校園音樂大使——不只上台演出，更要留下關懷

來稿作者：盧施予



9月1日，康樂及文化事務署音樂事務處宣布，2026/27年度「校園音樂大使展關懷」資助計劃接受學校申請，截止日期為9月30日。計劃鼓勵由幼稚園至大專院校學生組成的音樂團隊，為長者、特殊學校學生及社會服務機構受助人士舉辦免費演出。每場演出最高可獲2,200元資助，成功申請的團隊須於今年12月至明年3月完成演出。



從表現自己走向理解他人

讓學生以音樂走出校園、接觸不同社群，本身是一件值得支持的事。音樂學習若只停在考試、比賽和周年匯演，學生容易把技巧理解為個人成就；當他們要面對一群未必熟悉自己曲目的觀眾，便要重新思考：我為誰演奏？對方是否聽得投入？這段音樂能否建立一點交流？這些問題，正是藝術教育由「表現自己」走向「理解他人」的重要一步。

不過，關懷不能只靠換一個演出場地完成。學生把校內比賽的曲目帶到院舍，完整演奏20分鐘，與真正回應受眾需要，可能是兩件不同的事。長者熟悉甚麼歌曲？特殊學校學生對聲量、節奏和活動流程有甚麼需要？觀眾是否有機會唱、拍手、提問或選曲？若學校沒有在演出前與合作機構溝通，再熟練的表演也可能只剩下一次禮貌的到訪。

因此，申請計劃時，學校除了交代節目內容和演出能力，也應寫清楚如何了解服務對象。學生可在教師帶領下，先與社福機構商量曲目、演出長度、場地限制和互動方式；演出後再聽取前線工作者及參與者的回饋。這些準備不需要寫成厚重報告，卻能讓學生明白，服務不是把自己擅長的東西送出去，而是先聽見別人需要甚麼。

甄選準則切忌偏重過往經驗

現行甄選準則包括節目可行性、互動元素，以及團隊過往籌辦服務社群活動和演出的經驗。經驗當然有助控制風險，但如果比重過高，較成熟的樂團會年年較易入選，第一次嘗試服務學習的學校反而難以起步。計劃可以為新參與團隊提供簡短工作坊、示例方案或配對支援，讓「未做過」不等於「沒有資格開始」。藝術教育的公共價值，不應只由本來資源充足、演出經驗豐富的團隊承擔。

每場最高2,200元的資助，可用於交通運輸、專業輔導人員津貼及雜項支出。這筆金額不算龐大，更需要把有限資源放在真正影響參與的地方。部分團隊需要交通協助，部分演出需要專業人員協助學生理解受眾，亦可能需要調整樂器、流程或活動材料。與其追求舞台佈置，學校更應先確保學生能安全到場、受眾能夠參與、合作機構不會因接待演出而增加不必要的工作。

成效評估重點在於建立關係

成效評估也可以再走一步。官方資料指出，計劃自2009年推行至今，已舉辦逾500場「關懷音樂會。這個累積值得肯定，但數字未能完全告訴我們，活動為學生和受眾留下了甚麼。計劃可在不增加過多行政負擔的前提下，收集幾項簡單資料：合作機構是否願意再次參與、學生是否更能理解服務對象、活動設計經回饋後做出了甚麼改變，以及有多少團隊在資助期後仍繼續與社群合作。這些資料不是用來製造排名，而是幫助學校分辨「完成演出」與「建立關係」的差別。

表現優異的隊伍會獲邀參加匯報音樂會。匯報不妨少一點只展示最完整的作品，多一點分享調整過程：哪一首歌原來不適合？觀眾的一個反應如何改變下一場演出？學生曾經以為自己要帶去歡樂，最後又從對方身上學到甚麼？這些不完美的經驗，往往比一場無誤的演奏更接近教育。

從事藝術教育與青年工作多年，我愈來愈相信，藝術的價值不只在於訓練一個人站上舞台，也在於教他如何看見台下的人。當學生願意放下「我要表演甚麼」，先問「我們可以一起經歷甚麼」，音樂才真正成為關懷的語言。一次演出會完結，但由聆聽開始的關係，可以留得更久。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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